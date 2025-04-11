Свекровь или теща: кого на Руси ненавидели больше

После заключения брака у мужа и жены появлялись новые родственники. Мать супруги становилась тёщей, а супруга — свекровью. При этом ни одна из родственниц особой любовью у членов новой ячейки общества не пользовалась. Так кого же на Руси ненавидели больше — свекровь или тёщу?

Согласно древним русским традициям, после свадьбы невеста переходила жить в дом к мужу. Фактически, она переезжала на ПМЖ и к свëкрам, так как редко сыновья жили отдельно от родителей. Было принято жить всем вместе. Считалось, что так легче и хозяйство вести, и землю обрабатывать.

Переступив порог мужниного дома, вчерашняя невеста становилась бесправной. Во-первых, она оказывалась «младшей женщиной». А во-вторых невестке при каждом удобном случае напоминали — живёт она «в приймах», то есть в чужом доме, в который её приняли.

Мало того, что невестка должна была беспрекословно слушаться мужа, на новом месте жительства ей приходилось подчиняться буквально всем: свёкру, деду (если тот был жив), свекрови. Последняя же использовала жену сына в качестве бесплатной рабсилы. При этом невестки не могли им перечить или жаловаться мужу. Естественно, поводов для ненависти у жён по отношению к матерям их мужей было достаточно. Но им оставалось только тихо ненавидеть, так как шансов развестись и вернуться в семью своих родителей у них практически не было.

Слово «тёща» произошло от праславянского корня, который обозначает «тётя», «тётка». Отношения у тёщ, матерей жены, с зятьями были значительно лучше, чем у свекровей с невестками. Матери куда лучше относились к избранникам своих дочерей. Это можно объяснить тем, что мужчина на Руси имел более значительный вес, а поэтому зятя нужно было уважать. Зятья являлись кормильцами для их дочерей, а также для детей, рождённых в браке.

Не стеснялись проявлять чувства по отношению к зятьям особенно те тёщи, у которых было много дочерей. Многодетные матери даже в ноги кланялись дорогому зятьку только за то, чтобы тот поскорее забрал из её дома «лишний рот».

Также затья часто обращались за помощью к тëщам для разрешения разногласий в семье. Уж тёща-то могла в считанные минуты направить на путь истинный свою дочь. Следовательно, отношения тёщи и зятя были более дружными, нежели свекрови с невесткой.