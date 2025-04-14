Байконур: как в наши дни живет космическая колыбельная всего мира

На прошлой неделе российская «Ракета Победы» стартовала с космодрома Байконур. Из космической колыбельной всего мира за стартом наблюдал корреспондент телеканала «МИР 24» Артем Васнев.

72 часа до старта. Космодром Байконур. Выкатка ракеты.

«Ракета Победы» начинает свое движение, пока по земле. От монтажно-испытательного комплекса, где ракету собрали, она по железнодорожным путям направляется к стартовому столу. Там произойдет процесс так называемой «вертикализации».

Ракету тянет, наверное, самый медленный поезд в мире. И тоже космический. «Вертикализация» ракеты — это такое событие, на которое приходят посмотреть очень много людей. В основном, это туристы, которые приезжают на Байконур. Они готовы платить большие деньги, чтобы увидеть вот это — ракета на стартовом столе и сейчас ее поставят вертикально .

Есть такая байка. Якобы дублирующий экипаж, а они здесь, на «вертикализации», красят ракету в белый цвет.

Сергей Кудь-Сверчков, космонавт «Роскосмоса»:

«Обязательно, как только все уедут, ночью приедем в белый цвет красить ракету».

А вот почему ракета «белеет» перед стартом. За несколько часов до взлета в баки заливают компоненты топлива — керосин и жидкий кислород. Именно из-за низкой температуры последнего (ниже минус 200°С) на стенках ракеты образуется трехсантиметровый слой инея, придавая ступеням белый цвет.

Ракета в высоту около 46 метров. Сам стартовый стол внизу выглядит очень массивным. Есть газоотвод. Когда будет взлетать ракета, пламя будет вырываться в сторону.

Туристы коротают время до старта, запуская в воздух бумажные ракеты. Цена — 400 тысяч рублей за четыре дня. Чартер из Москвы, гостиница на космодроме, трехразовое питание и активности. Можно было бы их отправить на Восточный, но оттуда летают одни «грузовики». Не интересно.

Воскан Арзуманов, генеральный директор туристической компании:

«Все-таки нет этой атмосферы, когда космонавты, машешь рукой, там нет этой аллеи славы».

Эта пара прилетела из Ижевска. Их тариф — эконом. Вместе с билетами — 200 тысяч. Пропуск в закрытый город оформляли сами. Вот оно заветное КПП.

Сергей, турист из г. Ижевска:

«Я здесь служил 30 лет назад, запускал ракеты. И вот через 30 лет решил приехать, посмотреть еще раз».

В Байконуре, который изначально был Ленинском, сейчас живет чуть больше 60 тысяч человек. В ходу и рубли, казахские тенге. Стоимость поездки на такси по городу — 150 рублей.

Местный Арбат. Главная пешеходная улица. В солнечный день, а таких тут 300 в год, здесь гуляют горожане и гости Байконура. Памятник Гагарину. Ракете «Союз». Примерно такая и полетит через несколько часов. Туристы в предвкушении. Такое событие происходит всего два раза в год.

До Байконура не было даже такого слова «космодром». Площадка называлась просто «Тайга». Хотя на самом деле полупустыня — казахские степи, в которых ветер первые полгода сначала дует в одну сторону, второе полугодие — в противоположную. Байконур строили в очень сложном климате. В условиях тотальной секретности. За два года сделали невозможное.

Оксана Гладун, директор Музея истории космодрома Байконур:

«У нас такая уникальная дорога, так это было придумано хитро — трасса от России до Казахстана, и от Казахстана до России. Хотят приехать люди, они проезжают по мосту, а те, кто хотят попасть в город Байконур, есть хитрость — нужно проехать под мостом».

«Деревянный городок» в Байконуре, хотя самого городка давно уже нет. Но именно здесь ровно 70 лет назад военные строители заложили первые 20 бараков. Первое здание стояло здесь. Теперь уже никто не скажет, было ли оно здесь или в другом месте. Военным строителям приходилось бороться с природой. Зимой песок промерзал на 1,5 метра, и его приходилось взрывать, летом — жара плюс 50 по Цельсию.

Байконур — крупнейший в мире комплекс сооружений для запуска ракет. За 70 лет отсюда стартовали 1546 ракет-носителей и более двух тысяч космических аппаратов. Пустыня, сухой климат и солнечная погода — идеальные условия для пусков.

И, конечно, близость к экватору. Линейная скорость вращения Земли на широте комплекса составляет 316 м/с, что позволяет стартующему носителю по максимуму использовать энергию вращения Земли и экономить до 10% топлива по сравнению с ракетой, стартующей с космодрома в средних широтах.

Байконур — комплекс площадок. Здесь девять типов стартовых комплексов в составе 15 пусковых установок для запусков ракет-носителей. «Гагаринский старт» или «двойка». Его запасная площадка (31-я) — стартовый комплекс «Союз», с нее улетала Валентина Терешкова. Стартовый комплекс «Зенит», ракеты для которого выпускались на КБ «Южное». Площадка № 200 — стартовый комплекс «Протон» и комплекс «Энергия-Буран», ныне не действующий. Два действующих аэродрома: аэродром «Крайний» (площадка 15А) и «Юбилейный» (площадка 251).

«Буран» — «русский шатл». Летал в 1988 году, всего лишь один раз. Сейчас это музейный экспонат на космодроме. Сюда водят экскурсии. Вообще для своего времени был уникальный аппарат. Наш ответ американцам. Сейчас можно посидеть в кабине «русского шатла». Рядом с музеем — старенькие домики 50-х годов прошлого века.

На белый квадрат вставал командир экипажа, бортинженер 1, бортинженер 2, председатель комиссии. Легендарный «Гагаринский старт» — едва ли не главная точка на космодроме Байконур. Сейчас музейный экспонат. Сюда приезжают многочисленные туристы и журналисты. Но место действительно легендарное. Отсюда в космос был запущен первый искусственный спутник Земли, отсюда же улетел Юрий Алексеевич Гагарин. Этот человек с открытой улыбкой проторил дорогу в космос.

24 часа до старта. Предполетное общение с журналистами. Вот индикатор невесомости — маленький ангел из Оптиной пустыни, которая, как говорят сами космонавты, светится из космоса.

Вопросов много. Актуальный — как отпразднуете Пасху? Будут ли яйца? Командир экипажа, Герой России Сергей Рыжиков третий раз летит «за небо». Космонавт верит в Бога и служит пономарем в храме.

Сергей Рыжиков, экипаж «Союз МС-27»:

«Это провокационный вопрос. Хотя, конечно, в состав вещей своих личных я включу деревянное яичко, крашенное, как символ предстоящего праздника».

А вот американец Джонни Ким обещает заслушать до дыр песню российского герлз-бэнда «Комбинация».

«Моя любимая песня «Американ бой», — говорит Джонатан Ким.

9 часов до старта. Глубокая ночь. Космонавтов ждут родственники. Они увидятся теперь только в начале декабря. Общее волнение и песня группы «Земляне» «Трава у дома». Основной и дублирующий экипажи проходят к автобусам, садятся. Их провожают максимально громко.

Родственники касаются стекол автобуса. Сын Джонатана Кима смотрит на отца с гордостью. «Поехали!». Пока по земле.

А на этой площадке Байконура можно увидеть основной экипаж перед стартом. Примерка скафандров новой версии. Последняя разработка.

Космонавты выходят. Впереди одна остановка в степи — Гагаринская традиция. Короткий доклад госкомиссии, и снова в автобус. Исторические кадры: экипаж «Ракеты Победы» — миссия «Союз МС-27». Но накануне старта природа преподнесла сюрприз — ветер 25 м/с. При 20 взлетать уже нельзя.

Местные говорят, так бывает, когда в этих местах рожают сайгаки. И сама природа закрывает степь для человека. Называется это Бискунак.

Еще вчера казалось, что на Байконур пришел Бискунак. В переводе с казахского «Пять гостей». Это такое природное явление, когда пять дней подряд дует шквалистый ветер и идут дожди. Но сегодня погода просто замечательная. Полный штиль. Старта с нетерпением ждут 2,5 тысячи зрителей.

И вот Ракета «Победы» стартует с отметки «Ноль». Вот он настоящий рокот космодрома! Внутри тебя буквально все трясется! Эмоции непередаваемые! Поехали!

400 километров до МКС. «Ракета Победы» прошла это расстояние примерно за три часа. Миссия выполнена. Это победа. Это наша «Ракета Победы»!