Гигантский кальмар Mesonychoteuthis hamiltoni впервые попал на фото в естественной среде

После вековых поисков исследователи наконец-то смогли запечатлеть на видео легендарного колоссального кальмара (Mesonychoteuthis hamiltoni) в его естественной среде обитания на глубине океана. Особенно ценным стало то, что ученым удалось снять детеныша этого редкого гиганта.

Кэт Болстад, биолог из Оклендского технологического университета, участвовавшая в идентификации существа, поделилась своими впечатлениями:

"Мы можем представить миру живого колоссального кальмара как прекрасное, маленькое, нежное животное".

Она подчеркнула, что эта находка демонстрирует истинное величие глубоководных созданий, не связанное с мифами о морских чудовищах.

Историческое видео было снято 9 марта в Южной Атлантике во время экспедиции исследовательского судна "Фолкор" Института океанографии Шмидта. Команда биологов опустила подводный дрон на глубину 600 метров у Южных Сандвичевых островов и вела прямую трансляцию.

На кадрах был запечатлен детеныш кальмара длиной 30 сантиметров. Интересно, что важную роль в идентификации сыграл случайный зритель трансляции, который отправил скриншот специалисту по кальмарам Аарону Эвансу. Характерные черты – особая форма плавников и строение щупалец – подтвердили, что перед учеными действительно оказался гигантский кальмар.

Анатомические особенности этого гиганта поистине впечатляют: его глаза достигают 27 сантиметров в диаметре, что делает их крупнейшими среди всех известных животных.

Помимо восьми обычных щупалец, у кальмара есть особая пара с крючками, способная поворачиваться на 360 градусов – это помогает хищнику удерживать добычу в темных океанских глубинах, где он устраивает засады на свою жертву.