Как правильно провести Страстную неделю

Когда начинается Страстная неделя в 2025 году? А когда у православных в 2025 году Пасха? Можно ли есть мясо в Страстную неделю, а молоко, рыбу, творог? И что вообще можно есть на Страстной, а что нельзя? Когда перед Пасхой 2025 года красить яйца? В какой день Страстной недели освящают крашеные яйца, пасхи и куличи? В какое время приходить в храм на освящение яиц, куличей, творожной пасхи? Когда на Страстной неделе можно исповедаться? В какие дни Страстной надо причаститься? Когда к Пасхе убирать квартиру, дом? Что происходит в церкви в Страстную неделю - расписание по дням. Что означает "Страстная неделя"? Как провести ее правильно? Оказывается, это основные запросы на тему религии в канун Светлого Воскресения Христова. Не буду томить, отвечу сразу: в 2025 году Страстная неделя начинается 14 апреля, а заканчивается 19-ого. 20 апреля православные верующие отмечают Пасху, Светлое Воскресение Христово. Ответы на остальные (и многие другие) вопросы "РГ" собрала в одну статью, она перед вами. Начнем по порядку.

Почему неделя с 14 по 19 апреля называется Страстной?

"Страсть" на церковнославянском языке - это "страдание". На Страстной неделе Церковь вспоминает "страсти Христовы" - духовные и физические страдания Христа в последние дни, часы и минуты Его земной жизни. Каждый из дней Страстной недели получил название Великий.

При этом Великий четверг часто называют еще и Чистым - и вовсе не потому, что в этот день было принято заканчивать предпасхальную уборку дома, а потому, что в этот день Христом было установлено Таинство Евхаристии. Это произошло во время Тайной Вечери, а перед ней, как пишет евангелист Иоанн, Христос, в знак Своего смирения, Сам омыл ноги своим ученикам - апостолам.

Когда лучше убираться в доме, готовясь к Пасхе, празднику Светлого Воскресения Христова? Когда перед Пасхой 2025 года красить яйца? А печь куличи и готовить творожные пасхи?

Издавна убирать дом к Пасхе, красить яйца, печь куличи, готовить творожные пасхи было принято первые три-четыре дня, то есть с понедельника по четверг. Причем к вечернему богослужению Великого четверга львиная часть всех приготовлений уже закачивалась - слишком важные и напряженные службы начинаются с четвертого дня Страстной недели.

Когда на Страстной освящают крашеные яйца, пасхи и куличи? В какое время приходить в храм на освящение яиц, куличей, творожной пасхи?

Освящают яйца с куличами и пасхами в Страстную субботу (19 апреля 2025 года), после богослужения, начиная с 11-12 часов дня и до 19-20 вечера. Для тех, кто не успел освятить непостную еду в субботу, освящение проходит в воскресную ночь, после Пасхального богослужения или в Светлое Воскресенье утром.

Можно ли есть мясо и молочное на Страстной неделе? А рыбу? Что можно есть в Страстную неделю? А что нельзя?

Страстная неделя - время самого строгого поста в году. Пост в Страстные дни держат даже те верующие, кому не удалось пройти сорокадневный путь Великого поста. На Страстной едят обычную постную пищу - вареную, тушеную, но, понятно, без мяса, рыбы, яиц и молочного. То есть разрешены любые овощи, крупы, хлеб, макаронные изделия, грибы, морепродукты (кроме рыбы и икры), фрукты, орехи, мед. Кто-то ест горячую пищу и салаты без растительного масла, кто-то делает послабление и включает его в свой рацион. Жестких рекомендаций Церковь (в отличии от некоторых СМИ!) не дает. Напротив, снисходя к немощи больных или тех, кто много работает, Церковь допускает для них послабления. Страстная пятница - день самого строгого поста в году, до окончания службы в этот день ничего не едят. Понятно, что в сам праздник Пасхи, то есть после праздничного богослужения в ночь с 19 на 20 апреля пост отменяется. Нет поста и всю следующую неделю за днем Пасхи, называемую Светлой (с 21 по 26 апреля).

В какой день Страстной недели можно исповедоваться? Когда на Страстной надо причаститься?

Занимаясь приготовлениями к встрече Пасхи, надо помнить: главное - наша внутренняя подготовка к встрече Христа, поэтому так важно на Страстной неделе исповедаться и причаститься. Причаститься можно в любой день Страстной недели, кроме Великой пятницы, когда Божественная литургия не служится. Значит, готовясь к Таинству Причащения, исповедоваться надо на вечерней службе накануне, либо день в день, непосредственно перед причастием. Обычно верующие стараются причаститься в Чистый четверг, в Великую субботу, во время ночного Пасхального богослужения, и надо понимать, что в эти дни бывает особенно много причастников. Поэтому "опытные верующие" на Страстную обязательно исповедуются и причащаются в первые три дня, это позволяет им в Чистый четверг, Великую субботу и в сам день Светлого Воскресения Христова полностью отдаваться ходу богослужения, не тревожась: "Удастся ли мне причаститься, или нет?" Кстати, опыт показывает - обязательно удастся.

Календарь Страстной недели

14 апреля, понедельник. Великий понедельник. На богослужении вспоминают бесплодную смоковницу, иссохшую до корня - как образ человека, погибающего в нераскаянии.

15 апреля, вторник. Великий вторник. В храмах звучат притчи Иисуса Христа, в том числе о Страшном Суде.

16 апреля, среда. Великая среда. Церковь вспоминает женщину, помазавшую ноги Христа драгоценным миром и этим приготовившую Его к погребению.

17 апреля, четверг. Великий четверг, Чистый четверг. В храмах говорят о Тайной Вечери, на которой Господь установил Таинство Евхаристии, в тот же вечер Иуда предал Христа. Вечером, за богослужением, читаются 12 евангельских отрывков, рассказывающих о страданиях и крестной смерти Христа, и верующие в это время стоят с зажженными свечами.

18 апреля, пятница. Страстная пятница. Самый скорбный день года. В Великую пятницу Церковь вспоминает неправедный суд и осуждение Христа, скорбный путь на Голгофу, распятие Иисуса Христа и Его смерть на Кресте. На вечерне, то есть в третий час пятницы, в час смерти Христа, из алтаря на середину храма выносится плащаница, изображающая положение Спасителя во гроб. До выноса плащаницы в этот день ничего не едят, это день самого строгого поста в году.

19 апреля, суббота. Великая суббота. День скорби, день, когда Иисус Христос Телом пребывал "во гробе", в храмах поют "Да молчит всякая плоть". Мы вспоминаем погребение Христа и сошествие Христа в ад. В субботу в Иерусалиме нисходит святой огонь. На Литургии в Великую субботу происходит переоблачение священников из черных одежд в светлые, что символизирует победу Христа над смертью.

20 апреля, воскресенье. Светлое Христово Воскресение, Пасха. Величайший христианский праздник, торжество победы жизни над смертью. Безгрешный, Иисус добровольно, из любви к нам, отдает Себя на крестную смерть. Так происходит искупление человечества от власти смерти. Пасхальная служба совершается в ночь с субботы на воскресенье. Со дня Пасхи и до ее отдания на сороковой день звучат слова "Христос Воскресе! Воистину Воскресе!", которыми мы исповедуем свою веру в Воскресение.

21 апреля, понедельник - 26 апреля, суббота. Светлая неделя (седмица). Время радости о Воскресшем Христе. Верующие приветствуют друг друга словами: "Христос Воскресе!". И слышат в ответ: "Воистину Воскресе!". Пищевой пост отменяется.