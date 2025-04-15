Идея установить солнечные панели на всей территории Сахары звучит как технологический прорыв: выработка энергии в 100 раз больше, чем нужно человечеству. Но на деле это – потенциальная климатическая катастрофа.

Панели поглощают солнечное тепло, изменяя микроклимат региона. Сахара станет прохладнее, увеличится количество осадков, и со временем пустыня может зазеленеть. На первый взгляд – благо. Но изменение климата в этом регионе нарушит глобальные природные циклы.

Сахарская пыль ежегодно переносится ветрами в Амазонию, обогащая почвы минералами. Если пустыня исчезнет, прекратится подпитка джунглей. Это может привести к их деградации и превращению в засушливую зону. А вместе с этим – к потере одного из главных источников кислорода на планете: около 20% атмосферного кислорода производится именно в Амазонских лесах.

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Нарушение одного природного механизма может привести к непредсказуемым глобальным последствиям.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.