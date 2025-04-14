Как в СССР придумали «йогу для космонавтов»

В жизни многих людей, если не каждого человека, бывают ситуации, к которым невозможно подготовиться: это стихийные бедствия, чрезвычайные происшествия, неприятности разного уровня сложности. Все это часто приводит к стрессам и последующим проблемам со здоровьем. Конечно, хочется если не избегать таких ситуаций, то хотя бы научиться справляться с ними с минимальными психологическими трудностями. Под каждую проблему соломки не положишь, но целые отряды психологов стараются помочь тем, кто уже оказался в состоянии стресса или пытается свести ожидаемый стресс к минимуму.

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Для чрезвычайных ситуаций

Но есть еще одна категория граждан, которым по роду их профессиональной деятельности приходится буквально погружаться в стрессовую ситуацию и выполнять поставленную задачу, не поддаваясь при столкновении со стихией и ее последствиями панике, ужасу и прочим естественным для каждого человека состояниям. К таким профессионалам относятся спортсмены, пожарные, водолазы, ликвидаторы последствий техногенных катастроф. Готовят к возможным внезапным чрезвычайным ситуациям и космонавтов. Это отдельная категория специалистов, которые могут рассчитывать в ледяном, безвоздушном и в буквальном смысле слова безлюдном космическом пространстве только на самих себя, на свои силы, знания и, конечно, выдержку, на умение справиться с физиологическими и психологическими реакциями организма и нервной системы.

Подготовкой людей к этим ситуациям занимаются научно-исследовательские институты с огромным штатом специалистов разных направлений. Причем результаты деятельности таких институтов и специалистов зачастую оставляют желать лучшего. Тем более ценной во всех смыслах слова является методика, которую разработали в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина еще в начале восьмидесятых годов прошлого века. Эта разработка получила название «Метод «Ключ». Ее предложил советский ученый, врач-психиатр Хасай Алиев.

«Йога для космонавтов»

Суть метода, который еще называется синхрометодом, заключается в психофизиологической саморегуляции человека и его умении рационально использовать энергию стрессового напряжения при выполнения определенных задач. Проще говоря, метод помогает человеку овладеть навыком управления своего состояния. В основу своего метода талантливый психиатр Хасай Алиев положил регулировать физиологические, то есть инстинктивные движения человека. Учитывая их рефлекторную природу, Алиев предположил, что разрыв или ослабление связи нейронных медиаторов мозга, дающих команду мышечным клеткам, поможет снизить уровень стрессовых реакций через меньшую рефлекторную деятельность.

Сам автор методики объяснял, что его наработки призваны бороться со стрессом, активизировать скрытые резервы организма для реализации поставленных задач, выбирать наилучшие способы решения проблем, а также предназначены для антистрессовой подготовки психологов, профориентаторов и социальных работников. Получить такие результаты помогут тренировки, то есть регулярное выполнение определенных упражнений, которые закрепляют требующийся навык на физиологическом уровне. Причем важно, чтобы на реализацию этой промежуточной задачи со временем уходило как можно меньше усилий, чтобы не тратить время и силы, требующиеся для выполнения задачи основной, профессиональной или ситуативной. Это приводит к автоматическому снятию стрессового напряжения и возникновению так называемого «нейтрального состояния», которому в модели функционирования мозга придается особое значение.

Еще проще говоря, можно сказать, что такой процесс заключается в умении концентрироваться, мобилизоваться, раскрепощаться и избавляться от страхов разного рода, вырабатывая таким образом стрессоустойчивость на постоянной основе. Похожие алгоритмы были использованы при создании методики йоги, которая также направлена на умение противостоять стрессам и физическим напряжениям и в конечном счете на оздоровление организма человека. Методика Хасая Алиева существенно сокращает время любой тренировки или обучения и показывает максимальную эффективность в условиях, где человек работает на грани своих умственных или физических возможностей.

Вскрытие подлодки «Курск»

К особенностям метода «Ключ» относятся тренировки в заведомо неблагоприятных условиях, в экстремальных обстоятельствах, когда неизбежный стресс перестает восприниматься организмом именно как стресс, а превращается в почти обычное состояние для реализации полученного навыка. Такая методика была успешно применена после трагедии с подводной лодкой «Курск», которая затонула после ЧП на большой глубине вместе с частью выжившего экипажа. К сожалению, спасти моряков не удалось, но даже привыкшим к трагедиям водолазам было непросто работать в той обстановке.

Предвидя возможные стрессы при обнаружении большого количества тел, а также учитывая непростые задачи, поставленные перед водолазами, которым предстояло проникнуть в искореженные отсеки подводной лодки, руководство операцией приняло решение использовать методику Хасая Алиева в такой экстремальной ситуации. Благодаря своей результативности этот метод получил неофициальное название «йоги для космонавтов». Этим подчеркивается симбиоз успешного применения многовековых практик йогов и важность подготовки космических экипажей. Свой метод его создатель называл способом укрощения стресса – и практика подтвердила обоснованность такой формулировки. В частности, группа водолазов – ликвидаторов последствий трагедии с подводной лодкой «Курск» смогли справиться с поставленной задачей.

Как вспоминал капитан 1-го ранга Андрей Звягинцев, который в 2000 году командовал группой спасательного отряда, принимавшего участие в проникновении в затонувшую подлодку «Курск», врачи общались с каждым спасателем, чтобы сделать вывод о его физической и психологической готовности к погружению в тех непростых условиях. К тренировкам на глубоководном комплексе длительного пребывания были допущены 18 человек. Затем из них отобрали шесть спасателей, который первыми должны были спуститься к «Курску». Эту шестерку и возглавил Андрей Звягинцев. Условия были настолько сложными, что у каждого водолаза, как у космонавта, были дублеры. Но они не понадобились. Отличная подготовка помогла справиться с нервным и физическим напряжением. Наши водолазы проработали под водой 22 дня. За это время Звягинцев, по его воспоминаниям, потерял восемь килограммов, получил повреждения внутренних органов от взрыва на глубине, но остался в строю и продолжил службу.

Военные, спасатели, спортсмены

Доктор Алиев применял свою методику для реабилитации и возвращения к нормальной жизни людей, которые пострадали при терактах в Кизляре, Каспийске, Ессентуках, Москве, Беслане. На регулярной основе «Ключ» Алиева используется многими тренерами, которые готовят своих воспитанников к победам в разных видах спорта, в том числе на Олимпийских играх. Некоторые представители крупного бизнеса также прошли через методику Алиева, покоряя финансовый Олимп.

Яхтсмены, борцы, шахматисты, бизнесмены, художники и писатели, политики отдают должное этой методике, которая помогает им избавиться от нервно-мышечных зажимов, комплексов и страхов, неуверенности в своих силах. Последователи доктора Алиева применяют его метод для профилактики неврозов и психосоматических нарушений без таблеток, в качестве обезболивания, для лечения и даже омолаживания организма, успешной мобилизации и концентрации или обретения внутреннего покоя и свободы для себя и своих пациентов.

Метод «Ключ» Хасая Алиева занесен в российскую Книгу рекордов и достижений – аналог Книги рекордов Гиннесса. Хасай Магомедович окончил дагестанский мединститут, затем интернатуру по специальности «врач-психиатр». Еще во время учебы он занимался научно-исследовательской работой в области психологии, психиатрии и рефлексотерапии. После получения диплома разрабатывал методику моделирования состояния невесомости, преодоления стресса и перегрузок космонавтами, позже занимался антистрессовой подготовкой военнослужащих, отрядов специального назначения, спасателей, военных журналистов перед работой в горячих точках, испытателей Международной космической программы «Марс 500». Хасай Алиев – автор книг, множества научных монографий, статей.

Сейчас профессор Алиев ведет широкую просветительскую работу в области расширения функциональных возможностей человека. Проводит лекции, семинары и тренинги по выработке практических навыков стрессоустойчивости населения, включая различные социальные группы, детей и подростков.