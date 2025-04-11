Генерал Власов: правда и мифы о русских союзниках Гитлера

Спустя восемь десятилетий с момента завершения Второй мировой войны не утихают споры о том, какую роль играли в ней русские и другие коллаборационисты, воевавшие на стороне Гитлера в СССР и за его пределами. В частности, ведутся дискуссии о том, какое влияние они имели на оккупированных территориях и в советском обществе в среде противников правящего режима. О том, что собой представляли власовцы, красновцы и другие военные преступники 1940-х, — в материале NEWS.ru.

Что представляла собой армия генерала Андрея Власова

Русская освободительная армия (РОА) считается одним из наиболее крупных вооруженных формирований, созданных нацистской Германией в годы Второй мировой войны из числа советских военнопленных и белоэмигрантов.

Формально РОА была учреждена еще в 1943 году, но до 1945-го была частью вермахта, объединявшей военнослужащих — выходцев из СССР. После создания Комитета освобождения народов России (политическая организация власовцев) РОА стала его вооруженным крылом. Ее возглавил генерал Андрей Власов. Некоторые подразделения армии остались под прямым немецким командованием.

В Германии заявляли, что в рядах РОА воевали миллионы человек (в нацистских пропагандистских материалах указывались цифры 1 млн или 2 млн). Как утверждают авторы исторического исследования «Литерные дела Лубянки» Александр Колпакиди и Александр Север, в июне 1943 года, по оценкам советской военной разведки, в ряды РОА вступили 100 тысяч человек. К 1945-му численность Русской освободительной армии не превышала 150 тысяч человек, о чем говорит исследователь Игорь Родинков в книге «Идет война народная, священная война». Причем подразделения армии, по его данным, изначально использовались в основном как вспомогательные войска.

Участие РОА в боевых действиях против Красной армии было ограниченным. В феврале 1945 года в районе Франкфурта-на-Одере группа из 120 добровольцев охраны штаба Русской освободительной армии атаковала солдат 230-й стрелковой дивизии Красной армии, но с большими потерями была отброшена.

Силы РОА также использовались против западных союзников по антигитлеровской коалиции и антифашистского Сопротивления в Европе. Однажды власовцы вступили в бой с вермахтом.

В апреле 1945 года 1-я дивизия РОА воевала в полосе обороны 9-й германской армии на левом берегу Одера в районе Эрленгофа. Затем она была выведена с фронта и к началу мая сосредоточилась в Чехословакии. В начале пражского восстания одна из групп повстанцев, оказавшись в критическом положении, обратилась за помощью к власовцам, часть которых вступила бой с германскими войсками и овладела значительной частью Праги. Однако 7 мая Чехословацкий национальный совет, возглавлявший восстание, отказался от сотрудничества с РОА.

К моменту капитуляции Германии основные части Русской освободительной армии были сосредоточены в американской и английской зонах оккупации. Большинство оказавшихся там власовцев передали советским властям. В итоге многие оказались в заключении, часть из них казнили. Некоторым удалось спрятаться на Западе.

Что известно про генерала Андрея Власова

Андрей Власов родился в 1901 году в Нижегородской губернии в бедной многодетной крестьянской семье. В 1918-м он пошел учиться на агронома, но вскоре был призван в Красную армию. Власов участвовал в Гражданской войне, сражался с частями белогвардейской армии Петра Врангеля и отрядами анархиста Нестора Махно.

В последующие годы он служил в рядах Красной армии на разных должностях. Власов окончил Высшие армейские командные курсы «Выстрел» и Военную академию имени Фрунзе. В 1938 году его направили военным советником СССР в Китай. В 1940 году Власов получил звание генерал-майора и был награжден орденом Красного Знамени, а в начале 1941-го — орденом Ленина за правительственную командировку в Китай.

После начала Великой Отечественной войны он был назначен командующим 37-й армией, которая защищала Киев. Затем он участвовал в обороне Москвы, командуя 20-й армией, которая в декабре 1941-го успешно отражала наступления оккупантов. За эти достижения Власова наградили еще одним орденом Красного Знамени и повысили до звания генерал-лейтенанта.

Весной 1942 года его назначили заместителем командующего Волховским фронтом. Затем он стал командующим 2-й ударной армией, части которой летом попали в окружение. Вскоре генерала захватили в плен немцы в деревне Туховежи Ленинградской области.

Оказавшись в винницком лагере для военнопленных офицеров, Власов решил сотрудничать с нацистами. Он составил меморандум о необходимости создания русской армии, которая бы воевала на стороне Германии с СССР.

Власов возглавил РОА только в 1945 году, после того как стал одним из руководителей «Комитета освобождения народов России» (КОНР), создание которого поддержал рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Благодаря бывшему генералу Красной армии не только за его армией, но и за советскими коллаборационистами закрепился ярлык «власовцы». При этом Власов командовал РОА совсем недолго.

«Один из главных вопросов — почему именно Власов, которого до войны называли лучшим командиром дивизии в Красной армии и награждали высшими советскими орденами, не только сдался в плен, но и стал предателем, а также возглавил русских военных коллаборационистов? Версия о его ненависти к советской власти далеко не все объясняет», — отмечал директор Государственного архива РФ Сергей Мироненко.

По его словам, в вышедшем в 2015 году сборнике «Генерал Власов: история предательства» можно найти протокол допроса командующего РОА в СССР после захвата красноармейцами в 1945-м. Отвечая на вопрос, почему он сдался в плен гитлеровцам, экс-военачальник заявил: «Смалодушничал!»

Взгляды Власова казались далекими от классического нацизма. В конце 1942-го Власов подготовил «Смоленский манифест», который в политическом плане был больше похож на программное заявление социал-демократов или умеренных центристов. В документе провозглашался курс на восстановление частной собственности на землю для крестьян, развитие частной предпринимательской инициативы, ликвидацию принудительного труда, свободу религии, слова, собраний и печати, а также освобождение «политических узников большевизма».

По некоторым данным, автором декларации был другой лидер РОА — Милентий Зыков, которого историк Кирилл Александров характеризует как «идейного марксиста, симпатизировавшего взглядам Бухарина».

Власов изложил на допросах свою позицию так: «С 1937 года я враждебно относился к политике советского правительства, считая, что завоевания русского народа в годы Гражданской войны большевиками сведены на нет. Неудачи Красной армии в период войны с Германией я воспринял как результат неумелого руководства страной и был убежден в поражении Советского Союза. Я был уверен, что интересы русского народа Сталиным и советским правительством принесены в угоду англо-американским капиталистам».

Власова и других главарей РОА повесили по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР летом 1946 года.

Какие мифы связаны с власовцами

Как рассказал NEWS.ru военный историк Борис Юлин, существует несколько ключевых мифов, связанных с РОА и ролью Власова во Второй мировой войне.

«Самый большой миф — они были не трусливыми предателями, спасавшими свою шкуру и искавшими, где теплее, а боролись с большевиками, имея какую-то идею. Другой миф, что они сражались за Россию. Они воевали не за Россию, а на стороне тех, кто хотел уничтожить весь советский народ, в том числе русских», — отметил историк.

Юлин добавил, что существовали более серьезные структуры коллаборационистов и карателей, чем РОА. Они набирались на территории Западной Украины, стран Балтии и других территориях. Ярким примером коллаборационизма можно считать армянского националиста Гарегина Нжде. Несмотря на то что военачальник был пособником Гитлера, его именем в Армении называют ансамбли и ставят ему памятники, отметил историк.

«Армию Власова начали набирать уже ближе к концу войны. Никакой заметной роли власовцы не сыграли, это были люди, которых брали из военнопленных, у кого не хватало сил держаться в концлагере. Они шли на службу предателями в поисках лучшей жизни», — добавил Юлин.

Какую роль сыграли во Второй мировой войне русские пособники Гитлера

Помимо Власова, РОА и КОНР, во время Второй мировой войны действовали другие русские коллаборационисты и структуры, которые идейно были гораздо ближе к гитлеризму. Одним из них был обер-бургомистр Локотской республики (прогерманского образования на оккупированных территориях Брянской и Орловской областей РСФСР), лидер Русской освободительной народной армии (РОНА) и Национал-социалистической трудовой партии России (аналога НСДАП) Бронислав Каминский. Юлин подчеркнул, что роль каминцев в войне была незначительной.

«Что касается „Локотского самоуправления“, то место действия этих приспешников Гитлера сейчас практически никто не может найти на карте. Это было очень локальное явление, которое имело больше пропагандистское значение. Дескать, немцы могут при определенных условиях предоставить русским самоуправление. Подобный ход при создании коллаборационистских формирований и правительств применяли немцы, итальянцы, а также японцы. То есть все страны Оси, которые таким образом старались использовать ресурсы оккупированных территорий», — отметил собеседник NEWS.ru.

Каминского расстреляли свои же в 1944 году во время отступления нацистов на территорию Польши. Один из фигурантов Нюрнбергского процесса рассказал на суде, что коллаборациониста казнили за мародерство по законам военного времени.

Как и Каминский, нацистские взгляды поддерживал казачий генерал Петр Краснов. Он возглавил весной 1944 года Главное управление казачьих войск (ГУКВ), созданное в Имперском министерстве восточных оккупированных территорий нацистской Германии. В эту структуру перешел так называемый Казачий стан — военная коллаборационистская организация, объединявшая казаков в составе вермахта. К маю 1945 года при сдаче в плен Казачий стан насчитывал до 40 тысяч членов, а вместе с семьями — до 60 тысяч.

© Генерал Петр Краснов // Global Look Press

Юлин напомнил, что генерал Краснов «и в Гражданскую войну получал поддержку от Германии в борьбе с советской властью». В годы Второй мировой войны он имел звание в структуре СС. В мае 1945 года Краснова и других видных участников казачьего коллаборационистского движения взяли в плен и этапировали в Москву. В январе 1947-го их повесили по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР.

По словам Юлина, некоторые деятели в России добиваются реабилитации Краснова и ставят ему памятники.

«Он был куратором казачьих войск СС — так называемого XV кавалерийского казачьего корпуса. Стелу в честь этого куратора ставили в одном из храмов Москвы. Против нее массово выступали горожане, в итоге ее убрали. Монумент Краснову также был установлен в Ростовской области. Удивительно, почему в стране, победившей нацизм, существует памятник военному преступнику», — высказал мнение историк.

Юлин добавил, что поддержка предателей на оккупированных территориях СССР была крайне ничтожной.