Женщина 16 лет притворялась немой ради денег и попалась на помощи незнакомцу

Lenta.ru

В Испании частный детектив разоблачил женщину, которая 16 лет притворялась немой ради пособия. Как пишет газета La Voz de Galicia, она попалась, когда решила помочь незнакомцу найти дорогу.

Женщина 16 лет притворялась немой и попалась на помощи незнакомцу
© Lenta.ru

В 2003 году женщина, личность которой не разглашается, работала за кассой в супермаркете. Вдруг на нее напал один из клиентов. Этот инцидент так сильно повлиял на женщину, что у нее диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — она потеряла возможность говорить. Служба социального обеспечения рассмотрела дело женщины и назначила ей пенсию по инвалидности.

В 2019 году страховая компания, от которой пострадавшая получала деньги, заметила странности в медицинских отчетах о ее состоянии. Ни один из врачей, которых женщина посещала последние годы, не отмечал в ее карте, что она не может говорить. Чтобы уличить женщину в возможной лжи, страховая компания наняла частного детектива.

Сыщик несколько недель следил за женщиной, после чего заявил, что она спокойно разговаривает с людьми по телефону, беседует с прохожими на улице и болтает на занятиях по зумбе. Чтобы окончательно убедиться, детектив появился перед ней как обычный прохожий и спросил, как ему дойти до универмага. Ничего не подозревающая женщина без проблем ответила ему. Детектив записал ее голос и принес записи в суд.

Суд признал правоту страховой компании и освободил ее от выплат мошеннице. Предполагается, что женщине придется заплатить штраф и возместить компании потери.

Ранее сообщалось, что американец украл имя коллеги, с которым в молодости продавал хот-доги, и прожил под ним 36 лет. Его приговорили к 12 годам тюрьмы.

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