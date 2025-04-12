Зодиак: самый таинственный серийный убийца в истории

На вопрос о том, кто в истории человечества заслуживает звания самого жестокого серийного убийцы, едва ли не каждый опрошенный называет Джека-Потрошителя. Мало кому известно, что этого так и не пойманного англичанина по количеству невинно убиенных обошел другой серийный убийца, живущий и совершавший преступления 70 годами позже. Имя его, а точнее псевдоним, Зодиак. Как и в случае с убийцей проституток, настоящего имени преступника узнать так и не удалось.

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Кратко о Зодиаке

Страна, в которой Зодиак творил беззаконие — США. Дело в отношении этой таинственной личности, было открыто в нескольких городах и округах США в 1969 году. Действовал же преступник с декабря 1968 года. В своих письмах, отправленных в газеты, Зодиак рассказывал о 37 жертвах. По мнению следователей, ему можно было вменить точно только 7 преступлений. Это количество было подтверждено полицейским расследованием. Жертвами стали молодые люди: младшей жертве было 16, старшей - 29. Из них женщин было три и четверо мужчин. Двум людям удалось выжить.

Убийцей было составлено 4 криптограммы в которые, по его словам, было зашифровано его имя. Преступник написал серию колких и ироничных писем, разослал их в СМИ местного значения. В этих письмах и содержались составленные им криптограммы. Самые талантливые шифровальщики страны ломали мозг над разгадкой того, что же скрывает эта тайнопись. Вовсе не им, а школьному учителю с супругой удалось расшифровать лишь одну криптограмму. Не продвинулись в этом и следующие поколения шифровальщиков. Лучшие копы Калифорнии и Сан-Франциско занимались поисками преступника, но также, как и в случае с расшифровкой, безуспешно. В чем причина, то ли в гениальности преступника, то ли в том, что на самом деле это был лишь набор символов, не известно. Вполне возможно, что это был троллинг общественности и представителей правоохранительных органов.

Жертвы таинственного преступника

Дэвид Фарадей и Бэтти Лу Дженсен — влюбленная пара, расстрелянная на своем первом свидании. Они находились в автомобиле на стоянке неподалеку от озера. Преступник подъехал на авто, заставил влюбленных выйти и расстрелял их. Девушка пыталась убежать, но неудачно.

Дарлин Феррин и Майкл Мажо также были расстреляны Зодиаком. Их преступник застрелил прямо в автомобиле. Так как дело было ночью, то он воспользовался фонариком, чтобы не промахнуться. Несмотря на страшные ранения, парню удалось выжить.

Брайан Келвин Хартнелл и Сесилия Энн Шепард подверглись нападению на берегу водоема. В этот раз Зодиак действовал не огнестрельным оружием, а ножом. Девушка после многочисленных ранений скончалась, парень выжил.

Пол Ли Стайн — этот мужчина был застрелен на территории Сан-Франциско.

Есть и еще ряд жертв, которые, возможно, были делом рук Зодиака. Среди них еще одна пара молодых людей, 17-летняя девушка и 27-летняя женщина. По словам 22-летней Кэтлин Джонс, ее и 10-месячную дочь похитил мужчина и пытался вывезти в автомобиле в неизвестном ей направлении. К счастью женщине удалось сбежать вместе с ребенком. Почему есть подозрения, что и эти 5 преступлений дело рук Зодиака? Полиция увидела в них почерк серийного убийцы.

Криптограмма, которую удалось расшифровать, содержит краткое объяснение того, с какой целью Зодиак совершает преступления. По его словам, таким образом он готовит для себя рабов, необходимых ему в загробной жизни...

Письма в газеты приходили до 1974 года. Затем Зодиак замолчал. Весной 2007 года при разборе архивов The Chronicle сотрудники издания нашли рождественскую открытку. Почерк на ней был похож на почерк Зодиака. Отправлена она была в 1990 году. Официальная графологическая экспертиза не подтвердила авторство Зодиака...