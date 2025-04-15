Когда советский рубль стоил дороже доллара

«Стальной» нарком Лазарь Каганович уверял, что советский рубль с каждым днем будет лишь крепнуть. В состязании с американской валютой он одержит уверенную победу, потому что базируется на социалистической экономике, которая, по словам наркома, «попрочнее трясущегося в лихорадке капитализма». Но соответствовали ли заявления наркома реальности?

Исторический минимум

Как пишет в монографии «Валютный курс советского рубля» И. Чуднов, многие годы курс «самой крепкой валюты в мире» определялся не биржевыми котировками, а специфическими действиями властей, которые игнорировали реально происходившие в стране и мире экономические процессы.

До 1916 года доллар оценивался в 1 рубль и 94 копейки. Далее рубль начал снижаться: в 1916 году курс доллара составлял 6 рублей 70 копеек, в следующем году – 11 рублей. После Октябрьской революции падение рубля продолжилось. В 1918 году доллар стоил уже 31 рубль 25 копеек, в 1920 – 256 рублей. В 1923 году советская нацвалюта установила антирекорд. За доллар приходилось отдавать 2 миллиона 352 тысячи 941 советский рубль.

Великая депрессия и Вторая мировая война

В 1924 году советские власти провели денежную реформу. Благодаря обеспечению рубля золотом, как в царские времена, удалось стабилизировать курс. Доллар откатился к стоимости в 1 рубль 94 копейки. Такие котировки сохранялись десять лет. Но затем в Соединенных Штатах случилась Великая депрессия, которая помогла советскому рублю укрепиться. В 1934 году доллар подешевел до 1 рубля 24 копеек, а на следующий год – еще на 10 копеек. Но затем ценность рубля опять начала падать.

Летом 1937-го доллар стоил 5 рублей 30 копеек. Курс почти не менялся. Даже несмотря на военное время, он продержался до зимы 50-го, когда Сталин отвязал рубль от «валюты потенциального врага». Вплоть до хрущевской деноминации за доллар давали 4 советских рубля.

Не хуже доллара

Никита Хрущев возмущался тем, что кто-то считает рубль хуже доллара. В свойственной ему экстравагантной манере он призывал печатать рубль чуть большим чем доллар размером или наносить на него позолоту, тем более что «золото в стране есть», заверял Никита Сергеевич.

В результате хрущевской деноминации советский рубль образца 47-го обесценился в 10 раз, при этом доллар стал стоить 90 копеек, а не 40, если учитывать, что до деноминации за него давали 4 рубля. Курс продержался до 1971 года, но к девяностым доллар стоил уже 60 копеек. В кризисный 1991-й стоимость американской валюты составляла в рублевом эквиваленте 56 копеек.

За валютные спекуляции – смерть

Однако перечисленные курсы действовали при государственных расчетах, которые к населению не имели отношения. В реальности купить доллар на черном рынке можно было в разное время по цене от 10 до 30 рублей.

Постановлением СНК СССР от 7.01.1937 г. устанавливалось исключительное право Госбанка совершать валютные операции. За нарушение постановления предполагалась уголовная ответственность (статья 5912 УК РСФСР). При обнаружении 25 долларов советского гражданина могли посадить на 3-8 лет. В 1961 году уголовная статья за валютные спекуляции несколько раз корректировалась. За махинации с валютой в крупных размерах давали до 15 лет с конфискацией, а при особой тяжести преступления осужденного ждала смертная казнь.

В разные годы советские власти убеждали граждан, что хранить валюту в кубышках бессмысленно. Но призывы сдавать доллары в Госбанк успеха не имели. Население продолжало хранить накопленную валюту дома. Только война смогла заставить людей распотрошить запасы. Как пишет Чуднов, в Фонд Красной армии в военные годы от населения было передано валютных сбережений на сумму, превысившую 15 млн рублей.