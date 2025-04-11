Медведи, водка, балалайка и другая голливудская «клюква» про Россию

Иногда смотришь очередной голливудский фильм о русских и неволей задумываешься… Вроде бы режиссеры сделали все, чтобы лента получилась «хорошей»: и актеров известных наняли, и над спецэффектами поработали, и сюжет интересный… Но что-то все-равно «не то».

© Кадр из фильма «Красная жара»

А все потому что практически в каждый свой фильм западные режиссеры «пихают» уже заезженные до дыр стереотипы о русских. Это, конечно же, водка, шапка-ушанка, балалайка, песни про Катюшу, а иногда даже медведь! Самые популярные примеры таких фейлов мы собрали для вас ниже.

Почти всех россиян зовут Иванами и все они любят драться

В любом голливудском фильме, где показаны русские, обязательно присутствует хотя бы один персонаж с именем Иван. Вспомните «Красную жару» с Иваном Данко, «Железного человека» с Иваном Ванко или Ивана Драго из серии фильмов «Рокки».

Но Иванов объединяет не только самое распространенное в России имя (по мнению западных режиссеров), а еще и то, что все они очень любят помахать кулаками. Хлебом не корми, дай с кем-нибудь подраться!

И, конечно же, все Иваны обладают невероятной силой и выносливостью. Яркий тому пример Иван Данко из «Красной жары», которого сыграл Арнольд Шварценеггер. Сцена, в которой он вырывает у мужчины протез и произносит «Кокаинум», настолько забавна, что уже разошлась на мемы.

Все русские умеют играть на балалайке и знают «Коробочку» наизусть

«В мире нет русского, который не знал бы нашу „Коробочку“». По крайней мере, в этом были уверены создатели фильма «Сердцеедки». Многие помнят сцену, в которой главной героине, выдающей себя за русскую, пришлось исполнять знаменитую песню в баре. И именно то, что женщина не знала ее слова, вызвало у окружающих подозрение в том, что она на самом деле никакая ни русская!

Судя по всему, на западе уверены, что все свободное время россияне проводят, играя на балалайках и распевая «Коробочку» с «Катюшей». Но, давайте будем честны, вы знаете слова хоть одной из этих песен? А на балалайке играть умеете?

Водка — любимый напиток

Для большинства жителей Запада слова «водка» и «Россия», кажется, уже давно стали синонимами. Даже Брэд Питт однажды, пытаясь описать степень своего увлечения алкоголем, сказал, что в одно время даже «мог перепить русского!». Ну, а сколько раз этот алкогольный напиток появлялся в голливудских фильмах, сложно даже сосчитать.

Один из последних таких примеров — фильм «Солт» с участием Анджелины Джоли. Вы наверняка помните момент, в котором главная героиня «опрокидывает стопку» в компании своих русских товарищей. Кстати, а еще в этой ленте актриса предстала перед зрителями в «типично русской» меховой шапке. Еще одно клише.

Все русские носят шапки-ушанки

И снова о шапках! На фото выше Лев Андропов — российский космонавт из фильма «Армагедон», который в своей любимой шапке-ушанке (внимание!) полетел в космос! Почему западные режиссеры уверены, что русские настолько любят этот головной убор, что не могут с ним расстаться даже в невесомости?

Хотя, фильм «Армагедон» и без этого изобилует клише о россиянах. Лев Андропов — небритый, нетрезвый, носит телогрейку (и шапку-ушанку) и в любых непонятных ситуациях применяет физическую силу. Странно только, что зовут его не Иван.

КГБ, шпионы, мафия

Все помнят фильм «Пипец», где героиня по прозвищу Маза Раша (уже смешно) «валила» всех, кто попадется на ее пути? А все почему? Потому что женщина — бывший агент КГБ, что автоматически делает ее невероятно сильной машиной для убийств.

Впрочем, в других голливудских фильмах российские шпионы практически ничем не отличаются от Мазы Раши. Разве что имена у них более реалистичные. Беспощадность, жестокость и умение хорошо драться, видимо, предоставляются вместе с российским гражданством. А еще любовь к меховым шапкам, игре на балалайке и распитию водки.