Музейный квест: как посетительница потеряла номерок и что из этого вышло

В ГМИИ имени Пушкина россиянка обнаружила, что потеряла номерок от гардероба. Ее общение с сотрудницами музея едва не свело женщину с ума.

В ГМИИ имени Пушкина россиянка обнаружила, что потеряла номерок от гардероба. Ее общение с сотрудницами музея едва не свело женщину с ума.

«Я совершенно не понимаю, как это случилось: один раз я его уронила, он очень громко упал на керамогранитный пол. Это услышали вообще все, не только я, а я подняла его и сунула в задний карман брюк, куда точно не полезу. Тем не менее, на выходе обнаружилось, что номерок сбежал», — написала женщина на своей личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

То, что случилось дальше, произвело на россиянку неизгладимое впечатление.

«Я подошла к служительницам гардероба и невинно спросила: — Извините, пожалуйста, я потеряла номерок, что мне делать? Служительница посмотрела на меня с ужасом: «Что вы сделали?!» «Номерок… Если штраф, то я…»

Тут гардеробщица сделала лицо и завопила примерно, как в известном тик-токе:

«Все сюда!!! Валя!! Валя!!! Аннушка!!!»

Прибежали другие сотрудники и стали требовать от меня немедленно найти номерок. Заставили вывернуть карманы, сумку и кошелек. Пристально допросили, не было ли моей целью украсть номерок на сувенир.

Убедившись, что пластмассовая бирочка пропала бесследно, они обреченно сказали: «Ну, что, придется идти к Елене Петровне».

Я уже думала, что Елена Петровна — это вроде Вия, ей надо поднять веки, и она найдет мой номерок. Но оказалось, это просто управляющая музеем, которая должна составить и подписать акт в трех экземплярах. Мне велели подробно описать мою куртку и что лежит в карманах. Я перечислила.

Они проверили и сказали:

«Но тут еще перчатки. Ваши?» «Может, вы мне подложили?» В глазах сотрудников вновь заплескалась паника. «Шучу, — сказала я, — мои».

Шутка дорого обошлась: акт понесли кому-то еще всемогущему. Я сидела на лавочке и думала, не дойти ли до Кремля, благо, недалеко. Наверняка ведь и оттуда должен кто-то прийти и удостовериться, что у меня не было цели украсть ни номерок, ни потертый пуховик.

Наконец, акт подписали, а мне сказали, что у них три года такого не было, и зачем я это устроила вообще? Когда же, наконец, все закончилось, мой номерок принесла в гардероб одна из смотрительниц музея…»