Чем «змеиный камень» притягивает любителей мистики

Ни для кого не секрет, что в Подмосковье водятся змеи. Однако настоящим рассадником рептилий считается район села Шатур. Именно здесь местные впервые обнаружили гадюку размером около пяти метров. Активность змей в этом месте связывают с местом под названием Мещера, где находится «Змеиный камень». Чем так пугает место и почему его покинули люди?

© runews24.ru

Со «Змеиным камнем» связано много суеверий и рассказов. Из-за них место стало притягивать к себе внимание путешественников и любителей мистики.

О том, что Шатур — рассадник змей, известно давно. Природа этой местности благоволит активному развитию как безопасных для человека ужей, так и ядовитых гадюк. При этом учёные до сих пор не могут понять, почему именно здесь численность пресмыкающихся столь велика.

С одной стороны, местные болота и леса активно способствуют размножению животных. Но вот их размеры по-прежнему оставляют много вопросов. Так, однажды грибник обнаружил в лесу почти пятиметровую змею. Изначально мужчина принял рептилию за бревно. После этого встречи с огромными змеями перестали быть редкостью.

Слухи или реальность

Эколог Илья Рыбальченко пояснил, что рассказы об огромных змеях в Подмосковье — не плод человеческой фантазии, а основанное на реальности явление. Также зафиксированы отчёты серпентологов, признающих аномально большой размер обитающих в этих местах рептилий.

© Змеиный камень

Эксперт пояснил, что европейские гадюки, живущие в этих местах, не склонны нападать первыми. Как правило, рептилии сами стараются избегать встречи с человеком и забираются в отдалённые от троп места. Однако при первых признаках опасности могут серьезно навредить человеку. Именно поэтому во время прогулки по лесу стоит проявлять максимальную бдительность и осторожность.

Яд гадюки обладает нейротоксическим действием. После укуса рептилии быстро поражаются нервные клетки, возникает паралич конечностей и дыхательных мышц, угнетение сердечной деятельности, что иногда заканчивается смертью.

Поэтому для прогулки в опасных районах следует выбирать плотную одежду, высокие резиновые сапоги. Также не стоит засовывать руки в дупла деревьев, под коряги и корни. Именно там чаще всего и обосновываются змеи, не ждущие гостей в своих убежищах.

Рыбальченко прокомментировал легенду о Змеином Боге. Местные жители всерьез верили в существование большой рептилии, связывая с его размерами условия местности.

Древнее зло

На сегодняшний день от села под названием Шатур осталось лишь несколько домов и частично разрушенная колокольня храма Николая Чудотворца. Раньше Шатур было достаточно крупным поселением, но со временем люди покинули его.

Первые упоминания о селе датируются еще XV веком. С тех пор прошло немало лет, однако легенда о Змеином Камне по-прежнему жива и пугает обывателей. Камень и на самом деле существует. Он находится неподалёку от села. Живописная местность активно привлекает туристов, несмотря на опасность встретиться с местными обитателями.

Учёные отмечают, что размеры камня не характерны для этой местности. Похожие размеры встречаются в Карелии. Туда они попали из-за ледникового движения. До Подмосковья ледники не добрались, поэтому возникновение камня остается загадкой.

© Гадюка обыкновенная

По одной из легенд, камень могли принести сюда представители древнего культа. Этот факт подтверждают грани камня, словно подвергшиеся искусственной обработке.

Филологи отмечают, что слово Шатур не только географическое название. Слово «шат» означает пригорок, а «ур» — змеиного бога или змей.

Название села, местность и многочисленные встречи с пресмыкающимися именно в этом районе стали причиной появления многочисленных легенд и поверий. Долгие годы к Змеиному камню люди шли на поклон и верили в его магические силы.

Помощники или враги

В древности, когда змеи считались существами мудрыми и опасными лишь для врагов, люди старались понять их повадки, всячески задобрить и не тревожить. Из-за этого принимались различные решения: от оставления мест их обитания до выращивания для собственных нужд.

Так, ядом змей лечили многие недуги. Знахари, умеющие справляться со змеями, извлекать яд и использовать его в медицине того времени были в большом почете и славились даже за пределами своих сел и городов.

Также змеи использовались и в военных целях. Перед битвами смазывали наконечники стрел. Это придавало оружию смертоносность и обеспечивало быстрое уничтожение врага.

Сейчас большинство людей боится змей. К этому привела масса фильмов об их опасности и сравнении со «вселенским злом», а также рассказы о мгновенной смерти после укуса. Однако немало и тех, кто без ума от рептилий, держит их дома в качестве питомцев и не считает опасными или приносящими зло.