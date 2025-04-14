Эксгумация Гришки Распутина: почему власти уничтожили тело «старца»

Казалось бы, с убийством Григория Распутина, история «старца» должна была закончиться. Однако через несколько месяцев после похорон «друга Царева» его тайная могила была обнаружена, а труп сожжен. Некоторые исследователи предполагают, что это было сделано намеренно представителями новой власти, а вовсе не пьяными солдатами.

Смерть и похороны «старца»

Как отмечает в издании «История России» Александр Степанищев, многие не одобряли безграничное доверие, которое Николай II и его супруга оказывали Григорию Распутину. Так, Верховный Главнокомандующий Николай Николаевич, получив от Распутина, рвавшегося на фронт, телеграмму о прибытии в Ставку, ответил: «Приезжайте. Я вас повешу». Отрицательно относилось к «старцу» и большинство чиновников, депутатов Государственной Думы. Об этом говорит и состав группы заговорщиков, которые ликвидировали Распутина: Великий князь Дмитрий, В. А. Маклаков, В. М. Пуришкевич и другие. В ночь на 17 декабря 1916 года они убили «старца» и сбросили его тело в прорубь.

Через сутки труп был обнаружен полицией и доставлен в часовню при Чесменской военной богадельне. Если верить автору книги «Григорий Распутин: правда и ложь» Олегу Жиганкову, поначалу Григория Распутина хотели похоронить в родном селе Покровском Тобольской губернии, но, опасаясь волнений, решили найти для могилы «провидца» другое место и провести церемонию тайно. Однако для безопасности слух о захоронении Распутина в Покровском все же был пущен. Между тем 21 декабря 1916 года тело Григория Ефимовича было погребено в Царском селе, под алтарем недостроенной часовни Святого Серафима на окраине Александровского парка.