В Подмосковье появился главный символ лихих 90-х. Местные жители возмущены

В Подмосковных Мытищах местные жители заметили яркий признак возвращающихся лихих 90-х. Так они называли торговые ларьки и палатки, которые снова начали появляться на улицах города.

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В Подмосковье разгорелся спор вокруг стихийного появления торговых ларьков и палаток. Жители в Telegram-канале «Говорят Мытищи» возмутились ситуацией, назвав ее возвращением к эпохе 1990-х годов. В то время хаотичная торговля стала настоящим символом экономического кризиса в стране.

Подписчики канала отметили, что ларьки возникают в самых разных местах: возле станции «Мытищи», у торгового центра «Перекресток», на улице Матросова и так далее.

«На улице Борисовка исторически НТО (нестационарный торговый объект — прим. “Мосленты”) был малого размера, теперь увеличился в три раза до размеров павильона, который занимает парковочные места», — написала одна из подписчиц канала, добавив, что территория вокруг ларька загрязнена, а рядом бегают крысы.

Многие связывают это с политикой местных властей.

Один из пользователей заявил: «Устроили уже оазис 90-х! Даже сквер с деревьями оказался в частной собственности, который изуродовали ларьками». Другой решил поиронизировать: «Слава святому Капитализму! Частный бизнес — это то, чего мы все хотели».

В комментарии под постом пришли представители Администрации городского округа Мытищи. Они пояснили, что размещение НТО проходило в соответствии с законодательством. В ответе Администрации указано, что земельные участки находились в частной собственности. Собственники «вправе размещать НТО, если это не противоречит закону». Также подчеркивается, что схема размещения ларьков утверждена до 2029 года, а торговля на улице Борисовка ведется также на законных основаниях.

Говоря о внешнем облике новых торговых точек, другая добавила: «Все в похоронной стилистике. И это утверждали на комиссиях люди с умным видом».

Люди критикуют не только вид ларьков. Их волнуют вопросы безопасности. Одна из местных жительниц отметила: «Ларек стоит на выездной дороге, где будет ходить общественный транспорт. Если полыхнет от самокатов — будет пожар».