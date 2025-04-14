Приметы и поверья на 14 апреля: что нельзя делать на Марью Пустые щи

14 апреля по народному календарю отмечают Марью Пустые щи. Этот день нередко называли «женским — его особенно уважали девушки и женщины. Хозяйки старались завершить все важные дела по дому, особенно связанные с уборкой, стиркой и уходом за одеждой. Считалось, что все, вычищенное и вымытое, избавит дом от болезней и тревог. Православные вспоминают святую Марию Египетскую.

На Руси было принято помогать вдовам, сиротам и одиноким — такое участие воспринималось как путь к душевному очищению. Люди старались соблюдать тишину и не вступать в споры. Также принято было есть постные щи. Незамужние девушки старались разыграть как можно больше людей, ведь существовало поверье, что так они смогут найти себе будущего мужа. Он должен был правильно отреагировать на юмор и подыграть молодой красавице.

На Марью пустые щи пауки должны стать для вас тем самым существом, которое нельзя ни в коем случае обижать. Убийство этого насекомого может привести к большим финансовым проблемам. Нельзя ругаться дома, иначе домовой может обидеться. В этот день лучше как можно быстрее закончить все свои дела и попасть домой до темноты, чтобы не навлечь на себя порчу и другие неприятности. Начинать важные покупки или сделки также не следует. Хозяйкам можно в этот день расслабиться и не готовить много блюд на обед.

Если давно затеяли помыть окна после зимы, то момент настал. Еще можно разобрать свой шкаф и убрать зимнюю одежду подальше, а летнюю, наоборот, подготовить к новому сезону. Также можно порадовать себя и отправится на шоппинг-терапию. Все те вещи, которые будут куплены в этот день, прослужат верой и правдой очень долго.

Согласно приметам, молнии есть, но грома не слышно летом будет мало осадков. Ночью на небе не видно звезд скоро потеплеет. Туман в утренние часы обещает богатый урожай грибов. Также считалось, что большое половодье в этот день к хорошему сенокосу и удачной рыбалке весной.