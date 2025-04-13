Как Красная армия спасла Вену от ярости Гитлера

В начале апреля 1945 года советские войска в ходе стремительного, аккуратного, почти хирургического штурма взяли Вену, сорвав планы нацистов сравнять столицу Австрии с землей. Почему город штурмовали на катерах и зачем командование Красной армии призывало венцев не эвакуироваться — в материале «Газеты.Ru».

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План «Нерон» против операции «Радецкий»

В середине марта 1945 года Адольф Гитлер подписал приказ «Нерон», предписывающий полное уничтожение «всех военных, транспортных, коммуникационных объектов», заводов и продовольственных запасов на территориях, которые могли попасть в руки СССР и западных союзников.

Из-за быстрого продвижения Красной армии нацистское командование хотело сравнять с землей Вену, столицу рейхсгау Остмарк — так Гитлер переименовал Австрию после аншлюса 1938 года. Эсэсовцы, отвечавшие за оборону «Альпийской цитадели» (так фюрер называл Вену), должны были взорвать старинные соборы, дворцы и памятники, уничтожить мосты и жилые дома. Вена имела для фюрера особое значение — он и родился в Австрии, и юные годы Гитлера прошли в городе вальсов и кофе.

Как Сталин и Гитлер жили в одном городе

В жизни советского вождя Иосифа Сталина Вена тоже сыграла свою роль. Иосиф Джугашвили побывал в австро-венгерской столице в 1913 году. И именно в Вене он взял себе псевдоним «Сталин», работая над брошюрой «Марксизм и национальный вопрос».

Гитлер жил тогда же в паре километров от квартиры Сталина.

Ожидавшие подхода советских войск австрийцы пытались помешать планам нацистов. После того, как в 1941 году многие австрийские солдаты, служившие в вермахте, или не вернулись домой из-под Москвы, или вернулись инвалидами, популярность нацистского режима в Австрии резко упала. Восторг времен аншлюса, когда австрийцы видели свое будущее в одном с Германией государстве, сменился разочарованием.

Австриец, майор вермахта Карл Соколл в 1944 году участвовал в операции «Валькирия» — неудачном покушении на Гитлера. Однако тогда гестапо не сумело выйти на венскую организацию заговорщиков, и он был вне подозрений. В 1945 году Соколл был среди ответственных за минирование венской инфраструктуры. Одновременно с этим он и другие заговорщики установили связь с командующим 3-м Украинским фронтом маршалом Федором Толбухиным, сообщив ему данные о немецкой обороне.

Гестапо раскрыло планы австрийского Сопротивления. Несколько офицеров вермахта были публично казнены за измену рейху. Однако Соколл скрылся и бежал в расположение Красной армии. А часть взрывчатки оказалась испорчена.

Штаб 3-го Украинского фронта, используя разведданные, изменил первоначальный план штурма — вместо южного направления удара были выбраны слабозащищенные западная и северная части Вены.

Смертоносный венский вальс

Вена имела для Гитлера не только символическое, но и стратегическое значение — в окрестностях города располагались нефтяные месторождения. В первой половине XX века Австрия занимала третье место в Европе по объемам добычи нефти — после СССР и Румынии. Без нефти продолжать войну Германия не могла — как бы Гитлер ни бесновался.

Для защиты Вены немцы стянули почти полмиллиона солдат — более 430 тыс. человек. При них было 6 тыс. орудий, 700 танков и САУ, столько же самолетов. Мужчин-венцев в возрасте от 16 до 60 лет мобилизовали и отправили в фольксштурм, раздав им стрелковое оружие и фаустпатроны для борьбы с танками. Вокруг Вены вырыли противотанковые рвы, построили бункеры, установили минные поля и расставили противотанковые ежи.

На улицах соорудили баррикады, а в каменных домах «старой доброй Вены» устроили пулеметные точки.

5 апреля, накануне штурма, советские самолеты сбросили над Веной осветительные ракеты красного огня — оповестили горожан о своем подходе. Хотя Сопротивление надеялось поднять в городе восстание, провал «операции Радецкий» поставил крест на этой перспективе. Советским солдатам приходилось рассчитывать только на свои силы.

В Венской наступательной операции были задействованы почти 650 тыс. человек, 12 тыс. орудий и минометов, 1300 танков и САУ, почти тысяча самолетов. И 100 тыс. болгарских солдат. Но и подавляющего превосходства у РККА над вермахтом и СС не было. Рассчитывать приходилось на умение воевать.

Штурм Вены начался 6 апреля. К вечеру красноармейцы заняли окраины города. По радио к венцам обратился маршал Толбухин — он призвал австрийцев помочь советским солдатам. Толбухин предупредил, что нацисты хотят уничтожить Вену — точно так же, как сделали некоторое время назад с Будапештом, разрушенным жестокими уличными боями.

«Ради сохранения столицы Австрии, ее исторических памятников культуры и искусства предлагаю:

Всему населению, кому дорога Вена, из города не эвакуироваться, ибо с очищением Вены от немцев вы будете избавлены от ужасов войны, а тех, кто эвакуируется, немцы погонят на гибель.

Не давать немцам минировать Вену, взрывать ее мосты и превращать дома в укрепления».

Маршал также призвал венцев сопротивляться гитлеровцам и не давать им вывозить из Вены промышленное оборудование и припасы.

Штурм осложнял приказ командования — не применять артиллерию и авиабомбы, чтобы не уничтожить город.

Стрелки и саперы отбивали у немцев улицу за улицей, дом за домом. Кроме огнестрельного оружия, у пехотинцев были с собой ломы, кирки и топоры — чтобы ломать стены и баррикады. В домах шел ближний бой на кинжальной дистанции.

Характерно описание подвига красноармейцев Тарасюка и Абдулова: чтобы уничтожить вражеское пулеметное гнездо на втором этаже одного из домов, они обошли его, забрались на крышу и спустились на веревках, кинув в окно противотанковую гранату.

Бойцы продвигались вдоль домов гуськом, друг за другом. Поддержку им оказывали танки и самоходки. Бои шли круглосуточно — днем позиции гитлеровцев штурмовали основные части, ночью в дело вступали специальные подразделения.

Подвиг на Дунае

К 10 апреля остатки немецких сил были окружены с трех сторон и прижаты к Дунаю. Все мосты через реку были взорваны — кроме одного, Имперского. Эта переправа также была заминирована — гитлеровцы планировали отвести по ней войска на западный берег и остановить продвижение Красной армии.

В этом случае советским войскам пришлось бы с огромными потерями форсировать реку. Поэтому мост нужно было сохранить любой ценой. Решили высадить десант с бронекатеров Дунайской флотилии.

Стрелковая рота гвардейцев — около сотни человек с одной пушкой-«сорокапяткой» и четырьмя станковыми пулеметами — должна была захватить мост, обезвредить взрывчатку и удерживать его до подхода основных сил.

Десант доставили по реке на двух катерах, поддерживали его с воды восемь минометных катеров с реактивными установками — наподобие тех, что ставили на «Катюши».

Сначала катерам нужно было пройти почти 5 км к месту высадки (а оба берега были заняты противником), преодолеть остатки взорванного Венского моста и затопленных судов. Идти приходилось днем — ночью был слишком высок риск напороться на препятствие.

Неожиданно подойдя к Имперскому мосту, десантники взобрались на него по канатам под прикрытием дымовой завесы.

«Мы уткнулись носом в бык, то есть встали посредине моста, по которому в это время отступала танковая дивизия СС "Мертвая голова". Оба берега у немцев. Причалили, матросы забросили "кошки" и по канатам забрались туда. Мальчишки по девятнадцать-двадцать лет, самому старшему, по-моему, было лет двадцать пять. Пробрались туда, взяли гранаты-связки и под танки! Паника. Переполох. Радист успел на катере отстучать: "Матросы захватили мост". И наши в этот плотный туман бросили десант и захватили мост полностью», — вспоминал народный артист РСФСР Георгий Юматов, участник десанта.

«Все подступы к мосту находились под сильным артиллерийским и ружейно-пулеметным огнем противника, а сам стратегический объект охранялся большой группой автоматчиков, тремя танками и несколькими бронетранспортерами. <...> Прорвались через вражескую оборону, по фермам моста добрались до его середины и перерезали провода заминированного объекта, а взрывчатые вещества сбросили в воду. Мост был сохранен», — говорилось в донесении 3-го Украинского фронта.

Рота десанта держалась трое суток. Отбивать немцев помогала поддержка артиллерии и бронекатеров. По словам Юматова, кроме него и пары бойцов, остальные десантники погибли в бою с немцами, которые контратаками пытались отбить мост.

Утром 13 апреля штурмовики прорвали оборону немцев у Венского моста и дошли с потерями до Имперского. Немцы не смогли сдержать удар.

«Я разговорилась с человеком, который покинул Вену 11-го. Он рассказывал страшные вещи о начавшихся в последний момент схватках между фольксштурмом и эсэсовцами», — Мария Васильчикова, русская княжна-эмигрантка, медсестра.

Оставшиеся на восточном берегу немцы были к исходу 13 апреля уничтожены или сдались в плен. А остатки их сил на западном берегу начали поспешное отступление.

Советские солдаты предотвратили не только взрыв чуда инженерной мысли — Имперского моста, который потом венцы переименовали в мост Красной армии.

Вена была освобождена к полуночи 14 апреля. От разрушения удалось спасти символы Вены — собор Святого Стефана, Венскую ратушу и многие другие.

Совинформбюро по радио сообщало:

«Гитлеровцы намеревались превратить Вену в груду развалин. Они хотели подвергнуть жителей города длительной осаде и затяжным уличным боям. Умелыми и решительными действиями наши войска сорвали преступные планы немецкого командования. В течение нескольких дней столица Австрии — Вена освобождена от немецко-фашистских захватчиков».

В ходе Венской наступательной операции советские войска потеряли 167 тыс. человек — из них 19 тыс. погибли во время штурма города. Немцы потеряли пленными почти 130 тыс. военнослужащих, погибшими — 37 тысяч. Среди мирного населения Вены погибло во время штурма почти 2500 человек.

50 боевым соединениям были присвоены почетные наименования «Венских». Советское правительство учредило медаль «За взятие Вены».

Матрос Дунайской флотилии Алексей Чхеидзе вспоминал, как на следующий день осматривал с товарищами город: