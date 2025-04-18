Когда мы покупаем билет на международный рейс, редко задумываемся, из чего складывается его стоимость. Но помимо топлива, обслуживания и налогов, в цену часто включены скрытые сборы – например, за право пролетать над территорией других стран. Один из самых дорогих и стратегически важных маршрутов проходит через воздушное пространство России.

Иностранные авиакомпании платят миллионы долларов за транзит над Сибирью. В советское время небо было закрыто для международных рейсов. После распада СССР Россия открыла воздушные коридоры, но с условием: за перелет нужно платить. В сумму входит аэронавигационное обслуживание – работа диспетчеров и контроль за безопасностью.

Кроме того, взимается дополнительный транссибирский сбор – по $100-150 за каждое кресло.

Как страны делят воздушное пространство

После 2022 года из-за санкций многие западные авиакомпании были вынуждены отказаться от этих маршрутов, что увеличило длительность перелетов и расходы. Но для ряда азиатских перевозчиков российское небо остается открытым – и это дает им серьезное конкурентное преимущество.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.