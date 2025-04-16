Как «жених» стал «фраером»

Всем хорошо известно, что слово «фраер» — неотъемлемая часть криминального жаргона. Но не все понимают, что оно означает и как появилось в русском языке. История его происхождения никак не связана с преступным миром и есть страны, где его используют повсеместно, ничуть не смущаясь. Почему же у нас оно ассоциируется с уголовными элементами?

© Кадр из фильма "Джентльмены удачи"

Если посмотреть значение слова «фраер» в словаре криминального жаргона, то станет ясно, что означает оно простодушного, доверчивого человека. Именно такие люди и становятся, чаще всего, жертвой наглых и беспринципных преступников. Сегодня его используют нечасто, а в ходу более современный синоним «лох», появившийся в обиходе пару десятилетий назад.

Слово «фраер», а, точнее, «der Freier» — немецкого происхождения. Означает оно молодого человека, кавалера, жениха. Такое же значение это слово имеет и на идиш. Этот язык использовался евреями Европы и в нем было много немецких слов. До второй половины 19 столетия слово не имело никакой криминальной окраски. Переход его в новую ипостась связан с распространенным в больших городах Российской империи видом вымогательства.

Жених-неудачник

В «деле» участвовала дама легкого поведения и один или несколько мужчин. Путана знакомилась с состоятельным господином и заманивала его к себе домой или в комнату борделя. Едва между ними начинался интим, в помещение врывался подельник, один или с товарищами. Он изображал разъяренного супруга или отца. Клиенту проститутки на повышенных тонах сообщали, что он опозорил честью чужой семьи. При этом дама изо всех сил изображала жертву, которую бессовестно домогались.

Сластолюбец, нередко женатый и имеющий определенный статус в обществе, оказывался в незавидном положении. Чтобы история не получила огласку, мужчине предлагали откупиться. Обычно он отдавал мошенникам все имеющиеся у него деньги, а нередко и часы с драгоценностями. Бывало и так, что беднягу шантажировали и позже, вымогая немалые суммы денег.

На юге Украины, особенно в Одессе, орудовали еврейские криминальные группировки. Такой шантаж был одним из популярных способов «развода» на деньги. Мужчину, попавшего в сети мошенников, называли на идиш «фраер», то есть жених. Это определение вполне соответствовало ситуации, в которой он оказывался. Позднее оно вышло за пределы этнических банд и стало общепринятым в уголовных кругах. Кстати, это слово не всегда используется как уничижительное определение. Нередко фраерами называют обычных людей, далеких от уголовного мира.