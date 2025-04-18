Зачем вьетнамские девушки нанимают женихов

Свадьба всегда ассоциируется со счастливым объединением влюбленных сердец. Во Вьетнаме традиционное гулянье длится два дня. Несмотря на «незначительную беременность» невесты, родственники радостно поздравляют молодых. Все выглядит должным образом, как на всякой свадьбе. Однако торжественный фасад скрывает острую проблему вьетнамского общества.

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Замуж «понарошку»

Вы удивитесь, если узнаете, что счастливые новобрачные познакомились накануне торжества. А родственники со стороны мужа и вовсе впервые видят друг друга. Потому что половина присутствующих на свадьбе, включая жениха – актеры. Все придерживаются заранее оговоренного и оплаченного сценария. Жених – влюблен и счастлив, родители произносят тосты за молодых.

В последнее время фиктивные свадьбы вошли в моду. Вьетнамские девушки нанимают «мужа напрокат» не для решения бытовых вопросов. Они арендуют жениха, чтобы остаться «приличной девушкой» в глазах общества. Брачные агентства предоставляют широкий выбор фиктивных женихов и даже мужей. Подставные свадьбы во Вьетнаме вошли в моду не как прихоть, а острая необходимость.

Когда дети не в радость

Местные традиции порицают рождение ребенка вне брака. Незадачливая мамочка-одиночка во Вьетнаме становится изгоем, клеймом позора для семьи. Потому ее изгоняют с глаз подальше в какую-нибудь глухую деревню. Единственный вариант избежать позора – избавиться от нежелательной беременности.

Среди азиатских стран Вьетнам лидирует по количеству абортов. Здесь каждая женщина детородного возраста делает не меньше двух-трех абортов за жизнь. Почти половина беременностей – нежелательные. Несмотря на то, что местные девушки знают о контрацептивах, они продолжают делать аборты. После трех-четырех прерываний беременностей наступает критический момент, когда врачи уже отказывают в операции, чтобы не навредить пациентке.

В какой-то момент страшная статистика уравняла шансы будущих детей. Только половина беременностей заканчивалась родами. Раньше незамужняя девушка в «интересном положении» оказывалась перед выбором: жить в изгнании или избавиться от беременности. Брачные агентства предложили гуманную альтернативу. Теперь вьетнамские девушки могут познать радость материнства без тягот позорного клейма.

Жених напрокат

Беременные девушки обращаются в брачное агентство, чтобы разрешить затруднительную ситуацию. Вопрос решается в сжатый срок, пока небольшой срок беременности. Брачные агентства предлагают услуги на любой кошелек. Здесь есть кандидаты на любой «вкус и цвет». Стоимость услуг зависит от объема заказа.

Бюджетный вариант ограничивается присутствием жениха на свадебном торжестве. Если доплатить сверху, то фиктивный супруг время от времени будет показываться с молодой женой в обществе, присутствовать на семейных праздниках. То есть поддерживать иллюзию счастливого брака. Полный комплекс услуг обойдется невесте в 4500 американских долларов.

Девушка встречается с женихом и его родителями накануне свадьбы. Естественно, все они – актеры или сотрудники агентства. Участники авантюры заучивают сценарий, запоминают имена. Еще им нужно придумать общую легенду, которой поверят присутствующие на свадьбе гости. Для общества они – счастливый новобрачный и его родственники.

Свадебное торжество планируется так, чтобы официальная часть проходила без свидетелей. Отсутствие брачного договора – тайна за семью печатями. В брачном агентстве невеста подписывает контракт на оказание услуг и совершает оплату. Естественно, девушка не выходит замуж официально. Брачное агентство всего лишь организовывает очень правдоподобный спектакль свадьбы.

Общественное мнение

Несмотря на критику, фиктивные свадьбы пользуются спросом. Брачные агентства оправдываются тем, что удовлетворяют потребность клиенток. Вьетнамские девушки считают показную свадьбу меньшим злом. Их семьи готовы оплачивать недешевые услуги агентств, лишь бы скрыть позор дочери. В противном случае община навсегда отвергнет их.

Многие женщины оправдывают фиктивные свадьбы возможностью избежать аборта. Показное торжество позволяет им испытать радость материнства и сохранить положение в обществе. Во Вьетнаме уже подрастает целое поколение детей, которые родились под прикрытием фиктивных браков. Их мамы уверены, что без подставной свадьбы они бы не родили.