Почему на Руси встреча с покойником была добрым знаком

Сегодня, встретив похороны, мало кто ощущает позитивные эмоции. Многие даже считают, что это событие может навлечь неприятности и поэтому избегают идти или ехать навстречу погребальной процессии или пересекать ей путь. Но так было не всегда — наши предки при всем их суеверии относились к похоронам и конкретно к покойникам проще и совсем их не избегали.

© И. Владимиров "В последний путь"

Встреча с похоронами

В словаре Владимира Даля, который был большим знатоком не только русской словесности, но и обычаев, есть упоминание о том, что встреча с покойником — к удаче. Но чтобы похороны принесли пользу, нужно было правильно себя вести. Нельзя переходить дорогу процессии или опережать ее, двигаясь в попутном направлении.

Мощи святых

Мощи святых — это покойники и части их тел, которых не только не избегали, но и наоборот, изо всех сил стремились увидеть, а если повезет, то и прикоснуться. Обычай почитания мощей был введен на Втором Никейском соборе в 787 году. Патриарх Иерусалимский Феодор заявил, что «останки святых, источающие немощным многообразные благодеяния, изливающие благовонное миро и прогоняющие демонов» — есть дар Господа и его нужно ценить.

Несущий победу

Непобедимый запорожский атаман Иван Сирко завещал своим казакам после смерти отрезать ему руку и брать ее с собой во все походы и сражения. Согласно легенде еще при жизни рука Сирко была неуязвима и даже турецкие сабли оставляли на ней только небольшие синяки. Побратимы выполнили волю атамана, и в бою рука всегда была впереди, прикрепленная к специальному древку. Увидев руку человека, которого считали колдуном, и услышав клич «Душа и рука Сирка с нами!», турки часто просто бежали.

Гости-покойники

Представители некоторых народов не только не пытались защитить свои дома от визитов умерших родных и близких, но и, наоборот, приглашали их в гости. Нагайбаки — небольшая народность Южного Урала, с давних пор ежегодно устраивают для умерших праздник. Они закалывают коров, накрывают столы и приглашают покойников разделить трапезу с живыми. В домах открывают окна, двери и ворота настежь, чтобы «дорогие гости» могли войти. Этот обычай призван обеспечить удачу на целый год.

Похороны Масленицы

У славян похороны Масленицы, во время которых чучело этого персонажа сжигают — неотъемлемая часть Масленичной недели. Этот обряд призван очистить всех присутствующих от влияния злых духов и символизирует обновление. Часто в горящий вокруг чучела костер со смехом и шутками бросают старую одежду, ненужную домашнюю утварь и даже мебель. Эти символические «похороны» всегда сопровождаются весельем, танцами и играми.

Как мы видим, наши предки связывали с покойниками и погребением не только негатив, но и множество положительных моментов. Если правильно подойти к вопросу, то можно извлечь пользу даже из самого что ни на есть печального явления или, по крайней мере, увидеть в нем добрый знак.