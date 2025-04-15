Русская исконная мужская одежда: от кафтана до зипуна

Кафтан - краеугольный камень исконно русского гардероба. Почти все другие виды верхней мужской одежды на Руси являлись версиями кафтана.

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Его в X веке ввели в русскую моду варяги, которые, в свою очередь, подсмотрели его у персов. Сначала в кафтане щеголяли исключительно князья и бояре, но со временем он проник в «туалеты» всех остальных сословий: от священников до крестьян.

Для знати кафтаны шили из легких шелковых тканей, парчи или атласа, а по краям часто делали меховую опушку. Рядом с опушкой по полам, манжетам, подолу нашивали золотое или серебряное кружево.

Кафтан был чрезвычайно удобной одеждой и скрывал недостатки фигуры своего владельца. Людям невзрачным он придавал значимости, худым – солидности, тучным – величия.

Ферязь

Этот вид кафтана был широким в подоле, до трех метров, с длинными, свисающими до земли рукавами. Благодаря ферязи и родилась поговорка «работать спустя рукава».

Ее носили как холодной зимой, так и жарким летом. Летние ферязи были на тонкой подкладке, а зимние — на меху.

Шили этот предмет одежды из разных тканей — от парчи и бархата (состоятельные люди) до сермяги и хлопчатобумажных тканей (крестьяне). Богатые люди одевали ферязь на другие кафтаны, а бедные — прямо на рубахи. Бюджетный вариант ферязи завязывался на шнуры, а петлицы его отличались скромностью и не превышали числом 3—5. Эксклюзивные же кафтаны украшались семью дорогими петлицами с кистями, которые могли, как завязываться, так и застегиваться. По краю ферязи обшивались галуном или золотым кружевом.

Опашень

Очень напоминает ферязь, однако опашень менее торжественен. Как правило, он выполнял функцию плаща-пыльника или летнего пальто.

Опашень шили из сукна или шерсти без подкладки, без украшений, иногда даже без застежки. Рукава длиною до подола вшивались только сзади.

Вся передняя часть проймы и оката рукава обрабатывалась обтачкой или тесьмой, благодаря чему опашень можно было надеть как безрукавку: руки в рукавах от нижнего кафтана просовывались в прорези, а рукава опашеня оставались висеть по бокам или завязывались назад. В холодную погоду они набирались на руки, причем часть рукава могла висеть, защищая кисть и пальцы от холода.

Зипун

Облегченная, минималистичная, версия кафтана из домотканого сукна. Никаких украшений и излишеств в виде стоячего воротника зипун не имеет. Зато очень функционален: не стесняет движения. Зипуны носили в основном крестьяне и казаки. Последние даже назвали свой казачий промысел – походом за зипунами. А грабителей с большой дороги называли «зипунниками».