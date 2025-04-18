Как сложились судьбы главных противников второй чеченской войны

Ровно четверть века назад, 20 апреля 2000 года, первый заместитель начальника Генерального штаба генерал-полковник Валерий Манилов заявил об окончании этапа боевых действий второй чеченской кампании и переходе к контртеррористическим спецоперациям. После этого на территории региона, который снова без всяких оговорок можно было называть российским, масштабных боев уже не велось. Как сложились судьбы главных военачальников и наиболее известных участников этого конфликта — в материале «Ленты.ру».

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Боевики

После начала второй чеченской кампании президент Ичкерии Аслан Масхадов возглавил вооруженное сопротивление. 10 марта 2000 года он был объявлен в федеральный розыск, в 2002 году — в международный. После теракта в московском ДК на Дубровке («Норд-Ост») российские власти заявили об отказе от каких-либо переговоров с Масхадовым, обвинив его в причастности к организации захвата заложников. О том, что Масхадов полностью лишился легитимности и не может претендовать на участие в мирном процессе, тогда же заявил Вашингтон.

Во время террористического акта в Беслане в сентябре 2004 года Масхадову передали просьбу о содействии в освобождении заложников, но помощи от лидера Ичкерии не последовало.

8 марта 2005 года Масхадов был ликвидирован в ходе спецоперации сотрудниками Центрa специального назначения ФСБ в селе Толстой-Юрт, где чеченский лидер скрывался в подземном бункере.

Непосредственный виновник начала второй чеченской войны Шамиль Басаев прожил несколько дольше Масхадова. В первых числах февраля 2000 года он во главе группы боевиков пытался прорваться из окруженного российскими войсками Грозного, подорвался на мине и получил тяжелое ранение правой ноги, которую в итоге пришлось ампутировать.

С 2003 года Басаев перемещался по территории Северного Кавказа и большую часть времени, предположительно, проводил вне Чечни. В течение нескольких лет в федеральных СМИ появлялись сообщения о его гибели, однако ликвидировать его удалось только в ночь с 9 на 10 июля 2006 года в районе села Экажево в Ингушетии. Басаев погиб при взрыве грузовика с оружием и боеприпасами, который он сопровождал. Опознать останки Басаева удалось лишь через полгода посредством молекулярно-генетической экспертизы.

Бывший исполняющий обязанности президента Ичкерии (после ликвидации Джохара Дудаева и до избрания президентом Масхадова), член Союза писателей СССР Зелимхан Яндарбиев во время второй чеченской войны занимался в основном «внешнеполитическими» вопросами. В октябре 1999 года Масхадов назначил его личным посланником и полномочным представителем в мусульманских странах, а в январе 2000 года — еще и представителем мятежного региона в Афганистане. Там Яндарбиев сумел договориться с лидерами движения «Талибан» (признано в России террористической организацией) об официальном признании ими суверенитета Ичкерии.

Контакты на столь высоком уровне не спасли Яндарбиева: он был объявлен в международный розыск и решил от греха подальше поселиться в Катаре в статусе личного гостя эмира.

Несмотря на это катарские власти предоставили ему статус «беженца без права политической деятельности» — видимо, на всякий случай. «Всякий случай» наступил 13 февраля 2004 года: внедорожник Яндарбиева взорвали, когда он возвращался домой после пятничной молитвы в центральной мечети Дохи. В салоне также находились его сын (получил тяжелые ожоги) и два охранника (оба погибли). По обвинению в организации этой акции власти Катара арестовали и приговорили к пожизненному тюремному заключению двух сотрудников российского посольства — Анатолия Яблочкова и Василия Пугачева. Спустя несколько месяцев Москве удалось добиться их экстрадиции на родину. Их встречали с воинскими почестями в правительственном аэропорту Внуково.

Неофициально прозванный «чеченским террористом номер два» Салман Радуев был арестован 12 марта 2000 года. Произошло это в поселке Ойсхара, где знаменитый боевик скрывался в туалете. Вскоре его показали по телевидению. Многие тогда, увидев на телеэкранах вместо грозного бородатого террориста щуплого запуганного человека, сомневались в подлинности цели операции. Однако все сомнения отпали, когда личность Радуева подтвердили адвокаты, к которым обратились его родственники. В декабре 2001 года он был пожизненно осужден за терроризм и спустя год умер в колонии «Белый лебедь» в Соликамске.

За «почетный» титул террориста номер два с Радуевым вполне мог посоперничать иностранный полевой командир Хаттаб. Кем он был по происхождению — до конца не ясно. Его называли то иорданским чеченцем, то арабом — иорданским, саудовским или йеменским, а иногда и вовсе пакистанцем. Как бы то ни было, он занимал важное место в иерархии чеченских боевиков, поскольку был связующим звеном между ними и международными террористическими структурами. В августе и сентябре 1999 года Хаттаб совместно с Басаевым организовал вторжение боевиков на территорию Дагестана. В апреле 2002 года он был ликвидирован российскими спецслужбами.

Единственным из высокопоставленных главарей чеченских боевиков, сохранившим жизнь, является «министр иностранных дел» Ичкерии Ахмед Закаев. Объясняется такое везение достаточно просто: с 2002 года он спокойно живет на территории традиционно «дружественной» России Великобритании, которая, несмотря на объявление Закаева в международный розыск, предоставила ему политическое убежище.

Чечню он покинул еще раньше — в декабре 1999-го, после чего Масхадов назначил его своим представителем на Ближнем Востоке и в странах Запада.

В 2016 году глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил Закаева вернуться на родину, заверив, что его жизни ничто не угрожает. Закаев приглашение проигнорировал.

Чеченцы, перешедшие на сторону России

Ахмат Кадыров, отец нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова, начало второй чеченской встретил в лагере боевиков, на посту муфтия — религиозного лидера Ичкерии. Однако с началом боевых действий он отказался объявить России джихад и перешел на сторону Москвы вместе с полевыми командирами — братьями Ямадаевыми. Они и Кадыров-старший сыграли ключевую роль в мирной передаче большинства населенных пунктов Гудермесского района под контроль российских войск.

После этого Масхадов своим указом снял Кадырова с должности муфтия, а шариатский суд боевиков заочно приговорил его к казни. Кадыров этого не признал, заявив, что снять с поста муфтия его могли только имамы районов.

Летом 2000 года Ахмат Кадыров был назначен главой администрации Чечни, а осенью 2003-го избран президентом республики. Погиб он 9 мая 2004 года в ходе теракта на стадионе «Динамо» в Грозном, где проходил концерт по случаю Дня Победы.

Нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров перешел на сторону России вместе со своим отцом в начале второй чеченской кампании. После избрания Кадырова-старшего президентом республики Кадыров-младший возглавил его службу безопасности.

На следующий день после смерти отца он был назначен первым заместителем председателя правительства региона. Спустя полтора года, после того, как премьер-министр Чечни Сергей Абрамов попал в автокатастрофу и получил тяжелые травмы, Рамзан Кадыров занял его должность, а после отставки второго президента Чечни Алу Алханова в феврале 2007 года Рамзан Кадыров возглавил регион. Он остается главой Чеченской Республики до сих пор.

Братья Ямадаевы

Братьев было шесть, но только трое смогли пережить десятилетие второй чеченской войны. Поначалу все было нормально. Именно люди Ямадаевых составили основу первого чисто чеченского воинского подразделения в российских вооруженных силах — батальона «Восток». В его рядах трое из шести братьев стали Героями России.

Но далее судьбы их сложились трагично. Весной 2003 года в результате теракта погиб Джабраил Ямадаев. Через пять лет в Москве неизвестные расстреляли остановившийся на светофоре автомобиль Руслана Ямадаева, который к тому времени стал депутатом Государственной Думы. В 2009-м в Дубае убили Сулима Ямадаева, который годом ранее участвовал в принуждении Грузии к миру. Еще три брата Ямадаевы живы, но большой политикой больше не занимаются.

Федеральные войска

Первый командующий Объединенной группировкой федеральных сил на Северном Кавказе Виктор Казанцев на своем посту заслужил звезду Героя России, а чуть позже получил от министра обороны маршала Игоря Сергеева погоны генерала армии. В апреле 2000 года на должности его сменил Геннадий Трошев.

Уже в мае 2000-го Казанцев был уволен из армии в запас, став полномочным представителем президента России в Южном федеральном округе. Скончался 14 сентября 2021 года в Краснодаре.

Сменивший Казанцева на посту командующего Объединенной группировкой федеральных сил на Северном Кавказе генерал-полковник Геннадий Трошев тоже пробыл в новой должности недолго. Уже летом его перевели руководить войсками Северо-Кавказского военного округа. В марте 2001 года Трошев поддержал полковника Юрия Буданова, обвиненного в расправе над чеченкой Эльзой Кунгаевой, которая, как он полагал, была снайпершей у боевиков. В декабре 2002 года Трошева перевели на должность командующего войсками Сибирского военного округа, однако генерал публично отказался от этого назначения, после чего был уволен в запас. Свое решение Трошев мотивировал тем, что не видел смысла менять командование Северо-Кавказского округа накануне референдума по вопросу о конституции Чечни, который состоялся спустя несколько месяцев.

В прессе озвучивалось мнение, что истинной причиной демарша генерала, которым он поставил крест на своей дальнейшей военной карьере, стали политические амбиции. Высказывалось предположение, что Трошев хотел выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Чечни, чтобы, получив полноту власти в республике, довести до конца контртеррористическую операцию.

При этом считалось, что у него были основания рассчитывать на победу, так как в сравнении с другими командующими группировкой российских войск у Трошева имелось важное преимущество: он местный, уроженец Грозного, поэтому лучше других разбирается в нравах чеченцев и знает, как с ними разговаривать.

Однако наверху решили иначе, и президентом Чечни стал Ахмат Кадыров. А Трошева вскоре после увольнения в запас назначили советником президента по вопросам казачества. В 2008 году прославленный генерал погиб в авиакатастрофе в Перми.

Еще одним известным российским военачальником второй чеченской стал Владимир Шаманов — командующий западным направлением Объединенной группировки федеральных сил, воевавшей в Ачхой-Мартановском и Урус-Мартановском районах Чечни и принимавшей участие в боях за Грозный. Геннадий Трошев писал о Шаманове в своих воспоминаниях:

«Солдаты любили своего командующего, о котором уже ходили легенды. Пресса писала о "новом генерале Ермолове". И если было в этом сравнении преувеличение, то не такое и громадное. Западная группировка "пошла ломить стеною", бить бандитов наотмашь».

Однако в Чечне генерал воевал недолго. В декабре 2000-го Шаманов победил на выборах губернатора Ульяновской области, которой руководил 3 года 10 месяцев. На второй срок не пошел, так как в ноябре 2004 года был назначен помощником главы правительства Российской Федерации. С 14 марта 2006 года в течение полутора лет был советником министра обороны.

В марте 2007 года Шаманов встретился в Вашингтоне с президентом США Джорджем Бушем-младшим. Это вызвало шквал критики в западных СМИ и правозащитных организациях, а Белому дому пришлось оправдываться, потому как прославленный русский генерал оказался «не тем человеком, с которым президенту США стоило бы встречаться».

В ходе грузинской войны августа 2008 года Шаманов возглавлял российскую военную группировку в Абхазии. В мае 2009-го генерал возглавил Воздушно-десантные войска. В октябре 2010 года Шаманов попал в серьезное ДТП — в автомобиль, в котором он находился, въехал выскочивший на встречную полосу грузовик. Генерал получил серьезные травмы — сотрясение головного мозга, перелом ноги и руки. В госпитале его навещал Владимир Путин, занимавший тогда пост премьера. Осенью 2016-го Шаманов оставил военную службу, избравшись депутатом Государственной Думы VII созыва, где возглавил комитет по обороне. В следующем VIII созыве генерал стал заместителем председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Среди российских участников второй чеченской, не относящихся к высшему командному составу, безусловно, одним из самых известных был командир 160-го гвардейского танкового полка полковник Юрий Буданов. В основном, конечно, из-за уголовного дела об убийстве Эльзы Кунгаевой. Но первую широкую известность он получил несколько ранее, в январе 2000-го, когда на Би-би-си показали, как он с помощью пушек «поздравлял» с православным Рождеством кавказских сепаратистов, среди которых, как он сказал, «помимо чеченцев-боевиков еще и арабы с хохлами». Это видео до сих пор очень популярно, его легко найти на видеохостингах.

Юрий Буданов был арестован 27 марта 2000 года. В июле 2003-го суд дал ему десять лет лишения свободы. Отбывал наказание в Ульяновской области (а губернатором там был Владимир Шаманов). В мае 2004 года Буданов подал прошение о помиловании, которое было удовлетворено в сентябре того же года, подписал ходатайство Шаманов. Однако это решение вызвало протесты в Чечне, и в итоге Буданов свое прошение забрал. В январе 2009 года вышел на свободу по УДО.

Практически сразу после этого с угрозами в его адрес выступил глава Чечни Рамзан Кадыров:

«Буданов — признанный враг чеченского народа. Он оскорбил наш народ. Каждый мужчина, женщина и ребенок считает, что пока Буданов существует, позор не снят с нас».

10 июня 2011 года Буданов был застрелен на Комсомольском проспекте в Москве. За его убийство осудили уроженца Чечни Юсупа Темирханова, который умер в тюрьме в 2018 году. Вопреки тому, что по приговору суда Буданова лишили звания и наград, хоронили его с воинскими почестями.

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Несмотря на то что в апреле 2000-го закончились последние крупные сражения второй чеченской войны, боевые действия меньшего масштаба продолжались вплоть до 2009 года. Этот затяжной и жестокий конфликт, сопровождавшийся многочисленными террористическими актами, похищением людей и жертвами среди гражданского населения, оказал на российское общество не меньшее влияние, чем первая чеченская война середины 1990-х. Однако, в отличие от того конфликта, в нулевых Москве удалось довести дело до логического завершения. Главным итогом второй чеченской можно считать стабилизацию обстановки на Кавказе. Вряд ли кто-то всерьез полагает, что это решило все проблемы в регионе, однако тот факт, что он перестал быть для России очагом постоянного напряжения, в условиях того времени можно считать достижением.