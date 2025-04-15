Мебель, костюмы и мантии.

В Москве работает крупнейший в мире склад кинематографических костюмов и реквизита — предприятие «Жар-птица». Здесь собираются сотни тысяч предметов, от редких исторических нарядов до советской школьной формы и мебели, которые используются почти в каждом российском фильме. Этот архив визуальной памяти востребован не только у режиссеров, но и у фотографов, блогеров и москвичей, ищущих костюм на вечеринку. Почему именно эта база стала «чердаком нации», — в нашем материале.

Где живёт кино

© Фото: Игорь Захаров

Крупнейшее в мире предприятие по прокату костюмов и реквизита для индустрии кино — «Жар-птица» — расположено на территории «Москино» (МЕТМАШ) на Рязанском проспекте в Москве. Это двухэтажный ангар, плотно забитый предметами из разных эпох: от школьной формы до мантии императора, от советских телевизоров и часов с кукушкой — до костюмов средневековых воинов. Здесь можно буквально «собрать» целый фильм.

«В прошлом году мы работали с 382 кинопроектами, обеспечивая их костюмами, реквизитом, мебелью и бутафорией. Художники по костюмам и художники-постановщики иногда проводят здесь по несколько дней, чтобы отобрать необходимые вещи, а потом мы отгружаем на съемочные площадки целые фуры арендованных предметов», — говорит генеральный директор киносклада «Жар-птица» Татьяна Трубникова.

© Фото: Игорь Захаров

Первый этаж склада в основном заполнен мебелью, элементами интерьера, бытовой утварью и самой разной техникой. Предметов так много, что при желании можно обставить сотни квартир, десятки домов и ещё парочку дворцов из разных эпох.

Роскошные стулья, изысканные диванчики и винтажные зеркала, стилизованные под XVII–XIX века, пузатые буфеты и комоды середины прошлого века, изрядно потрёпанные советские парты, вычурные табуреты на высоких ножках и лакированные туалетные столики — от разноцветных и разнофактурных гарнитуров разбегаются глаза.

«Вот тот самый диванчик из дома Маргариты, это шкаф Принцессы из современных "Бременских музыкантов", а там в углу — кровать-трансформер "Казанова", которую во время съёмок одного фильма использовали в восьми разных сценах», — продолжает экскурсию Татьяна Трубникова.

Каждый костюм — хроника своего времени

© Фото: Игорь Захаров

Коллекция из нескольких миллионов предметов собиралась сотрудниками киносклада с 2013 года. По словам финансового директора «Жар-птицы» Артема Мандрика, всё началось с небольшого полуподвального помещения на Перовском шоссе, пары кирзовых сапог и оригинальных косовороток. Сегодня предприятие обеспечивает костюмами и реквизитом до 90 процентов отечественных кинопроектов.

«На территории склада несколько отделов, и каждый из них разделен на категории и подкатегории. Например, историческая, ретро и современная мебель — так же распределена одежда. Отдельно хранится спецовка и военная форма, в отделе реквизита есть категории «телевизоры», «телефоны», «посуда» и так далее. У нас можно найти костюмы и декорации для любой эпохи, начиная от Древней Руси и заканчивая XXI веком», — отметил финансовый директор «Жар-птицы» Артем Мандрик.

© Фото: Игорь Захаров

Одежды на складе так много, что она занимает весь второй этаж и часть первого. На первом уровне хранятся исторические наряды: древнерусские рубахи и сарафаны, военное обмундирование прошлых столетий, точная копия костюма Ивана Грозного, расшитая вручную бисером и самоцветами, средневековые щиты и латы, шляпы с перьями, богато украшенные кокошники, бутафорские шлемы и меховая коронационная мантия длиной в несколько десятков метров. Её использовали при съемках фильма «Матильда», вышедшего на экраны в 2017 году.

На втором этаже — гардероб советской эпохи и современные костюмы. Один ряд занимает большая коллекция школьной формы, по соседству развешаны цигейковые и мутоновые шубки, драповые пальто, вечерние и свадебные платья. Тянутся бесконечные полки с десятками тысяч пар обуви — от классических туфель до расписных «казаков».

Напротив — огромная коллекция головных уборов: норковые формовки, меховые ушанки, вязаные шапки, кепки и соломенные шляпы. В центре площадки — стойка одежды из конца 1980-х годов. Спортивные штаны, цветные мастерки и олимпийки при первом взгляде пробуждают ностальгию. Здесь одевали актеров из сериала «Слово пацана».

Костюмерная для всех

© Фото: Игорь Захаров

«Нас называют "Чердаком нации", и не зря: здесь хранится история целой страны, и большая часть предметов существует в единственном экземпляре. Эту коллекцию мы собирали по разным городам страны — от Москвы до Владивостока, получали после съёмок, принимали в дар от горожан, что-то шили сами. Благодаря такому подходу сегодня кинематографисты могут найти всё необходимое для своих проектов в одном месте», — говорит Татьяна Трубникова.

Взять напрокат реквизит или костюмы на киноскладе «Жар-птица» могут не только киношники, но и все москвичи

Сюда приходят блогеры, режиссёры музыкальных клипов, фотографы, горожане, затеявшие костюмированную вечеринку или тематическое мероприятие. Даже невесты нередко арендуют здесь подвенечный наряд. Для своих гостей склад работает с 10:00 до 20:00 без перерывов и выходных.