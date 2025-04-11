От старта до посадки: охрана труда в космосе

Космос - уникальная среда, где привычные законы физики перестают действовать, и безопасность приобретает принципиально новое значение. Работа в условиях космоса сопряжена со множеством рисков: перегрузки при старте и посадке, длительное пребывание в невесомости, воздействие космической радиации, необходимость выполнять сложные операции в скафандрах и психологическое давление. Начальник отдела по взаимодействию с организациями Московского городского центра условий и охраны труда департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Егор Савин в преддверии Дня космонавтики рассказал "РГ", как функционируют системы охраны труда на орбите.

"Как ни странно, профессия космонавта нормативно нигде не закреплена. Исторически первыми покорителями космоса становились военные летчики-испытатели. Сегодня же шансы отправиться на околоземную орбиту есть у одного претендента из ста", - отметил Егор Савин.

Скафандр: защита на всех этапах

Скафандр - это не просто костюм, а сложная система, обеспечивающая выживание космонавта в экстремальных условиях. Первые скафандры, такие как СК-1, состояли из пяти оболочек, каждая из которых выполняла свою функцию: теплоизоляцию, защиту от радиации, герметичность и заметность при приземлении. Современные скафандры, например, "Орлан МКС", оснащены системами вентиляции, охлаждения и подачи кислорода, что делает их миниатюрными космическими станциями для одного человека. Особое внимание уделяется защите при выходе в открытый космос, где скафандр становится единственной преградой между космонавтом и вакуумом.

Риски космического пространства

Невесомость вызывает атрофию мышц, потерю кальция в костях и вестибулярные расстройства. Для предотвращения этих последствий космонавты ежедневно выполняют физические упражнения по 2-2,5 часа.

В космосе высокий уровень радиации. Космонавты даже берут с собой манекены с датчиками, измеряющими уровень радиации. Если космонавт за свою карьеру накопил дозу радиации, превышающую допустимые пределы, дальнейшие полеты для него запрещены.

Также постоянный шум и замкнутая среда требуют высокой психологической устойчивости. Экипаж космического корабля обычно состоит из трех человек. Их тщательно отбирают на Земле, чтобы обеспечить психологическую совместимость во время полета.

Условия труда в невесомости

Стандартный график на МКС - 8 часов работы, 8 часов отдыха и 8 часов сна. Однако из-за необходимости выполнять научные эксперименты и технические задачи космонавты часто работают сверхурочно.

На МКС создаются условия, приближенные к земным. Температура поддерживается на уровне 26,9°C. Влажность и состав воздуха близки к земным с допустимым повышением кислорода до 25%.

"Из-за отсутствия душа космонавты используют специальные салфетки и сухие шампуни. Меню повторяется каждые 16 дней. Вопреки распространенному мнению, основная пища хранится в баночках, а не в тюбиках", - объяснил Вячеслав Тырин, экскурсовод "Мемориального музея космонавтики", в прошлом работник космической отрасли.

Готовность к чрезвычайным ситуациям

В истории космонавтики нередко возникали случаи, когда при посадке космонавты оказывались далеко от населенных пунктов и процесс поисков мог занимать определенное время. Было решено разработать носимый аварийный запас (НАЗ), который включает:

Перевязочные материалы и лекарства;

Средства для разведения огня (спички, сухой спирт);

Инструменты для выживания (нож "Мачете");

Раньше в НАЗ входил пистолет для защиты от диких животных и подачи сигналов, но сейчас его заменили современные средства слежения.

Кроме того, космонавты обучены оказывать медицинскую помощь, включая стоматологические процедуры и ультразвуковые исследования.

"Работа в космосе требует высочайшего уровня подготовки, строгого соблюдения правил безопасности и постоянного контроля за состоянием здоровья. Даже с самыми современными технологиями космические миссии остаются испытанием на выносливость, профессионализм и психологическую устойчивость. Будущие экспедиции потребуют новых подходов к обеспечению безопасности, поэтому охрана труда в космосе одна из ключевых научных и инженерных задач", - подытожил Егор Савин.

Справка "РГ"

Московский городской центр условий и охраны труда департамента труда и социальной защиты населения Москвы оказывает экспертное сопровождение по внедрению актуальных стандартов для организации безопасного труда и является первой и единственной бюджетной государственной организацией, работающей в данном направлении в столице. Каждый год услугами центра пользуются около двух тысяч государственных организаций города. Квалифицированные специалисты понимают потребности разных организаций и помогают снизить уровень производственного травматизма и экономических потерь работодателей и повысить производительность труда.