Приметы на 11 апреля: что можно и нельзя делать

Приметы 11 апреля: как предсказать погоду по березам?
11 апреля в народном календаре известно как День березы — Берещенье. В эту дату наши предки, как легко догадаться, почитали березу. Это дерево считали символом женской силы. А еще они верили, что береза обладает целебными свойствами, способна защитить от зла и отогнать нечистую силу. Рассказываем, какие народные приметы связаны с этой датой, что нельзя и можно делать.
Приметы на 11 апреля: какая будет погода?
Легко догадаться, что некоторые народные приметы на 11 апреля связаны с березами. Но что именно они сулят? Рассказываем, как наши предки в прошлом предсказывали погоду.
- Обильное сокодвижение у березы предвещает дождливое лето.
- Если первой зазеленела ольха, летом будет много дождей, а если береза, то мало.
- Ливень в этот день обещает обильный урожай летом.
- Стремительно плывущие облака высоко в небе сулят отличную погоду в ближайшие дни.
- Увидели, что сороки вьют гнезда на нижних ветках, ждите грозы летом.
Что можно делать 11 апреля по народным приметам: обнимаемся с березами
В Берещенье крестьяне старались как можно больше времени проводить на улице, гулять по лесу. Вот что еще следует сделать по приметам 11 апреля:
- посещать березовые рощи, обнимать стволы деревьев и прислушиваться к движению сока, чтобы зарядиться энергией и здоровьем;
- заготавливать березовый сок для лечения и укрепления организма;
- можно поговорить с березой, попросить у нее что-то по-настоящему важное и нужное — считалось, что в этот день дерево обладает целебной силой;
- очищать родники и ключи, чтобы обеспечить чистоту воды и привлечь благополучие.
Запреты и предостережения на 11 апреля: бережем природу
Народные приметы гласят: в Берещенье следует особенно бережно относиться к природе.
- Нельзя рубить деревья и жечь костры, чтобы не навлечь несчастья и болезни.
- Следует избегать отдыха под плакучими ивами и березами, чтобы не столкнуться с нечистой силой. Не рекомендуется мочить ноги в водоемах, чтобы не попасть во власть русалок.
- Девушкам не следует вплетать в волосы белые ленты, чтобы не вызвать выпадение волос.
- Не стоит стирать и вывешивать белье на улице, чтобы нечистая сила не проникла в дом.
- Запрещается оставлять дома беспорядок, чтобы не привлечь беду.