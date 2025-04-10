У русских с какими фамилиями предки были дворянами

Существует мнение, что по фамилии можно определить происхождение человека. Например, в России есть ряд «дворянских» уточняющих приставок к имени. Но так ли это на самом деле?

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Такие разные дворяне

Слово «дворянин» означает «придворный» или «человек с княжеского двора». Этот слой общества в России сформировался в XII-XIII столетиях, в основном из представителей военно-служивого сословия. С XIV века дворяне начали получать за свою службу земельные наделы, от которых и стали появляться родовые фамилии: Шуйские, Воротынские, Оболенские, Вяземские, Мещерские, Рязанские, Галицкие, Смоленские, Ярославльские, Ростовские, Белозерские, Суздальские, Смоленские, Московские, Тверские и так далее.

Некоторые дворянские фамилии образовалась от прозвищ их носителей. Потомками дворян можно считать Горбатых, Глазатых, Лыковыв, Гагариных. А некоторые старались объединить сразу два «правила» (Лобанов-Ростовский).

Ближе к концу XV века ряды русских дворян пополнили выходцы из Греции, Польши, Литвы, Азии и Западной Европы. «Переехали» в Россию они вместе со своими фамилиями. «Нашими» со временем стали Фонвизины, Лермонтовы, Юсуповы, Ахматовы, Кара-Мурза, Карамзины, Кудиновы.

Дворянином будешь?

А вот бояре чаще фамилии получали по крестильному имени. Следовательно, обладателями дворянских корней можно считать Петровых, Смирновых, Игнатовых, Юрьевых. Существует версия, что царская фамилия Романов имела «боярское» происхождение. Их предком являлся Андрей Кобыла, у которого был сын Фёдор Кошка. Не трудно догадаться, что его потомки стали Кошкиными, а один из правнуков – Яков Захарович Кошкин – родоначальником дворянской фамилии Яковлевых. В свою очередь брат Якова Захаровича Юрий стал зваться Захарьин-Кошкин. Своего сына он назвал Романом, с кого и началась известная царская династия, которая правила в России до начала XX века.

Из всего вышеописанного можно сделать вывод, что определить потомственного дворянина по фамилии не так-то просто. Очевидно – фамилии от имён или прозвищ, а также географических территорий могли даваться не только представителям дворянства, но и простым крестьянам. Облегчить задачу попытались в 1886 году В.В. Руммель и В.В. Голубцов, которые составили «Родословный сборник русских дворянских фамилий». В монографию вошли родословные 136 родов русского дворянства. Но всё же дворянских родовых фамилий в России значительно больше – минимум несколько сотен. Наиболее известные среди них: Аксёновы, Аничковы, Аракчеевы, Бестужевы, Воронцовы, Демидовы, Державины, Долгорукие, Разумовские, Сабуровы, Салтыковы, Трубецкие, Уваровы, Черкасовы, Чернышёвы, Щербатовы.