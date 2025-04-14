Негласный кодекс: кого красноармейцы щадили во время штыковой атаки

В любой войне есть свои писаные и неписаные правила, позволяющие более или менее «гуманизировать» процесс нещадного истребления друг другом армий противоборствующих сторон.

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Пропаганда, которой пичкают новобранцев, действует только первые месяцы боевых действий. Потом патриотический запал идет на убыль. Солдаты сталкиваются с реальными ужасами и тяготами войны: смертью товарищей, ранениями, голодом, грязью и сыростью, невозможностью хоть раз нормально выспаться.

Покормив месяц-другой окопных вшей, бойцы начинают иначе смотреть на окружающую действительность. В силу вступают соображения экономической и практической целесообразности, а также милосердия. Даже в горячке ближнего — штыкового — боя солдаты начинают соблюдать некоторые негласные правила.

Не добивать тяжелораненых

Йозеф Геббельс, известный идеолог фашизма и ближайший соратник Гитлера, когда-то сказал, что врага гораздо выгоднее ранить, чем убить. Каждый тяжело раненый боец — огромная обуза для армии. Сначала его нужно доставить в полевой госпиталь, затем — провести операцию, поставить человека на ноги. Пока боец восстанавливается, его приходится защищать и кормить.

Чем большее количество тяжелораненых тянет армию назад, тем меньше у той шансов на победу. Вот из этих жестоких соображений целесообразности во время штыковой атаки никогда не добивали искалеченных, валявшихся на земле и корчившихся от боли врагов. Исключение составляли только легко раненые солдаты, которые явно намеревались напасть — «нанести последний решающий удар».

Не нападать на тех, кто готов сдаться

Более гуманные соображения применялись по отношению к готовым сдаться в плен. Если во время атаки враг поднимал руки и падал на колени, умоляя о пощаде, его не убивали. Это одно из древнейших правил ведения так называемой «милосердной войны». Впервые он был задокументирован еще в древнекитайском трактате «Искусство войны» (VI век до н. э.).

Кодекс чести Бусидо учил самураев: «Убийство человека, который уже покорился победителю, приносит несчастье». Несмотря на то что с тех пор прошло более двух тысячелетий, даже во Второй мировой этот принцип соблюдался. Во время штыковой атаки солдаты не убивали сдающихся в плен врагов.

С одной стороны, срабатывал элементарный гуманизм, живущий в душе каждого психически нормального человека. Только сумасшедшие и садисты убивают «просто так», из удовольствия и «любви к искусству». С другой стороны, штыковая атака — изнуряющее предприятие. Если враг уже и так сдается, нет смысла тратить на него физические силы.

Не убивать парламентеров

Люди с белым флагом всегда были на особом положении в войне. Появление парламентеров — акт доброй воли противника, попытка «договориться» и сократить число жертв. Если на горизонте начинал маячить белый флаг, у солдат появлялась надежда выжить в ужасной кровопролитной бойне. Людей, которые несли белое полотнище, никогда не убивали.

Не трогать санитаров и служащих похоронных бригад

Обычно во время штыковой атаки на поле боя оставались лишь основные силы пехоты. Однако нередко в кровавой гуще то тут, то там мелькал красный крест медсестрички. Но даже самые осатаневшие от крови и ужаса бойцы не трогали «ангелов», которые с риском для собственной жизни выносили раненых из боя.

То же касалось и похоронных бригад, бравшихся за дело по окончании основного сражения. Человек, убиравший трупы с нейтральной полосы, делал добро обеим армиям. Разлагавшиеся тела распространяли смрад и инфекцию, которая могла подкосить кого угодно. Убивать «похоронников» никакого смысла не было. Такое зверство — себе дороже.

Соблюдение этих элементарных правил позволяло внести хоть какое-то рациональное и человечное зерно в безумие под названием "война".