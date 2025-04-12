Как столица России стала «Венецией»

В результате наводнения, произошедшего 10 апреля 1908 года, под воду ушла пятая часть Белокаменной. Разлив рек Москвы, Яузы и Водоотводного канала охватил почти четыре миллиона квадратных саженей.

Были затоплены 183 селения, а над бывшими пахотными полями плавали пароходы. Брянский вокзал был отрезан и окружён водой. Стены Кремля, дома Дорогомилова и Замоскворечья затопило более, чем на два метра от уровня мостовой. При этом от Кремля до Замоскворечья на полтора километра раскинулось озеро. Вода реки по сравнению с её летним уровнем поднялась на девять метров. Из образовавшегося озера выглядывали верхушки фонарных столбов и деревья.

Вода затопила центральную станцию Электрического общества. В результате подача электроэнергии прервалась. Это вызвало спрос на дешёвые лампы. Некоторые магазины перешли на ацетиленовые фонари для освещения.

Никто не ожидал, что произойдёт наводнение. Многие москвичи провели ночь на чердаках или на мостах.

Из разных частей города, перерезанных наводнением, жителей Белокаменной через мосты перевозили извозчики на телегах и пролётках. Люди побогаче снимали лодки напрокат и каталась по «московской Венеции».

На многих постройках современники оставили отметки уровня наводнения. Например, на углу дома 4 на Якиманской набережной на высоте около двух метров установлена табличка, которая содержит информацию о максимальном уровне, до которого поднялась вода в этом месте весной 1908 года.