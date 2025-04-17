Как 50 лет назад в Камбодже власть захватили красные кхмеры

17 апреля 1975 года «красные кхмеры» захватили Пномпень. Открывалась одна из самых страшных страниц в истории коммунистического движения – геноцид в Камбодже, жертвами которого стали более 1,7 млн человек. Людей зверски казнили по классовому, религиозному и этническому признакам — забивали мотыгами и бамбуковыми палками, давили бульдозерами и закапывали заживо. Как кхмеры атаковали советское посольство, угрожая базуками и уничтожили местную психоделическую рок-сцену — в материале «Газеты.Ru».

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Демократия по-кхмерски

Коммунистическое движение «красных кхмеров» возникло в Камбодже в начале 1950-х. «Красные кхмеры» откололись от Компартии Индокитая. Их идеология представляла радикальную интерпретацию маоизма — китайского коммунизма Мао Цзэдуна.

После поражения французов в Индокитае регион охватили гражданские войны. Левые воевали с правыми, сепаратисты — с империалистами. Коммунистическая партия Кампучии (другое название Камбоджи) с помощью своего вооруженного крыла — Революционной армии Кампучии (РАК) сначала воевала против королевского правительства Нородома Сианука. Однако в 1970 году король был свергнут генерал-лейтенантом и премьер-министром Лон Нолом, который провозгласил республику.

Сианук бежал в Пекин, где… вынужденно объединился с коммунистами – «красными кхмерами». Их поддерживали маоистский Китай и коммунистический Северный Вьетнам.

Лон Нола поддержали американцы, оккупировавшие часть страны. После долгой и запутанной гражданской войны и ухода США из соседнего Южного Вьетнама в 1975 году «красные кхмеры» захватили Пномпень — столицу Камбоджи. Это произошло, кстати, за пару месяцев до падения Сайгона — столицы «капиталистического» Южного Вьетнама.

Жители камбоджийских городов с любопытством встречали батальоны «красных кхмеров». Многие думали, что победа революционеров принесет новую, более радостную и равноправную жизнь.

«Но борцы за народное счастье были угрюмы и молчаливы. Причины этого горожанам были тогда непонятны, а через три недели начался погром. Это напоминало апокалипсис. Среди ночи солдаты врывались в квартиры спящих горожан, выгоняли их на улицы, при свете военных прожекторов в разные стороны (и навсегда!) растаскивали супругов и также навсегда отнимали у родителей их детей. Затем однополые колонны с повязками на глазах угонялись в сельскую местность за несколько переходов», — отмечал в дневнике философ Дмитрий Юразин.

Формально главой государства снова стал монарх Нородом Сианук. Однако он был под домашним арестом и никакой политической роли не играл. Страной управляли «красные кхмеры» и их руководитель — Пол Пот. Верные Лон Нолу силы отступили в джунгли на севере Камбоджи.

Республику переименовали в Демократическую Кампучию. Однако никакой демократии там не было — «красные кхмеры» установили политическую диктатуру и начали строить в рамках «революционного эксперимента» «стопроцентное коммунистическое общество».

Основой движения кхмерских коммунистов были собственно этнические кхмеры — крестьяне, и подростки 12–15 лет. Кто-то пришел к ним, потеряв родителей из-за американских ковровых бомбардировок. Кто-то — обозлившись на «городских» и купившись на коммунистическую пропаганду — что, мол, не будет богатых. Присутствовал и элемент шовинизма — кхмеры составляли подавляющее большинство населения Кампучии и верили пропаганде компартии, которая предлагала им «Кампучию для кхмеров».

Советский Союз и «красные кхмеры»

Казалось бы, первое в мире государство рабочих и крестьян, Советский Союз, «красные кхмеры» должны были воспринимать как союзника. Однако Пол Пот, уважавший Сталина, считал руководство СССР предателями. К тому же, он зависел от маоистской КНР, долгое время конфликтовавшей с Советским Союзом.

Попытки ЦК КПСС установить контакты с «красными кхмерами» еще до падения Пномпеня не увенчались успехом. Да и особого понимания, что именно собой представляла кампучийская компартия, у Москвы не было.

Предложения о дружбе, отправляемые из СССР, люди Пол Пота оставляли без внимания и ответа.

А в апреле 1975 года «красные кхмеры» атаковали советское посольство. Поначалу военный атташе дипмиссии СССР сообщал, что около 40 вооруженных кхмеров устроили погром. Поскольку обычно «красные кхмеры» носили черную форму, а сторонники Нородома Сианука – зеленую, нападавших приняли за «кхмер-ромдосов». Однако, отмечает в своей статье доктор исторических наук, член ученого совета Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков, никаких «прокоролевских» отрядов в Пномпене к тому моменту уже не было.

«Мы, в течение 30 минут, старались доказать нападавшим, что это советское посольство, посольство дружественной им страны. Однако под угрозой расправы с нами, они потребовали открыть двери посольства, угрожая открыть огонь из базук», — говорилось в сообщении атташе.

Все советские граждане были арестованы, кхмеры вели себя грубо и постоянно угрожали расправой.

В итоге вместе с остальными европейцами советских дипломатов отпустили в Таиланд — до границы пришлось идти пешком.

«Для красных кхмеров наши люди в Пномпене выступали чуть ли не пособниками поверженных врагов, и ни о каких контактах с представителями СССР <...> и речи быть не могло», — отмечает Мосяков.

Однако впоследствии Брежнев все равно пытался установить с режимом Пол Пота контакт. Советскую делегацию из Вьетнама направили в Кампучию — поздравить «красных кхмеров» с победой и провести переговоры.

«Переговоры с "красными кхмерами" продолжались ровно пять минут, и все это время было занято коротким вступительным выступлением… с поздравлениями кхмерских товарищей с победой и с предложением оказать им необходимую помощь в строительстве страны. В ответ последовало молчание, после чего Иенг Сари (глава кхмерского МИД и "человек номер три" в их иерархии) сказал, что кхмерская сторона примет к сведению советские предложения. Потом вновь было тяжелое молчание, после чего М.С. Соломенцев спросил кхмеров: "Что передать товарищу Брежневу?". В ответ те вновь повторили, что приняли советские предложения к сведению, встали и молча вышли из переговорной комнаты», — Дмитрий Мосяков, д.и.н., заместитель директора ИВ РАН.

Такого пренебрежения по отношению к советским представителям себе еще никто не позволял. Брежнев обиделся.

Поругался Пол Пот и с некогда союзным ему Северным Вьетнамом — у которого, в свою очередь, ухудшились отношения с коммунистическим Китаем. «Красные кхмеры» даже нападали на вьетнамские деревни и вырезали их жителей.

«Для советского руководства "красные кхмеры" превратились во врагов и террористов, уничтожающих собственный народ, далеко отошедших от верной дороги социалистического строительства. Их режим был объявлен марионеточным, служащим интересам Китая. О каких-либо попытках как-то повлиять или установить какие-то отношения с ним теперь и речи не было. На повестку дня вышли вопросы, связанные с его свержением и приходом к власти в Пномпене друзей Вьетнама и СССР», — отмечает историк Мосяков.

Очки и мотыги

Пока на международной арене социалистические гиганты выясняли отношения, в маленькой Кампучии Пол Пот строил «общество будущего». Для этого ему нужен был один миллион человек, а остальные в общем-то были лишними. Людей предполагалось перевоспитывать.

Население страны разделили на три категории — крестьян, «новый народ» — тех, кто долго жил под контролем сил Лон Нола или американской оккупацией. Их как раз предполагалось «перевоспитывать» в трудовых лагерях. А третья часть — интеллигенты, духовенство, чиновники прежних режимов, бывшие военные королевской армии, предприниматели — подлежали истреблению. Погибли от рук «красных кхмеров» и кампучийские рок-музыканты — при режиме Лон Нола в Пномпене психоделический рок-н-ролл с местным колоритом играло большое количество групп.

Жителей городов выселяли в сельскую местность. Товарно-денежные отношения ликвидировались. Буддистских монахов сгоняли в лагеря.

Все жители Демократической Кампучии были обязаны работать — зачастую по 18–20 часов в сутки. В основном — на рисовых полях.

Из семей «красные кхмеры» изымали детей, которых направляли на промывку мозгов. В детских концлагерях их учили любить «Брата №1» — Пол Пота, и ненавидеть своих родителей.

Подросткам выдавали оружие и формировали из них патрули. Ощущая безнаказанность и власть, вооруженные подростки унижали и пытали «реакционеров» — всех, кто считался «классово чуждым».

Были ликвидированы медицинская и образовательная системы, научные и культурные учреждения. Запрещались иностранные языки и зарубежная литература. Вообще читать что-то, кроме указов командования, было нельзя.

Просто-напросто ношение очков считалось признаком неблагонадежности и было поводом для обвинения в контрреволюционной деятельности.

Смертная казнь грозила за «ностальгию» по дореволюционным временам, сорванный банан, рождение ребенка без разрешения коммуны. Геноциду подвергались другие этносы — китайцы, чамы, вьетнамцы. За четыре года — с 1975 по 1979 — были запытаны и убиты 60 тыс. христиан.

Казни были не просто расстрелами. Осужденных «революционным трибуналом» жестоко пытали — вырывали ногти, заставляли есть кал и мочу, вырывали внутренние органы.

Зачастую, для экономии боеприпасов, казни устраивали с помощью топоров, острых бамбуковых палок, мотыг и кирок.

Сегодня в Камбодже в качестве мемориалов сохраняются «поля смерти» — места массовых захоронений жертв «красных кхмеров». У тысяч найденных там черепов — проломы от тупых предметов.

Ад на земле закончился в 1979 году — когда Вьетнам вторгся в Кампучию, разбил войска Пол Пота и установил новое правительство. Союзник «красных кхмеров» — Китай — вторгся в ответ во Вьетнам, но сумел продвинуться лишь на 50 км от границы. Закаленные в боях против американцев вьетнамцы разбили войска КНР. Остатки «красных кхмеров» спрятались в джунглях.

Полпотовцев — кого сумели взять живьем — судили. Пол Пот сумел скрыться и умер в 1998 году, арестованный своими же соратниками, избежав суда.

Обвинение утверждало: «красные кхмеры» перерезали жертвам горло острыми листьями сахарной пальмы. Печень извлекали и съедали. Бульдозерами давили людей. Чтобы убить сразу много — использовали взрывчатку. Закапывали жертв заживо, живьем срезали мясо с казнимых. Скармливали людей крокодилам. Всего жертвами красного террора в Камбодже стали более 1,7 млн человек.

По словам Дмитрия Мосякова, вторжение в Камбоджу и свержение Пол Пота помогал готовить Северному Вьетнаму Советский Союз.

Историк приводит любопытный факт из собственной юности — близкая подруга его мамы встречалась с «очень ответственным сотрудником ЦК КПСС». И вот в 1978 году его мама пожаловалась подруге, что кхмерский язык, который изучал Мосяков, скорее всего ему так и не понадобится — ведь отношений с полпотовскими людоедами у Москвы не было.

«Спустя некоторое время мамина подруга сказала, чтобы она не беспокоилась, скоро люди со знанием кхмерского языка будут буквально "на вес золота". По всей видимости, ее друг был в курсе интенсивных переговоров и тайных визитов представителей вьетнамского руководства в Москву, в ходе которых СССР целиком и полностью поддержал вьетнамскую позицию относительно решения проблемы Камбоджи и отстранения от власти Пол Пота и его преступного окружения».

Вьетнамское вторжение в Кампучию было блицкригом. Сначала СССР гарантировал Вьетнаму безопасность, а всего за несколько недель вьетнамские войска добрались до Пномпеня. СССР сразу же признал новое кампучийское правительство и направил в страну советских специалистов и советников.