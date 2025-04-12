Как рецидивист из Воронежа решил свести счеты с судьей

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых необычных делах пожизненно осужденных в России. Пожизненный срок в стране отбывают больше тысячи заключенных. В основном это маньяки и террористы, но есть среди них осужденные, чьи истории по-своему уникальны. В прошлый раз речь шла о милиционере из Сочи Илье Галкине, который стал первым и единственным в стране пожизненно осужденным маньяком-бомбистом. Сегодня наш рассказ — о рецидивисте из Воронежа Романе Алтухове, которого трижды отправила за решетку судья Галина Зуевич. За примерное поведение уголовника выпустили на свободу досрочно, но годы, проведенные в колонии, не исправили Алтухова, который затаил злобу на судью и решил отомстить.

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1 октября 2003 года. Суд в Воронеже рассматривает возможность условно-досрочного освобождения (УДО) 25-летнего осужденного Романа Алтухова. Тот попал за решетку на шесть лет из-за того, что нанес в драке своему противнику Александру Фоменову травмы, ставшие летальными.

В колонии рецидивист Алтухов показал себя примерным заключенным — и суд решает выпустить его по УДО. Тогда никто не догадывается, что это решение станет роковым: все эти годы уголовник вынашивал планы мести приговорившей его судье Галине Зуевич — и 1 октября 2003 года у него наконец-то появляется шанс их осуществить.

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Свой путь в колонию уроженец Воронежа Роман Алтухов начал еще подростком.

«С ранних лет отличался жестоким характером, часто дрался, неуважительно относился к учителям, был грубым и агрессивным. Окончив восемь классов, бросил учиться и стал совершать преступления», — говорится в его школьной характеристике.

Уже в 13 лет Алтухов был поставлен на учет в отделе по делам несовершеннолетних. А год спустя, ввязавшись в кровавую драку, юноша оказался на скамье подсудимых, но в силу возраста избежал колонии — именно тогда его дело впервые рассмотрела федеральная судья Железнодорожного района Воронежа Галина Зуевич.

Тогда ему удалось отделаться условным сроком, но прошло всего два года — и 16-летний Алтухов вновь пошел под суд. Поводом стали события конца ноября 1994 года: тогда юноша вместе с двумя приятелями затащил в сарай и изнасиловал пьяную горожанку.

Потерпевшую бросили голой на улице, и она замерзла насмерть — в результате Алтухов по второму приговору судьи Зуевич получил четыре года лишения свободы.

А пять лет спустя молодой уголовник вновь попал за решетку из-за драки с летальным исходом. В 1999 году Алтухов выпивал в компании знакомых, среди которых была его бывшая девушка со своим новым ухажером Александром Фоменовым. В какой-то момент пьяный Алтухов стал приставать к ней, что разозлило Фоменова и стало причиной конфликта.

В ходе драки Алтухов несколько раз ударил противника ногами по голове и нанес тому черепно-мозговую травму. После двух недель в больнице Фоменов ушел из жизни. А его 21-летний обидчик стал фигурантом уголовного дела о нанесении тяжких телесных повреждений с летальным исходом.

Он до последнего настаивал на том, что действовал в рамках самообороны, а его удары никак не могли стать роковыми для Фоменова.

При этом Алтухов был настолько уверен в своей правоте, что даже отказался от адвоката и защищал себя сам.

Однако его доводы не убедили судью Зуевич, которая приговорила подсудимого к шести годам лишения свободы. Отсидев по совокупности немногим более четырех лет, Алтухов подал документы на условно-досрочное освобождение (УДО), которое было удовлетворено — речь об этом шла в начале статьи.

«Освободить Алтухова Романа Владимировича от отбывания наказания условно-досрочно на 1 год 8 месяцев, обязав не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, периодически являться для регистрации в этот орган, трудоустроиться», — из постановления суда об УДО Романа Алтухова от 1 октября 2003 года.

«Он угрожал расправой и требовал деньги»

Освободившись из колонии, Алтухов, как и постановил суд, стал жить у себя дома в Воронеже — правда, он отнюдь не собирался становиться законопослушным гражданином: его всецело поглотила идея мести за приговор. Первым, кто попал в поле зрения уголовника, стал Сергей Перышкин — главный свидетель по его делу.

Алтухов, считавший Перышкина одним из виновников своего заключения, стал вымогать у него деньги под предлогом компенсации морального вреда за годы в колонии. Сначала злоумышленник угрожал Сергею, а затем подкараулил его у дома, дважды ударил кулаком в лицо, приставил нож к горлу и в очередной раз потребовал деньги.

«Так как внимание Алтухова отвлек проходивший мимо мужчина, Перышкину удалось уйти от осужденного. Однако Алтухов следом за потерпевшим пришел к нему домой, где угрожал расправой и требовал деньги», — из определения Верховного суда РФ.

Напуганному Перышкину пришлось занять деньги у своей матери и отдать их вымогателю. Но тот отнюдь не собирался останавливаться — он решил добраться до судьи Галины Зуевич, которая отправила его за решетку.

По роковому стечению обстоятельств злоумышленнику не пришлось искать адрес женщины.

Зуевич вместе с семьей жила в одном доме не только с родителями Алтухова, но и с родителями его новой 17-летней подруги Анны. Чтобы отвести от себя подозрения, Роман вместе с девушкой переехал в небольшой съемный домик на улице Грибоедова, где стал готовить план преступления.

Своим орудием злоумышленник выбрал нож-«бабочку» с приметным драконом на рукоятке, который заметил у подруги Анны. Но хозяйка ножа отказалась отдавать его, и тогда Алтухов, улучив момент, просто украл оружие.

17 ноября 2003 года он, по его собственным словам, попытался устроиться на работу на один из городских заводов. Но получив отказ из-за судимости, уголовник решил действовать — и тем же вечером отправился к дому судьи Зуевич, спрятав в кармане украденный нож.

«Она лежала на припорошенной снегом земле»

В тот вечер судья возвращалась домой немного позже обычного: ей пришлось задержаться, поскольку на следующий день она взяла выходной ради поминок матери, ушедшей из жизни 40 дней назад. По пути женщина зашла в магазин за продуктами — когда она подошла к своему дому на улице Артамонова, на часах было около 19:00.

Внезапно ее окликнул притаившийся неподалеку от подъезда Алтухов, который начал сразу же предъявлять судье претензии по поводу вынесенного ею приговора.

«Я вас сажала, сажаю и буду сажать!» — бесстрашно ответила женщина, после чего на нее обрушился град ножевых ударов.

Первые из них пришлись Зуевич в область головы — причем Алтухов не просто ранил судью, но и специально изрезал ей лицо крест накрест. А затем, схватив женщину за руку, преступник четырежды вонзил ей нож в область сердца. В этот момент страшную картину увидели две случайные прохожие, которые подняли крик и спугнули преступника.

Одна из них оказалась медсестрой и попыталась помочь судье, остановив кровь, но было поздно: муж Зуевич выбежал на улицу уже к бездыханному телу супруги. Как позже установят судмедэксперты, раны Галины не были летальными — роковой стала обильная кровопотеря. Вскоре вслед за скорой на место преступления прибыли милиционеры.

«Тело лежало лицом вверх на земле, припорошенной выпавшим накануне первым снегом. Было темно, я наклонился, чтобы рассмотреть лицо, — и отшатнулся. С Галиной Александровной я много раз пересекался на судебных заседаниях и ошибиться не мог», — Евгений Соломахин, в 2003 году — оперуполномоченный первой оперативно-разыскной части Железнодорожного РОВД Воронежа.

«Судья была несгибаемым человеком»

Первыми милиционеры нашли и опросили свидетельниц расправы, которые сообщили, что Зуевич бил худощавый мужчина в темной куртке, но в темноте они не смогли рассмотреть лицо преступника.

Под подозрение сразу попали все те, кому судья вынесла приговор и кто освободился в ноябре, но у них оказалось железное алиби. Тогда следователи решили рассмотреть версию мести со стороны недавно осужденных, среди которых был местный «алюминиевый король» Анатолий Наумов. Дело предпринимателя, возбужденное по целому ряду статей УК РФ, в том числе «Мошенничество», «Незаконное предпринимательство» и «Преднамеренное банкротство», насчитывало 53 тома. Процесс над Наумовым стал одним из самых сложных в карьере Зуевич.

«На нее пытались давить. Галина Александровна рассказывала, что ей звонили домой и требовали отказаться от обвинений. Но Зуевич была человеком несгибаемым: целый год, пока длился процесс, игнорировала угрозы, а в итоге признала Наумова виновным по ряду статей и назначила реальное наказание в виде четырех лет лишения свободы», — Светлана Проценко, в 2003 году — секретарь судебных заседаний (цитата по РИА «Воронеж»)

Для самого коммерсанта такой вердикт был шоком — на него надели наручники в зале суда и отправили в СИЗО до вступления приговора в законную силу. Правда, всего три месяца спустя областной суд смягчил Наумову наказание до условного, и тот вышел на свободу. А версию о его причастности к расправе над судьей довольно быстро опровергли.

«Вы мне понравились — я вам все расскажу»

Оценив непричастность бизнесмена Наумова, следователи решили вернуться к отработке версий с другими осужденными, которых посадила Зуевич за последние 15 лет. Объем работы был огромным, поэтому на помощь воронежским правоохранителям из Москвы прибыли оперативники, два следователя по особо важным делам и криминалист.

В те дни на допросах в милиции бывало по сто человек в сутки, а в круг подозреваемых входило около тысячи судимых горожан и всевозможных маргиналов.

«Целую неделю чуть ли не весь отдел милиции Железнодорожного района работал круглосуточно. Мы если и спали, то по несколько часов и прямо на работе», — Евгений Соломахин, в 2003 году — оперуполномоченный первой оперативно-разыскной части Железнодорожного РОВД Воронежа.

В числе тех, на кого пало подозрение, в какой-то момент оказался и Роман Алтухов. Прибывшая вместе с ним в отдел Анна уверяла, что в момент расправы над Зуевич была дома вместе с возлюбленным. Однако опытные следователи заметили, что девушка сильно нервничает, и решили допросить ее повторно.

«Девушка выглядела совсем юной, почти подростком. И вела себя соответственно. Я стал с ней просто разговаривать обо всем. Мы разговаривали долго, часов шесть, и в какой-то момент девушка выдала: "Вы мне понравились, поэтому я вам все расскажу"», — Евгений Соломахин, в 2003 году — оперуполномоченный первой оперативно-разыскной части Железнодорожного РОВД Воронежа.

Анна призналась оперативнику, что в момент расправы над судьей Романа дома не было, а когда он вернулся, то был в окровавленных штанах и отправился в ванну отмывать нож от крови. Этих показаний хватило с лихвой, чтобы задержать Алтухова.

«Орудие преступления — нож — мы изъяли в доме Алтухова. Экспертизы показали, что нож — тот самый», — Сергей Глазьев, в 2003 году — начальник следственного управления прокуратуры Воронежской области.

«И за это — пожизненное?»

Припертый к стенке доказательствами, рецидивист отпирался недолго и уже на следующий день признался в совершении преступления. Правда, мотив мести он категорически отрицал: якобы встретил судью Зуевич случайно и ударил ее ножом в порыве гнева, отнюдь не собираясь отправлять на тот свет.

А на суде Алтухов отказался и от этих показаний, заявив, что дать их его заставили под пытками. Гособвинение к этим словам отнеслось скептически, сочтя их попыткой избежать сурового наказания. Прежних показаний подсудимого, его отпечатков пальцев на рукоятке ножа и слов Анны было более чем достаточно для доказательства вины.

При вынесении приговора судья Виктор Хорошепцев отметил, что «всему судейскому сообществу был брошен вызов этим дерзким и жестоким актом самосуда».

В итоге Роман Алтухов был приговорен к пожизненному лишению свободы по статье 295 («Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие») УК РФ. Его также обязали выплатить дочери Галины Зуевич Елене 200 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.

Сегодня осужденный по-прежнему отбывает наказание в исправительной колонии особого режима «Белый лебедь» в городе Соликамске (Пермский край), где постоянно пишет жалобы на свой приговор.

«Зуевич меня судила, а через месяц после того как я освободился, на нее напали. В приговоре формулировка, что у меня имелась возможность ее убить (мог успеть дойти из дома до того места, где ее нашли, за 5-7 минут). И все. Нож мне подбросили. Первые показания выбили силой, я потом от них отказался. Вот и все дело против меня. И за это — пожизненное?» — заключенный Роман Алтухов — в 2019 году.

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Одно из своих последних на данный момент посланий осужденный Алтухов адресовал Воронежскому суду в конце 2021 года: он попытался получить от Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России 30 тысяч рублей. Основанием стало то, что из-за суровых условий в СИЗО в 2003-2004 годах он испытал «нравственные и физические страдания».

Однако эта жалоба осужденного, как и многие другие, так и осталась без удовлетворения.

Роман Алтухов — не единственный россиянин, осужденный за расправу над судьей. За минувшие 20 лет в России злоумышленники лишили жизни девять судей — причем в шести случаях мотивом преступлений стала профессиональная деятельность потерпевших.

Работа судьи неизбежно связана с риском для жизни, поэтому закон разрешает представителям этой профессии иметь оружие, а покушения на них наказываются максимально сурово.

Так, 21 апреля 2015 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы членов националистической группировки «Боевая организация русских националистов» (БОРН) Максима Баклагина и Вячеслава Исаева. Присяжные признали их виновными в расправе над судьей Мосгорсуда Эдуардом Чувашовым, который рассматривал дела ряда группировок скинхедов.

А в июне 2022 года пожизненный срок получил уличный грабитель, который в далеком 1994 году расправился с судьей Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга Валентиной Часовой. Вычислить преступника следователи сумели лишь годы спустя — к тому моменту он уже отбывал пожизненный срок за целый ряд преступлений в печально известной колонии «Черный дельфин». А за расправу над судьей грабитель получил еще одно пожизненное наказание.