В Сети разоблачили блогершу с 14 детьми, учившую женщин подчиняться мужьям

Во всем подчиняться мужу, не носить откровенные наряды, отказаться от собственных интересов и целиком посвятить себя семье — всему этому своих подписчиц учила блогерша с говорящим ником Патриархальная Ханна (Patriarchy Hannah). Она уверяла, что воспитывает 14 детей, занимается домом и успевает помогать в работе мужу — успешному строителю. Благодаря такому контенту Патриархальная Ханна привлекла внимание десятков тысяч пользователей сети и создала вокруг себя целое сообщество из женщин с консервативными взглядами, которые слушали ее рекомендации и просили ее советов. Однако годами выстраиваемый ею образ в одночасье рухнул, когда несколько пользователей сети решили проверить, правду ли говорит блогерша. Что они узнали и почему их открытие многих ранило — в материале «Ленты.ру».

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«Приструните себя»

«Если ваш муж регулярно приходит домой и видит грязную посуду в раковине, переполненные корзины для белья, пыль и крошки на полу, просроченные продукты в холодильнике, незастланную постель и грязь в душе, то проблема в вас. Вам нужно научиться лучше распределять свое время», — однажды заявила в своем блоге Патриархальная Ханна.

Ее публикация набрала больше 100 тысяч просмотров и вызвала споры. Некоторые пользователи и не согласился с блогершей, но многие ее поддержали. «От таких женщин нет толку», «Точно. Чем эти женщины весь день занимаются?», «Если вы неработающая домохозяйка, то это правда», «Это деморализует — приходить домой в такую обстановку. И вот ради этого мужчина весь день работал?» — согласились с таким постулатом пользователи X.

Пропаганда консервативного образа жизни, при котором за мужчиной и женщиной закреплены определенные роли, была основой блога Патриархальной Ханны. Например, она советовала женщинам отказаться от амбиций и целиком посвятить себя семье. «Да, тебе следует сидеть дома, заботиться о своем муже и детях», «Дамы, иногда вам нужно услышать вот такой совет: приструните себя», — писала она. Периодически блогерша обвиняла женщин в том, что они якобы заполонили типичные для мужчин сферы деятельности, регулярно критиковала феминисток и утверждала, что у современных американских девушек промыты мозги.

«Знаете, кто любит спорить по поводу того, кому мыть посуду? Феминистки. Просто прекратите уже и сделайте то, что необходимо для вашего дома», — Патриархальная Ханна, блогерша.

Кроме того, Ханна призывала привлекать к ответственности женщин за аборты и выступала против разводов. Она рекомендовала женщинам рожать или усыновлять больше детей. Одним из главных принципов, который блогерша советовала подписчицам взять на вооружение, было беспрекословное согласие с мужем во всех вопросах. Она уверяла: женщинам, которые отказались сами решать жизненные задачи и стали больше слушаться мужей, живется намного легче.

«Не доверяйте своему сердцу. Не доверяйте своим эмоциям. Доверяйте своему мужу. Это изменит вашу жизнь и брак», — Патриархальная Ханна, блогерша.

Ультраконсервативные взгляды блогерши отражались и на ее отношении к внешнему виду женщин: она призывала девушек отказаться не только от откровенных нарядов, но и от ношения на публике облегающей спортивной одежды, такой как легинсы.

«Споры по поводу благопристойного внешнего вида кажутся мне такими странными. Подруга, просто оденься», — призывала она подписчиц.

Свою приверженность традиционным взглядам на брак блогерша объясняла тем, что она убежденная христианка, и в публикациях в качестве аргументов нередко цитировала Библию.

Примечательно, что блогерша в своих постах иногда высказывала требования и в адрес мужчин — например, заявляла, что им тоже стоит одеваться скромно, а также подчеркивала, что мужчины должны быть способны обеспечить и защитить свою семью.

«Если ваш муж не станет физически защищать семью, то это не муж, а жена», — как-то раз написала она.

Однако чаще всего замечания Патриархальной Ханны касались все-таки представительниц ее пола.

Блогерша не только давала наставления подписчицам, но и много рассказывала о своей жизни, которая казалась живым воплощением картинки о счастливой многодетной семье, исповедующей традиционные ценности. Подписчицы Патриархальной Ханны верили, что блогерша состоит в браке с владельцем строительной компании по имени Тони, у пары ни много ни мало 14 детей (несколько из них усыновленные), а Ханна не только успевает вести блог и заботиться о доме и детях (причем детей она обучает на дому, поскольку скептически относится к школам), но и помогает супругу в его работе.

Муж Ханны, как она уверяла, построил в их округе несколько домов для семьи и детей — блогерша называла их «город Тони». Она также регулярно хвасталась тем, что супруг внимателен и заботлив по отношению к ней, и называла его своим королем.

«Дружеское напоминание: мой муж построил своими руками несколько домов, я сплю в кровати, которую он сделал своими руками, и он заплатил за все это своим потом. Так что если вы хотите что-то сказать о моем муже, то будьте вежливы», — Патриархальная Ханна, блогерша.

Но хотя Патриархальная Ханна в деталях описывала свою жизнь на платформе X — рассказывала о буднях семьи и детей, выкладывала скриншоты забавных переписок с ними, делилась личной информацией о своем здоровье, — она никогда не выкладывала в соцсети ни свои фотографии, ни фото мужа и детей, ограничиваясь фото своего дома, еды и питомцев. Она также не разговаривала с другими блогерами или подписчиками по видеосвязи.

Вместе с тем она курировала свой сервер на платформе Discord, где более близко общалась с подписчицами и созванивалась с ними, а также выпускала свой подкаст «Патриархальная страна». «Я тебя обожаю», «Каждый день ты веселишь меня», «Мы любим тебя, Ханна», «Ты вдохновляешь меня», — писали ей подписчики.

«Обожаю то, что ты беззастенчиво старомодна, причем настолько, что это задевает людей. Уморительно видеть, как феминистки сходят с ума, потому что у тебя прекрасные христианские отношения с мужем», — пользователь X с ником PSP_Podcast.

Стоит отметить, что Патриархальная Ханна обрела популярность на фоне тренда на блогерш, продвигающих консервативные ценности в англоязычном сегменте интернета. Таких блогерш в сети прозвали trad wives («традиционные жены»), а их контент нередко становился поводом для бурных дискуссий о роли и правах женщин в семье.

«Ханны не существует»

«Кто такая "Патриархальная Ханна"? Погрузитесь в расследование вместе со мной, и я объясню, почему Ханна — это полностью выдуманный персонаж», — с этих слов началась серия публикация в X, которая положила конец популярности и блогерши.

Их автор, мужчина по имени Райан Дафф, собрал воедино подозрения других пользователей и сам проверил всю информацию о блогерше. В результате он пришел к выводу, что в действительности жизнь Ханны кардинально отличается от того, что она рассказывала подписчицам.

Например, Дафф обратил внимание на фото дома, которое Ханна опубликовала осенью 2023 года. Блогерша утверждала, что его построил ее муж с родственниками, однако Дафф обнаружил, что на самом деле дом не имеет никакого отношения к Ханне или ее мужу: снимки коттеджа и участка несколькими годами ранее публиковал в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) строитель, который рассказал, что построил дом по заказу двух женщин для их матери.

В другой раз Ханна в беседе с участницами Discord-сервера, рассказывая о своей семье, упомянула адрес. Поискав данные о нем в интернете, Дафф выяснил, что по этому адресу расположена компания, зарегистрированная на неких Бобби и Джо Линн Бейс.

Автор расследования также сделал в интернете поиск по фотографиям, сделанным внутри нескольких зданий, которыми Патриархальная Ханна также делилась с приближенными подписчицами на Discord. Снимки снова привели его к Бобби и Джо Линн Бейс — интерьер на фото совпадал с интерьером помещений, зарегистрированных на эту пару.

«К этому моменту мы уже можем быть уверены, что кто-то из семьи Бейс притворяется Ханной», — прокомментировал свои открытия Дафф.

К тому же оказалось, что на супругов Бейс зарегистрирован дом, находящийся недалеко от того самого коттеджа, постройкой которого Ханна хвасталась в сети и который оказался никак с ней не связан. Как предположил Дафф, вероятно, блогерша сама его сфотографировала, после чего выдала в X за будущий дом для своего сына.

Более того, имея в распоряжении имена Бобби и Джо Линн Бейс, он вышел на некролог жительницы Арканзаса по имени Фрэнсис Джозефин Льюис, опубликованный на сайте местного бюро ритуальных услуг. В некрологе были приведены имена близких родственников покойной, в том числе ее дочери Джо Линн Бейс.

Однако ключевым моментом в некрологе стал тот факт, что похороны пожилой женщины были назначены на 28 сентября. Именно в этот день Патриархальная Ханна рассказывала в X, что ее семья прощается с бабушкой.

Но это был не единственный случай, когда блогерша, вероятно, сама о том не догадываясь, допустила промах и заложила почву для успешного раскрытия ее подлинной личности. Как выяснил Дафф, в прошлом Патриархальная Ханна через сервис Amazon подарила подписчице детскую коляску.

«На чеке было указано "От Дженнифер", аккаунт на Amazon был назван именем ее матери — Джо Линн Бейс», — пояснил автор постов.

Примечательно, что в некрологе Фрэнсис Джозефин Льюис, матери Джо Линн Бейс (а на нее зарегистрированы помещения, фото которых Патриархальная Ханна показывала своим подписчицам), которую похоронили в тот же день, что и бабушку Ханны, было указано, что у нее есть внучка по имени Дженнифер Бейс. На основании всех совпадений автор постов пришел к выводу, что блог Ханны ведет именно Дженнифер.

Однако несоответствия между блогершей и реальным автором аккаунта заключались не только в том, что она выбрала псевдоним и солгала о том, что ее муж построил дом. Оказалось, что у Патриархальной Ханны, судя по всему, вообще не было мужа — никаких данных о нем не было в некрологе ее бабушки, хотя имена жен и мужей ее братьев и сестер были указаны. Кроме того, в некрологе уточнялось, что у пожилой женщины было всего три правнука, хотя с учетом многочисленных детей Патриархальной Ханны правнуков у нее должно быть как минимум 14.

«Мы получили достаточно подтверждений того, что 37-летняя Дженнифер Бейс изображает Ханну, а Ханны не существует. Так же как не существует ее мужа Тони. И у нее нет 14 детей. А Ханна выкладывала хоть что-то, что было правдой? Или же все это одна большая выдумка?» — Райан Дафф, автор расследования о Патриархальной Ханне.

Вслед за Райаном Даффом другие пользователи X принялись искать информацию в сети о Дженнифер Бейс. Они выяснили из открытых баз данных, что задолго до создания блога, в 2012 году, ее осудили по уголовной статье о краже личности — в сети этот факт сочли ироничным.

Нескольким интернет-расследователям удалось связаться с Элисон Браун, знавшей Дженнифер Бейс — Патриархальную Ханну в реальной жизни. Ее фотографии блогерша показывала некоторым подписчицам, утверждая, что это она сама.

Браун рассказала, что уже давно не общается с Бейс. Тем не менее она послушала предоставленные ей записи подкаста Патриархальной Ханны и подтвердила, что голос на записях принадлежит ее бывшей приятельнице.

Кроме того, Браун пролила свет на некоторые детали личной жизни блогерши: по ее информации, у бывшей подруги действительно был бойфренд по имени Тони, но его уже нет в живых (предположительно, он умер от передозировки наркотиками). О наличии у Бейс детей она не слышала.

«Я не та, кем себя выставляла»

«Мне грустно за всех женщин, которых она обманула и предала», «Меня реально выводит из себя, что она стыдила других женщин, которые не соответствовали ее стандартам», «Обман Ханны причинил много боли другим людям», «Поддерживать свою анонимность — это одно дело, но вот притворяться тем, кем ты не являешься, — совсем другое. Ханна/Дженнифер буквально вводила в заблуждение своих друзей», — возмутились пользователи X, узнавшие, кем на самом деле была Ханна.

«Люди доверяли ей, потому что она в личной переписке выстраивала доверительные отношения и делилась личными историями, задавать вопросы о которых было бы жестоко. К тем из нас, кто, как я, задавали ей вопросы, плохо относились — не только она, но и те, чье доверие она завоевала. У нее было целое сообщество людей, которые верили, что она их подруга, наставница, сторонница», — пользовательница X с ником abbythelibb_.

После разоблачения Ханны под сомнение поставили и другие ее истории. В частности, бывшие поклонники патриархальной блогерши засомневались в правдивости ее историй о том, как родители подвергали ее и ее сестру сексуальной эксплуатации.

«Ханна утверждала, что у нее было очень трудное детство, она подвергалась абьюзу, из-за чего жила без родителей и ее воспитывали братья. А оказывается, что на самом деле она до сих пор очень близка со своими родителями? Ого», «Она просила женщин писать ей и рассказывать о том, как они стали жертвой преступлений на половой почве, а сама лгала о всей своей жизни», — возмущались в сети.

«Я тоже верила всему, что она рассказывала. Единственное, что вызывало у меня вопросы, -- где мать стольких детей берет время, чтобы сидеть в интернете», — пользовательница X с ником CanFreedomLover.

Одна блогерша рассказала, что присылала Ханне в подарок одежду для ее грудного ребенка, другие делились с ней личными данными, в том числе фотографиями своих детей. А одна из бывших подписчиц отметила, что блогерша солгала ей, пообещав помочь с усыновлением ребенка: Ханна заверила, что свяжется с местным пастором и выяснит, не сможет ли он посодействовать в этом вопросе.

Но после того, как правда о личности блогерши вышла на свет, пастор заявил в X, что не был знаком с Патриархальной Ханной.

«Она дала мне ложную надежду, заверила, что знает все подводные камни и что пастор, конечно же, сможет мне помочь. (…) Ханна, кто бы ты ни была на самом деле, ты больной человек», — пожаловалась обманутая пользовательница X.

Через несколько дней после публикации расследования Патриархальная Ханна призналась, что действительно лгала подписчикам о своей личности, и попросила у них прощения. По словам блогерши, она не думала, что ее аккаунт станет популярным, а когда это случилось, ей стали доставлять радость отношения, которые она построила с подписчицами. При этом Ханна не стала вдаваться в детали о своей реальной жизни.

«Я прошу прощения у всех, кому я причинила боль своей ложью. Кое-что из того, что я рассказывала, правда, а кое-что абсолютно не соответствует действительности, но я не вижу смысл в деталях разбирать это. Самое главное — то, что я не та, кем я себя выставляла», — Патриархальная Ханна блогерша.

Блогерша заверила, что осознала свою вину, и попросила пользователей сети перестать писать ее близким. Однако, вопреки ожиданиям, она не перестала вести свой аккаунт и периодически выкладывала разные посты на отвлеченные темы. Спустя некоторое время, как заметили бывшие подписчики, Ханна стала общаться в X с инцелами. Впрочем, в сети считают, что аккаунт уже ведет не Дженнифер Бейс — по данным пользователей X, профиль у нее выкупил некий праворадикальный тролль.

Как бы то ни было, на фоне скандала с разоблачением Патриархальной Ханны многие пользователи X задались вопросом, какую цель ставила перед собой блогерша, много лет выдумывая себе альтернативную жизнь. Некоторые предположили, что целью был доход — Ханна после разоблачения и сама призналась, что получала деньги от монетизации в X (хотя и заверила, что не брала денег с подписчиков). Другие же предположили, что автор аккаунта не удовлетворена своей реальной жизнью, а игрой в счастливую мать 14 детей пыталась компенсировать нереализованные мечты.