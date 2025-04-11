Сталин – потомок Тирольского человека

В фантастических произведениях часто затрагивается тема клонирования людей. В частности, людей великих, известных — ученых, политиков, представителей творческой интеллигенции. Современной науке пока до этого далеко, но исследования ДНК ярчайших представителей нашей эпохи проводятся.

© РИА Новости

Относительно недавно был проведен анализ ДНК Сталина, прояснивший некоторые подробности происхождения вождя народов…

В чем вопрос

Вопрос о клонировании Сталина пока не стоит, да и вряд ли может быть решен в ближайшем будущем. Но вот выяснить его происхождение хотели многие. Дело в том, что в исторических документах сведения о национальности вождя разнятся. Родился он в грузинском городе Гори, и в официальной биографии указано, что отец Иосифа Виссарионовича — грузин. Но, например, Осип Мандельштам, Лев Троцкий и многие другие, кто был лично знаком со Сталиным, говорили о его осетинском происхождении. Прояснить этот вопрос и решил профессор Анатолий Клесов.

ДНК Сталина

В силу временных ограничений забрать материал из тела вождя уже не представляется возможным. Во всяком случае существующими методами. Поэтому образец ДНК был взят у внука Сталина — актера и режиссера Александра Бурдонского (сына Василия Сталина). Исследования Клесова показали, что родина предков Бурдонского — Осетия.

«У Иосифа Сталина — типичный осетинский гаплотип, один из большого кластера осетинских гаплотипов», — делает вывод профессор.

При этом он основывается на чисто научных доказательствах — наличии в ДНК гаплогрупповой вариации G2а, характерной именно для жителей Северной Осетии. Как показывают исследования, носителями G2а является более 60% населения этого региона. Встречается эта генная вариация и у других кавказских народностей, но несколько реже. Так. например, среди абхазов, адыгов, кабардинцев и черкесов наличием соответствующих генов могут похвастать около 40%. А вот среди жителей Грузии носителями G2а являются менее 20% населения.

Потомок Тирольского человека

Интересно, что обладателем вариации генов G2а был и обнаруженный в 1991 году мумифицированный представитель древнего населения Европы. Так называемый Тирольский человек, останки которого были найдены в Эцтальских Альпах, жил около 5,5 тысяч лет назад. Его геном нехарактерен для современных европейцев, что, возможно, говорит об их относительно недавнем появлении на континенте, который ранее населяли выходцы с Кавказа.

Судя по генетической информации, одна из первых волн европейских «поселенцев» могла проникнуть сюда 25-30 тысяч лет назад из Северной Месопотамии через Кавказ. И Сталин, получается, является далеким потомком этих представителей Homo Sapiens.