«Проклятые цифры»: какие числа связывают с нечистой силой

У разных народов мира есть свои проклятые цифры. К примеру, японцы говорят, что цифра 4 несёт болезни, неудачи и смерть. Итальянцы же побаиваются 17. А какие цифры у русских считаются проклятыми?

13

13 – чёртова дюжина, перекрывающая «хорошее» число 12. 12 – энергетически положительно заряженное число. Именно столько апостолов было у Иисуса Христа. 13 нарушает гармонию и содержит энергетику разрушения. Многие связывают 13 с нечистой силой. Несчастливыми считаются и все кратные 13-ти числа: 26, 39 и так далее.

40

Именно 40 дней душа умершего человека блуждает среди живых. Только после поминок на 40-й день она отправляется в потусторонний мир. До этого момента родственники скончавшегося ощущают незримое присутствие души покойника и помнят, что её ожидает Высший суд. Отсюда в русской традиции и негативное отношение к числу 40.

666

Во всём мире три шестёрки известны как «число зверя». В период Средневековья в Европе за родинки на теле, напоминающие 666, могли без разбирательств сжечь на костре.

И у русских три шестёрки вызывают опасения. Любые знаки, схожие с этим числом, считаются вмешательством Сатаны. Даже в романе Льва Толстого «Война и мир» один из главных героев Пьер Безухов обнаружил «число зверя» в словах L'empereur Napoleon [император Наполеон].