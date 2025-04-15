Раскрыто загадочное путешествие тел жертв крушения «Титаника»

Спустя более ста лет после гибели «Титаника» продолжаются исследования трагической судьбы его пассажиров

Более ста лет назад, 15 апреля 1912 года лайнер «Титаник», считавшийся непотопляемым, ушел на дно Северной Атлантики, унеся с собой жизни более 1500 человек. Эта катастрофа стала одной из самых известных в истории, но судьба многих жертв до сих пор неизвестна до конца. Дело в том, что сотни тел оказались унесенными течением, всплывая на поверхность за сотни километров от места крушения корабля. Путь мертвых тел продолжался неделями, и многие останки так и не были найдены.

Согласно версии ученых, когда «Титаник» раскололся и погрузился в ледяные воды, сотни пассажиров и членов экипажа оказались в холодном океане, который унес их жизни. Несмотря на наличие спасательных жилетов, большинству не удалось выжить. По официальным данным, погибшие умерли не от утопления, а от переохлаждения. Специалист по погребальным практикам Кейтлин Даути поясняет, что на развитие гипотермии (пониженная температура тела) у человека уходит от 30 до 40 минут.

Выжившие, которых подняло на борт судно «Карпатия», рассказывают о жутких сценах: о криках, постепенно затихающих в темноте, и о телах, замерзающих в ледяной воде. Но даже после того, как последний голос замолк, история погибших отнюдь не закончилась.

Компания White Star Line, которой принадлежал «Титаник», отправила судно «Маккей-Беннетт» для поиска останков пропавших. Один из членов экипажа вспоминал: «Даже когда мы подошли вплотную, мы не могли поверить своим глазам. Они выглядели как спящие пловцы. Глаза у некоторых были закрыты, но большинство смотрели прямо перед собой».

В результате передачи на борту «Маккей-Беннетт» было 190, 116 из которых были похоронены в море, в основном из-за начавшегося разложения. Два других судна, «Миния» и «Монманьи», обнаружили еще 21 тело. Согласно архивам Новой Шотландии, больше всего в море похоронили пассажиров третьего класса — 42 процента, по сравнению с 6 процентами пассажиров первого класса.

Капитан «Маккей-Беннетт» отметил, что «ни одного выдающегося человека мы не вернули в море», подчеркивая, что лучше доставить их на сушу, чтобы избежать вопросов о страховках и наследствах.

Странные находки также появились спустя недели после катастрофы. 13 мая 1912 года лайнер «Оушеник» обнаружил спасательную шлюпку «Титаника» с тремя телами. Пассажир Шейн Лесли описывал, как «двое моряков с выбеленными солнцем волосами и женщина в вечернем платье лежали на скамье». Некоторые тела продолжали дрейфовать по океану, например, нефтяной танкер «Оттава» нашел тело помощника стюарда Уильяма Керли на расстоянии 873 километров от места катастрофы.

Согласно историческим данным, родственники приезжали, чтобы опознать своих близких. Статистика показала, что 59 тел были отправлены на родину, в то время как 150 были похоронены на местных кладбищах в Галифаксе, в числе которых оказался и «неизвестный ребенок» — 19-месячный мальчик, которого удалось идентифицировать лишь в 2008 году с помощью анализа ДНК.

Когда «Титаник» был найден в 1985 году, исследователи не обнаружили человеческих останков. По словам Даути, на такой глубине давление разрушает ткани, оставляя лишь обрывки костей. На сегодняшний день 1200 человек, погибшие на «Титанике», остаются пропавшими без вести.