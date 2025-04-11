Какие недуги в СССР лечили хозяйственным мылом

На протяжении всего существования нашей страны населению приходилось обходиться минимальными средствами для организации своего быта. Однако с появлением хозяйственного мыла, которое было доступным и недорогим, его использование распространилось не только в гигиенических целях, но и в других сферах. Даже сегодня, несмотря на широкий выбор специализированных товаров и услуг, в России продолжают использовать хозяйственное мыло не только для его прямого назначения, что вызывает удивление у иностранцев.

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В прошлые времена, когда обычным женщинам не было доступно достаточное количество косметических продуктов, они использовали хозяйственное мыло не только для стирки и мытья волос, но и для борьбы с угревой сыпью. Для этого они намыливали проблемные участки лица раствором мыла и оставляли его на коже около 15 минут. Этот метод был достаточно эффективным.

Мелкие, подсохшие кусочки хозяйственного мыла использовали как скраб для тела. Их также смешивали с медом и создавали своеобразные патчи для глаз. Бабушки, пережившие советский дефицит, до сих пор признаются, что такое средство помогает избавиться от отеков век и синяков. Это связано с тем, что производители хозяйственного мыла, согласно ГОСТ 30266 и ГОСТ 32479, используют натуральные жирные кислоты, полученные из жира различных животных, а также щелочи. Благодаря такому составу мыло является гипоаллергенным и имеет высокий уровень щелочности.

Еще в 1980-х годах столичная газета "Вечерняя Москва" сообщила советским женщинам, что умывание хозяйственным мылом помогает уменьшить количество мелких морщин на лице. В тех же статьях журналисты рассказывали, что некоторые европейские женщины, привыкшие к французским кремам, удивлялись тому, что россиянки смывают декоративную косметику хозяйственным мылом и при этом не испытывают дискомфорта.

Хозяйственное мыло также использовалось как лечебная мазь. Сегодня производители мыла сообщают на своих официальных сайтах о его антибактериальных свойствах. Это было известно и в советское время. Например, при возникновении молочницы, женщины использовали концентрированный раствор хозяйственного мыла.

Врачи также подтверждали полезные свойства мыла. В журнале "Здоровье" в 1980-х годах они рекомендовали использовать концентрированный раствор хозяйственного мыла для лечения потницы - грибкового поражения кожи. Болезненные участки следовало смазывать ежедневно в течение 5 дней, и даже при обильной сыпи уверяли, что она постепенно исчезнет.

Также хозяйственное мыло помогает излечить грибок на ногах, в том числе на пальцах. Это знали опытные солдаты Советской Армии, которые советовали держать ноги в тазу с концентрированным мыльным раствором хотя бы 15 минут в течение 3-5 дней. Грибок, ссадины, мозоли, вызванные натиранием кирзовыми сапогами, исчезали.

Если по какой-либо причине возникает воспаление прокола в ухе или на другой части тела, где есть пирсинг, хозяйственное мыло также может помочь. Представители Ассоциации Профессиональных Пирсеров советуют не ждать открытия салонов красоты, а самостоятельно залечивать такие раны. Для этого нужно смешать натертые стружкой кусочки мыла с немного кипяченой воды и соком лука. Полученную смесь следует нанести на очищенную рану на ночь, и утром все будет в порядке. Жители России уже много веков привыкли изобретать то, что им нужно, из того, что всегда под рукой.