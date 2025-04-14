Какие украшения запрещено было носить незамужним русским женщинам

Наши предки придавали особое значение тонким сферам, которые мы сегодня отнесли бы к разряду мистики. В частности, это касалось, например, ношения драгоценных и полудрагоценных камней. Украшения с некоторыми из них ни в коем случае не рекомендовалось надевать незамужним женщинам.

Постоянство — не всегда хорошо

К таковым, например, относились изделия из малахита. Дело в том, что на Руси этот минерал считался символом постоянства. А постоянство хорошо, когда есть счастливая семья и дети. Но не когда тебе все это только предстоит. Считалось, что незамужняя девушка, которая будет носить малахитовые украшения, рискует так и остаться "в девках" навсегда.

Изменчивость, как преграда семейной жизни

Впрочем, в другой крайности — излишнем непостоянстве — наши предки тоже видели зло. На Руси считалось, что гиацинт способен вызвать непредвиденные изменения в личной жизни. Но они могли быть как позитивными, так и негативными. Девушка, предпочитающая украшения с гиацинтами, могла стать объектом повышенного внимания со стороны мужчин, что тоже не способствовало добропорядочным отношениям.

Бесконтрольная страсть

Не лучшим украшением для незамужних наши предки считали камни, "ворующие" энергетику у хозяина. К таковым относили изумруды, сапфиры, рубины, бирюзу и опалы. Они могли сделать девушку слабой в духовном и моральном смысле, забрать её женственность и привлекательность. А сердолик и кахолонг способны вызвать у девушки бесконтрольную страсть вместо любви и тем поставить её в непростое положение.

Не лучшим выбором для молодой девушки были и украшения с бриллиантами. Ведь они "впитывают" информацию о владелице и могут передавать её следующей хозяйке. Таким образом через камень можно "подцепить" несчастливую судьбу прежней обладательницы украшения.