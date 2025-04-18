У последней черты: почему Чукотка – самый западный регион России

Не все знают, что наша страна находится одновременно и в двух полушариях – Восточном и Западном. Через территорию Чукотского автономного округа проходит 180-й меридиан, иначе называемый «восточным Гринвичем». Так что, как ни парадоксально, Чукотку в каком-то смысле можно назвать «самым западным регионом России».

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«Последняя черта»

180-й меридиан буквально «отсекает» собственно Чукотский полуостров от остальной территории автономного округа, а на севере делит на две части остров Врангеля. Всё, что находится к востоку от этой линии, относится к Западному полушарию.

Правда, на привычных со школы «физических картах полушарий» Чукотку, как правило, изображают одновременно в двух полушариях, чтобы не «резать» основную территорию России. При этом Евразийский материк в этом районе неизбежно выходит за рамки условного круга. Смещение происходит из-за того, что чисто географическую концепцию полушарий картографы стремятся совместить с традиционным делением Земли на Старый и Новый свет. Иначе пришлось бы разделять не только окраинные земли, но и, например, Великобританию, и другие территории Западной Европы и Африки. Такие географические реалии были заданы изначальным избранием Гринвича в качестве «нулевого меридиана». К слову, если бы в 1884 году на заседании Международной комиссии в Вашингтоне было принято предложение провести «нулевой меридиан» через Берингов пролив, карты выглядели бы иначе – вся Россия оказалась бы в «Западном» полушарии.

Памятник 180-му меридиану

Прохождение «последнего меридиана» через Чукотку создаёт некоторые неудобства. Одно из них из них заключается в том, что часть районов «выпадает» из знакомой большинству специалистов системы координат.

«180-й меридиан вынуждает географов страны иметь дело с непривычными градусами западной долготы», – отмечал, например, доктор биологических наук Юрий Кожевников.

В то же время близость к «американскому» полушарию у жителей Чукотки является поводом для гордости. Юрий Голубчиков, автор учебника «География Чукотского автономного округа», изданного региональным правительством, пишет так: «Эта территория одновременно арктическая, дальневосточная, притихоокеанская и в чём-то даже североамериканская».

В 1990-м году авиадиспетчер аэропорта на мысе Шмидта Юрий Дунаев за свой счёт установил памятную стелу на линии прохождения 180-го меридиана. Спутниковых навигаторов тогда не было, и установить точное местонахождение меридиана помогли капитаны двух ледоколов и экипаж самолёта Ил-14. На нужное место с воздуха были сброшены огнетушители – в этом районе Дунаев и смонтировал стелу. Памятник представляет собой металлические цифры 1, 8 и 0, выстроенные друг на друге по вертикали. Несмотря на то, что до распада СССР оставался ещё год, автор выкрасил цифры в цвета российского триколора. За это, как вспоминал Дунаев, его отругали в райкоме коммунистической партии. Сам он утверждает, что поставил стелу для того, «чтобы россияне знали свою историю и географию».

Ещё один памятник – в виде «знака солнца» – появился в 2014 году в 46 километрах от посёлка Эгвекинот. Он установлен в точке пересечения 180-го меридиана и Северного полярного круга.

Линия перемены даты

К 180-му меридиану «привязана» международная линия перемены дат. Однако она существенно от него отклоняется. Иначе, оставаясь в пределах одного участка суши, можно было бы буквально «шагнуть» из одного дня в другой.

Нынешнее прохождение линии по Берингову проливу установилось с 1867 года. Прежде она проходила по восточной границе североамериканских владений Российской империи. Иначе сибирские чиновники, сообщавшиеся с Аляской, легко запутались бы в датах. После продажи полуострова оставшимся жителям Ново-Архангельска (Ситки) довелось «второй раз» прожить один и тот же день. Ради синхронизации календаря с Америкой они «вернулись» из субботы в пятницу. Григорианская дата при этом сменилась с 19 октября 1867 года на 18 октября.

Сейчас международная линия перемены дат проходит между российским островом Ратманова и американским островом Крузенштерна, которые находятся в четырёх километрах друг от друга. Примечательно, что линия отходит от 180-го меридиана не только в районе Чукотки. Жители части Алеутских островов, принадлежащих США, географически находятся уже в Восточном полушарии, но живут они по «американскому времени».