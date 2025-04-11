Семь чудес России – это уникальные природные и архитектурные объекты, которые стали символами страны. Они были выбраны в рамках всероссийского голосования как самые впечатляющие достопримечательности.

Одним из главных природных чудес считается озеро Байкал – самое глубокое в мире. Его возраст превышает 25 миллионов лет, а чистота и прозрачность воды поразительны. На другом конце страны, на Камчатке, находится Долина гейзеров – редкое явление, где земля буквально дышит паром.

Не менее загадочны Столбы выветривания на Урале – каменные исполины высотой до 42 метров. К природным гигантам можно отнести и Эльбрус – двуглавый потухший вулкан, самую высокую точку России.

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Историю страны воплощают Мамаев Курган с монументом «Родина-мать зовет», дворцовый ансамбль Петергоф с его фонтанами и, конечно, собор Василия Блаженного – один из самых узнаваемых храмов в мире.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @nerd_show.