Вещие сны великих русских: от Гостомысла до Менделеева

Мы редко запоминаем сны, хотя прекрасно знаем, что сны бывают и вещими и гениальными. В русской истории были примеры таких снов, которые повлияли не только на жизнь сновидца, но и на историю России, и на развитие науки.

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Сон Гостомысла

Согласно Иоакимовской летописи, именно со сновидения начинается история русской государственности. Однажды Гостомыслу, государю Новгородскому и вождю ильменских словен, приснился сон, как «из чрева средние дочери его Умилы» выросло чудесное дерево. Гостомысл послал за волхвами. Те вынесли «вердикит»:

«От сынов ея имать наследити ему, и земля угобзится княжением его».

Вскоре Умила вышла замуж за одного из варяжских конунгов, правивших на острове Рюген, и родила сына. По версии авторов Иоакимовской летописи, сына назвали Рюриком. Когда же Гостомыслу пришло время передавать дела, то «созва вся старейшены от славян, руси, чуди, веси, мери, кривич и древович, яви им сновидение и посла избраннейшия в варяги просити князя». Так на Руси появилась династию Рюриковичей.

Сон князя Мала

Древлянский князь Мал – один из главных неудачников древней русской истории. Именно он возглавил восстание древлян в 945 году против киевской налоговой системы, в результате которого был убит князь Игорь Рюрикович. Покончив с последним, Мал решил развить успех и посватался к вдове «ненасытного мытаря», княгине Ольге. Та вежливо отклонила предложение соединить судьбы.

Сразу же после неудачного сватовства Мал увидел довольно прозрачный по значению сон:

«И сонъ часто зряше Малъ князь: се бо пришедъ Олга дааше ему пръты многоценьны червены вей жемчюгомъ иссаждены и одеяла чръны съ зелеными узоры».

Летописи умалчивают о судьбе Мала, но для его столицы, Искоростени, все закончилось печально:

«А как взяла город и сожгла его, городских же старейшин забрала в плен, а прочих людей убила, а иных отдала в рабство мужам своим, а остальных оставила платить дань».

Сон Иоанна Грозного

Иоанн IV очень внимательно относился к собственным сновидениям. Царь держал при себе целый штаб толкователей снов. По свидетельствам заморских гостей, утро Иоанна начиналось с «летучки», на которых он делился с экспертами-аналитиками собственными снами.

По легенде, именно сон, побудил Грозного на время отречься от трона и передать шапку Мономаха Симеону Бекбулатовичу. Видимо, в последствие сон был признан «не вещим», и Рюрикович вернул себе трон назад. Интересно, что и сам Грозный попал в русские сонники. Явление Ивана Васильевича во сне, согласно толкованиям, обещало серьезным конфликт с начальством и потерю нажитого имущества.

Сон Ломоносова

Михайло Васильевич Ломоносов, как известно, был человеком ученым и к потайным смыслам сновидений относился весьма критично. Однажды, в загранпоездке, ему приснилось, что «видит выброшенного, по разбитии корабля, отца своего на необитаемый остров в Ледяном море, к которому в молодости своей бывал некогда с ним принесен бурею». Ломоносова чрезвычайно обеспокоило это сновидение. Вернувшись в Петербург , он первым делом справился об отце. Выяснилось, что тот действительно «по первом вскрытии вод, отправился по обыкновению своему в море на рыбный промысел; что минуло уже тому четыре месяца, и ни он, неже кто другой из его артели, поехавших с ним, еще не воротились». Михайло Васильевич спешно организовал поиски пропавшего батюшки: спустя некоторое время тело Василия Ломоносова было найдено на «приснившемся» острове и там же погребено по православной традиции. Впоследствии некоторые ученые стали трактовать этот случай как доказательство существования телепатической связи между близкими родственниками.

Сон Менделеева

«Ясно вижу во сне таблицу, где элементы расставлены, как нужно. Проснулся, тотчас записал на клочке бумаги и заснул опять. Только в одном месте впоследствии оказалась нужной поправка», — вспоминал свой знаменитый сон Дмитрий Иванович.

Сам ученый потом много раз пожалел о своей откровенности, поскольку репортеры стали приписывать создание периодической таблицы сновидению, умаляя заслуги ученого. После это Менделеев навсегда перестал делиться собственными снами. А открытий после периодического закона ученый совершил немало, и неизвестно какую роль в них сыграли сновидения.