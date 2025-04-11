Непокоренные: как узники Бухенвальда захватили фашистский концлагерь

Ровно 80 лет назад — 11 апреля 1945 года — произошло восстание заключенных нацистского лагеря смерти Бухенвальд. Через ад фашистских лагерей прошли миллионы человек, каждый пятый был ребенком. Многим из них не суждено было вернуться на Родину. О Международном дне освобождения узников фашистских концлагерей — в материале MIR24.TV.

«Важно помнить каждую жертву концлагерей»

За время существования концлагерей — с 1933 по 1945 годы — через них прошло около 20 миллионов человек, более половины узников задохнулись в газовых камерах, умерли от пыток и голода.

Еще осенью 1941 года Геринг дал распоряжение об использовании советских людей для работы в рейхе: «Русские рабочие показали свою трудоспособность во время строительства гигантской русской промышленности, поэтому эта трудоспособность должна быть использована теперь на благо империи». Для работ в самых суровых условиях использовали труд заключенных концлагерей, при этом людей очень плохо кормили, они погибали от истощения.

Германия. Веймар. 1 октября 1969 г. Ворота с надписью "Каждому свое" при входе в бывший фашистский концентрационный лагерь Бухенвальд, на территории которого после окончания Второй мировой войны основан национальный мемориальный комплекс.

Юлия Надехина

кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и организации управления ГУУ:

«В немецких концлагерях над людьми осуществляли медицинские «эксперименты». Заключенным ампутировали или пересаживали различные органы, апробировали новые лекарства, заражали болезнями и испытывали вакцины от них. Ужасает тот факт, что подобные «опыты» очень часто производились на детях! Одним из самых страшных концлагерей был Бухенвальд. С 1941 года туда попадали и советские военнопленные, многие из них навсегда сгинули в застенках Бухенвальда. Пленных красноармейцев, исхудавших и больных, а, значит, непригодных для работы, убивали выстрелами в затылок. На них даже не заводили карточку и на Родине их считали пропавшими без вести».

Эсэсовцы Бухенвальда были настоящими садистами, они постоянно придумывали для людей новые пытки. Ужасающую славу снискала себе жена коменданта Ильза Кох, которая окружала себя сувенирами из кожи заключенных.

Неудивительно, что уже в 1943 года в лагере сложилась группа сопротивления. Когда немцы осознали неминуемость расплаты за содеянное в концлагерях, они постарались удалить все свидетельства тому. Многие лагеря были стерты с лица земли. На 5 апреля 1945 года была намечена массовая эвакуация узников Бухенвальда, но заключенные отказывались выходить на построения, а старших по баракам прятали. В последние недели существования лагеря группа сопротивления готовила восстание, которое началось 11 апреля штурмом сторожевых вышек. Восставшие действовали организованно, в составе заранее определенных подразделений, атакуя охрану одновременно в нескольких направлениях. Им удалось захватить 170 гитлеровцев и отправить их в камеры, где ранее сидели узники.

«История сохранила для нас имена многих героев, несломленных ужасами Бухенвальда, нашедших в себе силы поднять восстание. Активным его участником был и младший лейтенант советского авиаполка Николай Шкляев, попавший в плен в августе 1943 года. Николай прошел несколько немецких концлагерей, но Бухенвальд поразил его жестокостью и цинизмом в отношении заключенных. 11 апреля 1945 года вместе с другими узниками он двинулся на казармы эсэсовцев. 21 тысяче заключенных Бухенвальда повезло, они дождались освобождения и вернулись на Родину, — подчеркнула Юлия Надехина.

Сопротивление нацистскому террору

Система принудительного труда, созданная нацистами, являлась не просто инструментом уничтожения людей, но и звеном экономической модели Третьего рейха. Об этом говорит эксперт истории Великой Отечественной войны, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. Надежда Капустина. Многие промышленные гиганты того времени активно использовали рабский труд узников. Экономическая модель, построенная на принудительном труде и тотальном обесценивании человеческой жизни, показала свою несостоятельность в долгосрочной перспективе. Парадоксальным образом нацистское руководство, провозглашавшее эффективность своей экономической системы, заложило в нее внутренние противоречия, которые неизбежно вели к краху.

Надежда Капустина,

эксперт истории Великой Отечественной войны, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н.:

«Концлагерь Бухенвальд, где содержалось более 250 тысяч человек за время его существования, стал символом не только человеческих страданий, но и экономического произвола. Каждый заключенный рассматривался исключительно как единица рабочей силы, чья продуктивность измерялась возможностью выполнять тяжелый физический труд. Пленные работали на каменоломнях, производстве оружия, строительстве дорог — их жизни были превращены в экономический ресурс, который беспощадно эксплуатировался до полного истощения. Восстание продемонстрировало миру кризис и невозможность существования такой системы принудительного труда. Когда узники под руководством интернационального подпольного комитета захватили контроль над лагерем, мировая общественность получила неопровержимые доказательства преступного характера нацистов».

© Германия. Нюрнберг. "Зал 600" во Дворце юстиции во время судебного процесса над бывшими руководителями Третьего рейха, обвиняемых в преступлениях против человечества // ТАСС

Послевоенное устройство мира, Нюрнбергский трибунал, создание международных институтов зашиты прав человека — все последующие события формировались под влиянием осознания недопустимости повторения подобной экономической модели. Международные конвенции о принудительном труде, приобретшие особую значимость после Второй мировой войны, стали неотъемлемой частью соблюдения прав современного человека.

Современные экономические теории неизбежно включают в себя этическое измерение, немыслимое без учета исторического опыта преодоления нацистского наследия. Концепция «человеческого капитала» приобрела гуманистическое звучание именно как антитеза бесчеловечному отношению к людям в фашистской системе.

«Экономика, игнорирующая человеческое достоинство, обречена на моральный крах и последующую деградацию. Уроки Бухенвальда напоминают о необходимости выстраивать экономические отношения на принципах справедливости и уважения к человеку. Любая экономическая модель должна оцениваться не только с точки зрения эффективности и производительности, но и через призму сохранения человеческого достоинства. День освобождения узников фашистских концлагерей становится еще и поводом задуматься о социальной ответственности, о недопустимости превращения человека в простой экономический инструмент, о необходимости создания экономики, служащей развитию человека, а не его порабощению», — подытожила Надежда Капустина.

Память о восстании в Бухенвальде должна сохраняться не только как героическая страница истории сопротивления фашизму, но и как напоминание о том, что отсутствие моральных основ неизбежно превращается в машину уничтожения человеческого в человеке.

Никита Сергеевич Митрохин,

глава Русского литературного центра, заслуженный работник культуры РФ, автор идеи и главный редактор военно-исторического альманаха «22 июня»: