Приметы на 11 апреля: что можно и нельзя делать

11 апреля в народном календаре известно как День березы — Берещенье. В эту дату наши предки, как легко догадаться, почитали березу. Это дерево считали символом женской силы. А еще они верили, что береза обладает целебными свойствами, способна защитить от зла и отогнать нечистую силу. Рассказываем, какие народные приметы связаны с этой датой, что нельзя и можно делать.

Приметы на 11 апреля: какая будет погода?

Легко догадаться, что некоторые народные приметы на 11 апреля связаны с березами. Но что именно они сулят? Рассказываем, как наши предки в прошлом предсказывали погоду.

Обильное сокодвижение у березы предвещает дождливое лето.

Если первой зазеленела ольха, летом будет много дождей, а если береза, то мало.​

Ливень в этот день обещает обильный урожай летом.​

Стремительно плывущие облака высоко в небе сулят отличную погоду в ближайшие дни.

Увидели, что сороки вьют гнезда на нижних ветках, ждите грозы летом.

Что можно делать 11 апреля по народным приметам: обнимаемся с березами

В Берещенье крестьяне старались как можно больше времени проводить на улице, гулять по лесу. Вот что еще следует сделать по приметам 11 апреля:

посещать березовые рощи, обнимать стволы деревьев и прислушиваться к движению сока, чтобы зарядиться энергией и здоровьем;

заготавливать березовый сок для лечения и укрепления организма;

можно поговорить с березой, попросить у нее что-то по-настоящему важное и нужное — считалось, что в этот день дерево обладает целебной силой;

очищать родники и ключи, чтобы обеспечить чистоту воды и привлечь благополучие.​

Запреты и предостережения на 11 апреля: бережем природу

Народные приметы гласят: в Берещенье следует особенно бережно относиться к природе.