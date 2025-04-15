История, традиции и правила родительских суббот

В православном календаре установлены дни особого поминовения усопших, они называются родительскими субботами. Один из таких дней — Дмитриевская суббота — отмечается во второй половине осени. «Лента.ру» рассказывает, на какое число Дмитриевская суббота выпадает в 2025 году, как принято поминать усопших христиан и какие традиции есть у этого дня.

Дата

Дмитриевская суббота всегда приходится на последнюю субботу перед 8 ноября — днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского.

В 2025 году Дмитриевская суббота выпадает на 1 ноября

Суть

Главный смысл Дмитриевской субботы состоит в поминовении усопших. Христиане верят, что жизнь продолжается и после смерти — в течение сорока дней душа преодолевает испытания на пути к Богу.

Считается, что после 40 дней душа окончательно покидает мир живых. По прошествии этого срока люди продолжают читать молитвы об усопших в надежде, что в конечном счете те попадут в рай.

В беседе с «Лентой.ру» протоиерей, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО МИД России Александр Овчаренко напомнил, что Дмитриевская суббота считается особым днем поминовения усопших воинов, павших за веру и отечество. По его словам, сейчас это особенно актуально.

Родительские субботы в православном календаре в 2025 году 22 февраля — Вселенская родительская суббота (Мясопустная), или последний день «зимнего мясоеда»; 15 марта — Суббота 2-й седмицы Великого поста; 22 марта — Суббота 3-й седмицы Великого поста; 29 марта— Суббота 4-й седмицы Великого поста; 29 апреля — Радоница; 7 июня — Троицкая родительская суббота; 1 ноября — Димитриевская родительская суббота; 15 ноября — Михайловская родительская суббота.

История

Своим происхождением Дмитриевская суббота обязана святому великомученику Димитрию Солунскому, жившему в III-IV веках нашей эры. Его память почитают не только в православной церкви, но и в католической.

Кто такой Димитрий Солунский? Димитрий Солунский жил в Салониках, входивших в состав Римской империи. В годы его жизни христианство еще не было государственной религией, но родители Димитрия были христианами, и они тайно крестили сына. Когда Димитрий вырос, его назначили воеводой области: молодой человек должен был заведовать обороной земель, а также преследовать христиан — в то время они были вне закона и подвергались гонениям. Власти узнали о вероисповедании Димитрия и заточили его в темницу. До этого молодой христианин успел раздать все имущество бедным и обратился к молитве и посту. Будучи в темнице, Димитрий благословил юношу Нестора на единоборство с противником христианства Лием. Молодые люди сошлись в поединке, в котором Нестор победил Лия. Тем не менее Нестора ожидала казнь, поскольку действующий император Максимиан не пожелал признать победу за христианином. Вслед за Нестором власти приказали пронзить Димитрия копьями за благословение на поединок. Приближенные святого смогли выкрасть его тело и похоронить по христианским обычаям. До этого один из верных слуг великомученика снял с него перстень и ризу, которые впоследствии стали почитаться как мощи и, по поверьям, принесли людям много чудес. Святой особенно прославился помощью осажденному городу Солунь. В правление императора Маврикия стотысячное войско аваров пыталось взять город, однако явление Димитрия на городской площади обратило их в бегство.

В России Дмитриевская суббота как день поминовения усопших достоверно известна с XV века. Сначала день памяти ввели в монастырях: там на Дмитриевскую субботу было принято молиться о всей усопшей братии. Среди белого духовенства, то есть в церквях и храмах, было принято молиться о всех усопших христианах.

Существует также легенда о связи Дмитриевской субботы и победы Дмитрия Донского в битве на Куликовом поле в 1380 году. Протоиерей Александр Овчаренко развенчал этот миф и пояснил, что связь с этими событиями у Дмитриевской субботы действительно есть, но она совсем другого рода. По его словам, благоверный князь Димитрий Донской просил преподобного Сергия Радонежского в день поминовения отслужить панихиду по воинам, полегшим в Мамаевом побоище. В середине XIX века филолог Петр Бессонов опубликовал собрание духовных стихов, среди которых был «Стих о Димитровской родительской субботе, или Видение Димитрия Донского». В этом тексте говорится о решении князя установить Дмитриевскую субботу в честь павших в Куликовской битве воинов.

В 1903 году император Николай II подписал официальный указ, согласно которому войсковые части были обязаны совершать панихиду по усопшим воинам в Дмитриевскую субботу «за веру, царя и Отечество, на поле брани живот свой положившим».

Родительские субботы: главные традиции Субботы называют родительскими, потому что раньше усопшие понимались как отошедшие к отцам. В родительские субботы Русская православная церковь вспоминает не только ушедших из жизни родителей, но и всех усопших православных христиан. В храмах проводят заупокойные службы, верующие поминают близких на кладбище и дома. Во вселенские родительские субботы — Мясопустную и Троицкую — в церквях проводится вселенская панихида. Отдельное место занимают родительские субботы Великого поста. Во время длительной предпасхальной аскезы в будни в храмах не совершается полная литургия, и из-за этого реже поминают усопших. Именно поэтому Церковь ввела три отдельных дня для заупокойных богослужений. Радоница приходится на первый вторник после Пасхи. В наши дни сохранилась традиция носить на кладбище освященные куличи, крашеные яйца и сладости в Радоницу. Православные оставляют еду на могилах, пищу также могут подать другим для помина за усопшего. Последняя поминальная суббота в году — Михайловская родительская суббота. Она получила свое название от предстоящего праздника Собора Архангела Михаила.

Традиции

Молитва об усопших

В беседе с «Лентой.ру» иерей, настоятель храма в честь святителя Николая в Мосальске Владислав Береговой пояснил, что усопший, по большому счету не нуждается ни в гробе, ни в могильном памятнике, ни тем более в поминальном столе — все это есть лишь дань традициям, пусть и весьма благочестивым. По словам священнослужителя, душа усопшего при этом испытывает огромную потребность в любви, которую живые могут выразить в постоянной молитве и милостыне.

Молитва об усопших — это наша главная помощь отошедшим в мир иной. А там, где любовь, там и Бог, Который есть Любовь Владислав Береговой иерей, настоятель храма в честь святителя Николая в Мосальске

Службы в храмах

В храмах совершают заупокойную службу по чину, изложенному в 13-й главе Типикона. Особое отличие богослужения в Дмитриевскую субботу состоит в чтении 17 кафизмы и произнесении заупокойных ектений.

В храмах и на кладбищах служат панихиды и заупокойные литии.

«Участвуя в соборной молитве в храме, не забывайте и о личной, домашней, — призывает протоиерей Александр. — Для живых мы просим покоя, мира, беспечалия, общения со святыми и Христом».

Свечи

Православные христиане ставят свечи как за упокой душ, так и за здравие родных и близких. «Свеча — это символ нашего предстояния перед Богом, горения нашей молитвы к Богу или к святым угодникам Божиим. Также свеча — это жертва Богу на Церковь», — рассказал протоиерей Сергий Васин.

Обычно в храме есть специальный подсвечник, куда можно поставить свечу за упокой. Если такого подсвечника нет, священники разрешают ставить свечи за усопших перед любой иконой. Обычно эта жертва предваряется крестным знамением, после чего верующие читают специальную молитву.

Записки

В храмах можно подать записки для поминовения ушедших из жизни. Записки — специальный список с именами живых и усопших людей, за которых священнослужители будут молиться во время службы или особой молитвы. Чтобы подать записку, достаточно вписать в нее имена усопших.

Существует важное различие в поминовении усопших: на литургии поминают только крещеных людей, а на молебне и панихиде — некрещеных и людей другой веры.

Иерей Владислав Береговой верит, что подать записки об упокоении на Божественную литургию — самое главное в этот день. Кроме того, по возможности следует причаститься. Если нет возможности посетить ни храм, ни кладбище, то можно почитать дома Псалтирь по усопшим и литию.

Посещение могил

В Дмитриевскую субботу также принято ходить на кладбище, прибираться на могилах родственников, приводить их в порядок. Некоторые православные следуют народным традициям и оставляют на могилах еду. Этот обряд связан с древним народным поверьем, согласно которому души усопших трапезничают, как и живые.

Поминальные трапезы

В Дмитриевскую субботу многие современные православные собираются всей семьей, чтобы вспомнить почивших близких. Эта одна из самых живых поминальных традиций: можно накрыть стол и поставить любимую пищу ушедших в мир иной, поделиться общими историями из жизни.

Поминальную трапезу можно предварять специальной молитвой «Упокой, Господи, душу раба твоего…», а по завершении может звучать благодарственная молитва «Благодарим Тя, Христе Боже…»

Традиция поминать предков на кладбище намного старше домашних поминок. Как пишет исследователь фольклора Ольга Седакова, поминовение усопших на кладбище — это видоизмененная тризна, древнейший погребальный обряд. По словам исследовательницы, до революции поминовение усопших в Дмитриевскую субботу длилось два дня: первый день назывался кануном, на него было принято подавать постное угощение. На второй день уже подавали скоромное, то есть пищу животного происхождения.

Милостыня нуждающимся

Обычно милостыню подают для помина души усопшего. Чаще всего в качестве милостыни подают еду, полотенца, что-то нужное в хозяйстве. Кроме того, для помина можно подать малоимущим, а также оставить в храме свечи или другой инвентарь, необходимый для проведения службы.