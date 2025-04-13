Трофейные архивы: как СС и Вермахт всю войну грызлись между собой

Работа с немецкими трофейными материалами периода войны, до перевода которых в прошлые годы руки так и не дошли, непременно несёт в себе большое количество ретроспективной информации, порой весьма своеобразной.

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Одним из таких нестандартных дел вполне можно назвать так называемое «Дело майора фон Клицинга», возникшее в августе 1941 года, в самом начале боевых действий на Восточном фронте. Оно нестандартно как своими объёмами (всего лишь четыре листочка), так и обстоятельствами, при которых оно возникло. При этом в описываемые события вовлечено более десятка военнослужащих Вермахта, включая офицеров, унтер-офицеров и солдат войск СС, руководителей 9-й полевой армии из состава группы армий «Центр», самого майора фон Клицинга и его ординарца.

Известно, что немецкие военные (Вермахт, состоящий из Сухопутных сил, ВВС и ВМФ) исторически недолюбливали представителей СС (охранных отрядов НСДАП), а также всех структур, входящих в Главное управление имперской безопасности (РСХА).

Во-первых, последние были исторически ближе к «телу» вождя, они и создавались как инструмент по обеспечению его личной безопасности и безопасности партии, а затем и всего государства.

последние были исторически ближе к «телу» вождя, они и создавались как инструмент по обеспечению его личной безопасности и безопасности партии, а затем и всего государства. Во-вторых, армия, имеющая собственные многовековые традиции, ревностно относилась к иным вооружённым структурам в мирное время, не говоря уже о периоде войны.

армия, имеющая собственные многовековые традиции, ревностно относилась к иным вооружённым структурам в мирное время, не говоря уже о периоде войны. В-третьих, сами члены охранных структур постоянно старались доказывать собственную избранность, непохожесть на обычных представителей Вермахта, и на этой почве пытались вылезать из собственной кожи, дабы доказать этот факт на практике.

Словом, в Вермахте воспринимали представителей СС как чуждых идеалам прусской военщины, «выскочек», незаслуженно ставших у руля.

Степень доверия руководства Рейха к военнослужащим СС, как и других структур в ведомстве рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, была безгранична. Наличие звания в иерархии СС становилось трамплином для продвижения по карьерной лестнице многочисленных структур Главного управления имперской безопасности (СД, гестапо, тайной полевой полиции и т. д.).

Структуры СС на протяжении всего своего существования формировались из отборных добровольцев, а все не подходящие отправлялись в Вермахт. Кроме того, эсэсовцами становились только те мужчины, чья репутация не только была подтверждена старыми членами партии, но и подверглась тщательной специальной проверке (это десятки документов), подтверждающих арийское прошлое будущего эсэсовца, его прямых родственников в нескольких поколениях.

В самом девизе «Моя честь называется верностью» (нем. «Meine Ehre heißt Treue») — заложено место СС и аффилированных с ними структур в чёрных делах фюрера Третьего рейха. Безграничная преданность и исполнительность всего, на что укажут их руководители — от строительства первых концентрационных лагерей на территории Германии до массовых расстрелов евреев, цыган, комиссаров и прочих инакомыслящих и «ущербных» — была как бы визитной карточкой СС.

Впрочем, перед самым нападением гитлеровцев на СССР, 13 мая 1941 года, начальник штаба Вермахта генерал-фельдмаршал Кейтель по поручению фюрера подписал распоряжение, в котором снял со своих солдат ответственность за военные преступления в отношении мирного населения. В этом смысле СС и полевая армия злодействовали рука об руку, но статус эсэсовцев был, конечно, выше.

Особое место в процессе уничтожения «врагов рейха» принадлежит айнзатцкомандам и айнзатцгруппам (особым оперативным группам) СД (Службы безопасности рейхсфюрера СС, нем. Sicherheitsdienst des Reichsführers SS), чья деятельность была направлена на устранение с помощью карательных мер всех субъектов, которые по самым разным причинам не устраивали нацистское руководство.

Айнзатцгруппа VIIа как раз оперировала в наступающих порядках группы армий «Центр», в полосе 9-й армии. В своей «оперативной» работе все структуры СС/СД, подобные зондеркоманде VIIа, старались действовать очень быстро, чтобы все интересующие их люди не смогли избежать «справедливого возмездия». И потому весь их «рабочий» путь был услан трупами мирных жителей, начиная от советско-польской границы и до всей линии фронта на Востоке.

Именно с такими «воинами света» и столкнулся на улице недавно оккупированного, маленького смоленского городка под названием Велиж майор фон Клицинг 9 августа 1941 года.

Дальнейшие события мы сможем проследить по документам.

«В отдел СI. Штаб группы армий. h14/8 h 27.8. Оберштурмфюрер Фольтис из айнзацкоманды VIIa район расположения 11.8.1941

Донесение

Относительно: донесение о поведении одного майора.

9.8.41 как обычно евреи и еврейки около 14.00 строились для выхода на работы у места своего расположения в Велиже на улице Комиссариата, 25.

В это время подъехала легковая машина с номерами вермахта WH 276421 и остановилась у этого дома, так как у машины из крепления выпала аккумуляторная батарея. Из машины вышли какой-то майор и обер-фельдфебель с красным кантом (на самом деле — малиновый, обозначающий принадлежность к службе Генерального штаба — авт.) и сели напротив дома на деревянную скамью, чтобы пообедать.

Через некоторое время майор встал и обратился ко мне с вопросом: «Вы ведёте войну только против евреев, или против русских тоже?» Я на это ответил: «Против обоих, господин майор». На это майор сказал: «Тогда высуньте нос подальше на передовую». Я на это возразил: «Мы выполняем только свою задачу». На это майор, уходя, заметил: «Тогда позвольте-ка вашему постановщику задач вам хорошо заплатить».

Так как в это время евреев распределили по работам, я снова зашёл в место расположения. Служащие моей команды потом рассказали, что майор обратился к обер-фельдфебелю и обменялся с ним парой слов, после чего оба цинично расхохотались.

При этом происшествии присутствовали: хауптшарфюрер СС Кёльц, обершарфюрер СС Бауман, и штурмман СС Хайдорн. Хауптшарфюрер Зоннтаг подошёл как раз тогда, когда майор сказал последнюю фразу.

Кроме того, при этом присутствовал лейтенант и фельдфебель. Лейтенант выразил мне однозначно свое неудовольствие по поводу поведения майора. Как удалось установить позднее, это был лейтенант Бёме.

10.9.41 в Велиж прибыл оберштурмбанфюрер СС доктор Блюме, которому я немедленно представил доклад о происшествии. Так как генерал из 6-го армейского корпуса хотел побеседовать с оберштурмбанфюрером СС доктором Бёме, была использована эта возможность, чтобы немедленно предпринять следующие шаги.

Оберштурмбанфюрер СС доктор Блюме, поскольку генерал был в отъезде, разговаривал с начальником штаба 6-го армейского корпуса подполковником Дегеном, и сообщил ему об этом происшествии. Подполковник был возмущён высказываниями майора и пообещал доложить об этом деле генералу и выяснить фамилию майора…

Договорились, что подполковник доложит фамилию майора в отдел контрразведки штаба 9-й армии, а оберштурмбанфюрер СС доктор Блюме поставит в известность начальника отдела контрразведки майора фон Григерна. Подполковник Деген распорядился через айнзацкоманду пригласить лейтенанта Бёме к себе. До моего отъезда из Велижа я поручил служащим моей команды передать пожелание подполковника Дегена лейтенанту Бёме.

Фольтис, оберштурмфюрер».

Итак, офицер СС обратился с донесением по команде, так как его ущемила та лёгкая издёвка, с которой майор фон Клицинг обращался со старшим лейтенантом (оберштурмфюрером СС) Фольтисом. Вполне естественно, что этот документ вызвал нешуточные страсти уже в штабе 9-й армии. Персональным делом фон Клицинга занялся начальник штаба армии полковник Векман, немедленно вызвавший к себе на беседу подчинённого.

«Отдел IIa № 792/41 секретно. Штаб армии, 22.8.1941

Запись беседы

Майор фон Клицинг по приказу прибыл ко мне сегодня в 9.30 с докладом. Я сказал ему, что его поведение в полдень 9.8.1941 в Велиже было неправильным, необдуманным и безответственным. Что военному командованию известно, что относительно обращения и решения вопросов с евреями и большевистскими элементами вышли особые распоряжения по приказу фюрера, что в их выполнении принимают участие служащие службы безопасности, полиции и войск СС, которые действуют в соответствии с отданными им приказами.

Вермахт должен быть благодарен, что не имеет отношения к этим делам, от него могут ждать понимания в отношении служащих СС и полиции, на которых были возложено выполнение этих задач. И для них исполнение отданных им приказов — тяжёлая задача, и, конечно же, у многих из участвующих есть желание, вместо этого лучше с товарищами из войск бороться с внешним врагом.

Неправильное и безответственное поведение офицеров в этом месте может восприниматься особенно болезненно. Именно с руководителем действующей в полосе 9-й армии зондеркоманды, оберштурмбанфюрером СС Блюме, со всех точек зрения безупречным офицером СС, сложились прекрасные доверительные отношения, которые ни в коем случае, ни в какой форме не должны быть нарушены.

Так как майор фон Клицинг до призыва из резерва в качестве офицера был старым членом НСДАП, я бы рассматривал его высказывание как вспышку моментального раздражения, не направленное против национал-социалистического государства и его мировоззрения.

Майор фон Клицинг ответил, что он чрезвычайно сожалеет обо всем случившемся, которое можно отнести только к его сильному внутреннему напряжению, вызванному массовыми расстрелами евреев в Витебске, о которых он слышал как раз накануне, и к увиденному в тот день избиению еврейского мальчика. Он полностью согласен с тем, что действовал неправильно и сожалеет о случившемся.

В заключении я серьёзно предостерёг майора фон Клицинга, и высказал ему моё особое неодобрение его действий. Векман».

Вполне понятно, что разрастающийся скандал, во-первых, хотелось замять, во-вторых, существовало какое-то чувство сопричастности с майором фон Клицингом. Вероятнее всего, в штабе 9-й армии также недолюбливали солдат и офицеров СС. И вот уже полковник Векман пишет в адрес оберштурмбанфюрера СС доктора Блюме свое объяснение поведению собственного подчинённого, стараясь как можно тактичнее ликвидировать возникшее напряжение с айнзатцкомандой VIIа и более высоким руководством СС.

«Упомянутый майор является майором фон Клицингом из штаба армии, который по существу подтвердил содержание доклада оберштурмбанфюрера СС Фольтиса. Майор фон Клицинг по поводу того доложил, что видел, как едва ли достигшего 12-летнего возраста еврейского мальчика, по-видимому, больного, эсэсовец грубо толкал в спину и избивал. Вид такого бесчинства, к тому же на улице, на виду у населения его чрезвычайно возмутил. Поэтому он допустил безответственные высказывания. Майор Клицинг сознает, что действовал неправильно и сожалеет о случившемся.

Высказывание майора фон Клицинга является лишь результатом моментального раздражения, и не должно рассматриваться как направленное против национал-социалистического государства и его мировоззрения, к тому же майор фон Клицинг до призыва из резерва был членом партии, к тому же с очень большим стажем.

Майор фон Клицинг убеждён в необходимости борьбы с еврейством. Он очень быстро осознал безответственность своего высказывания. Командование армии убеждено, что как раз в этой области между 9-й армией и действующими частями СС и их фюрером сложившееся очень хорошее взаимодействие ни в коем случае не будет нарушено этим происшествием.

Принимая во внимание его возбуждённое состояние и его взгляды, было принято решение об отказе от наложения взыскания.

Дело доложено господину командующему. Он также со всей строгостью не одобрил поведение майора фон Клицинга.

За командование армии начальник штаба армии Векман».

Несмотря на всю стройность выстроенной в документах версии событий, за их рамками осталось множество подробностей.

Во-первых, оберштурмфюрер СС Фольтис сознательно дистанцировался от упоминания в собственном донесении темы еврейского юноши. Ведь данную тему можно было рассматривать как отягчающее обстоятельство — евреи, по всем канонам нацистского государства — первые враги, и любое проявление сострадания по отношению к ним, тем более со стороны «старого члена НСДАП», это явное преступление.

Такое «проявление участия», вероятно, имело под собой какие-то неизвестные нам побудительные мотивы. «Странный» поступок майора фон Клицинга, в котором проявилось некое сожаление по отношению к еврейскому юноше, по прошествии нескольких дней полностью растаял и исчез, в глубокой атмосфере раскаяния за проявление собственной минутной слабости.

Ведь немцев, до начала Второй мировой войны занимавшихся совершенно иными делами, нежели военная служба, было множество, но прямо выступить против нацистского расклада в управлении будущим завоёванным миром, смогли лишь единицы. Остальные — бюргеры, учителя, музыканты, учёные, сельскохозяйственные рабочие, предпочли просто промолчать.

Но вот когда настал час расплаты, все они охотно продолжали (со слезами на глазах) говорить о сумасшедшем Гитлере и о себе, как жертвах этого сумасшествия, но только не об издержках собственной морали (нравственности).

Метаморфозы произошли и с майором фон Клицингом. Разница только в том, что он сначала высказался, а затем галантно, с подачи собственного руководства, забрал свои слова обратно, причём с массой извинений. Ведь братство с убийцами из СС на тот момент времени было гораздо важнее, чем судьбы каких-то евреев из маленького города под названием Велиж, что затерялся на огромных русских просторах.

Остаётся только добавить, что фон Клицинги — это старинный дворянский прусский род, чьё фамильное гнездо находилось в Восточной Пруссии в местечке Нидерцаухе (ныне — Суха-Дольна, Польша).

Герхард Каспар Клеменс Пауль фон Клицинг родился здесь 29 июля 1891 года в семье Хеннинга фон Клицинга и Вероники Марии Элизы Терезы фон Клицинг, урождённой графини Йорк фон Вартенбургской. Руины их фамильного замка все ещё существуют до настоящего дня, впрочем, как и фамильное кладбище.

Ещё находясь под следствием, Герхард фон Клицинг получает очередной чин оберст-лейтенанта (подполковника, 1.09.1941), а 20 мая 1942 года (от греха подальше) по распоряжению Главного командования Сухопутных войск его переводят для дальнейшей службы в автомобильную школу в городе Деммине (ныне земля Мекленбург-Передняя Померания), в недавнем прошлом оплот Немецкой национальной народной партии и организации «Стальной шлем». Характерно, что после взятия города советскими войсками, множество его жителей предпочло покончить с собой самыми разными способами, от использования холодного оружия до применения смертельного яда, настолько сильной была их любовь к национал-социализму.

Что же касается Герхарда фон Клицинга, то в Деммине он успел получить звание оберста (полковника, 1.04.1944), удачно пережил окончание войны и скончался в Бонне (административный округ Бойель) только 17 февраля 1976 года.

Таким образом, столкновение яркого представителя старого прусского милитаризма с представителем «новой знати» в форме СС закончилось всего лишь мелкими неприятностями для первого и удовлетворённым тщеславием для второго. И не более того.

Уже в наши дни наследники тех самых кейтелей и клицингов предпринимают попытки реабилитации собственных предков, создавая для них то пантеоны славы в виде списков «успешных строителей Бундесвера», то объявляя о начале строительстве новой, мощной европейской армии, главная цель которой — борьба с Россией, в очередной раз «угрожающей свободе и демократии». Таким же образом страны Запада делали это в 1812 году, в эпоху Наполеона, и в 1941 году, в недолгий период правления Адольфа Гитлера. Впрочем, чужой дурной опыт ничему не учит сегодняшних европейских лидеров.

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