Как задобрить домового в Лазареву субботу

В православии в этот день отмечают Лазареву субботу, в некоторых районах ее называют малой Пасхой. Связан праздник с одним из чудес Иисуса Христа, когда он воскресил праведного Лазаря. По народному календарю это день Иоанна Лествичника, или Беды с домовым.

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Второе название праздника связано из-за хулиганства заступника дома, который начинал вредить хозяевам под натиском нечистой силы, хотя в обычное время был миролюбив. В этот день принято было выпекать "лесенки" из теста, символизирующие восхождение на небо. Их дарили родственникам, угощали знакомых, а еще оставляли домовому. Чтобы задобрить домового и помочь ему откупиться от нечистой силы, к печенью добавляли пряники и монеты. Ставили миску с молоком.

В этот день молодожены не гостили у родителей, так как можно было поссориться. Тяжелую работу по дому не выполняли. Не надевали темные вещи и не устраивали скандалов. В этот день нельзя было оставлять мусор у дверей, считалось, что так станут известны все тайны семьи.

Если в этот день шел дождь, считалось, что будет богатый урожай, в том числе грибов. Одуванчики расцвели - лето будет коротким. Если зацвела черешня, можно начинать сеять кукурузу и свеклу. Снег пошел - жди еще месяц морозца.