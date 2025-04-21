Символ ХХ века: как появился самый народный советский автомобиль

Ровно 55 лет назад с конвейера сошли первые автомобили, без которых сейчас представить советскую эпоху невозможно. Это были новенькие ВАЗ-2101, или «Жигули», которые получат в народе хлесткое прозвище «копейка». В то время такая машина была мечтой, а одними из первых владельцев модели были Высоцкий, Миронов, Караченцов и Абдулов. Чем была хороша «копейка», почему нельзя уравнивать ее с итальянским Fiat, почему ее с удовольствием покупали в Европе и как она стала символом ХХ века — в материале «Мосленты».

Автомобильная диалектика

В 1970 году в СССР отмечалось 100-летие со дня рождения Ленина. К той громкой дате были подготовлены различные мероприятия. В том числе выпуск первого легкового автомобиля ВАЗ-2101. За три дня до юбилея, 19 апреля 1970 года, с конвейера Волжского автозавода в Тольятти сошли первые шесть машин этой марки.

Наверное, Ильич порадовался бы такому событию. в его времена авто были еще диковиной и довольно опасной. Однажды в Париже Ленина сбил Rolls-Royce. Правда, все обошлось, и о том случае он вспоминал с юмором: «Вот как я столкнулся с диалектикой — сел на велосипед, а соскочил с кучи железного лома».

Полиция отыскала водителя. Им оказался богатый виконт, и Ленин подал на него в суд. Добился приличной компенсации и на эти деньги купил новый велосипед.

В жизни Ленина были и другие автомобили. Это, в частности, английский броневик «Остин», с башни которого он выступал в апреле 1917 года, приехав в Петроград из-за границы.

Став главой государства, Ленин ездил в разных машинах, в основном французских. Был у него и один английский — уже печально знакомой ему марки Rolls-Royce.

© Фото: Алексей Брянов, Валентин Соболев / ТАСС

Нравились ли Ильичу импортные машины? Об этом история умалчивает, но наверняка он с удовольствием покатался бы на отечественных марках, например, на той самой новенькой ВАЗ-2101.

Выбор народа

Новый советский автомобиль очень напоминал Fiat-124. Впрочем, удивляться такому сходству не приходилось — созданием предприятия и конструированием автомобиля занимались специалисты знаменитого итальянского концерна.

В августе 1966 года в Москве было подписано соглашение между Fiat и Внешторгом СССР «О сотрудничестве в разработке конструкции автомобиля, проекта автомобильного завода и его строительстве в СССР». Контракт лоббировал председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин. Но окончательное решение принимал Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, кстати, заядлый автомобилист и лихой водитель.

Почти через четыре года советско-итальянский проект дал свои результаты. За руль первого автомобиля ВАЗ-2101 сел итальянский шеф-инструктор Бенито Савоини.

Журнал «За рулем», объявивший конкурс на название машины, читатели буквально завалили письмами — их было более 50 тысяч! Предлагались самые разные варианты: «Фиалка», «Мемориал», «Перворожец», «Русь», «Радуга», «Искра» и даже… «Директивец». Но в итоге народ выбрал «Жигули». И правильно сделал.

Через несколько лет в народе автомобиль прозвали «копейкой». В то время эта монетка была привычной и ходовой. И новый автомобиль стал массовым и доступным.

Впрочем, последнее относительно. ВАЗ-2101 стоил по тем временам довольно дорого — 5150 рублей. К тому же для достижения заветной цели требовались не только деньги, но и терпение. Надо было попасть в очередь и отстоять в ней несколько лет.

© Фото: Валентин Мастюков / ТАСС

Они были первыми

Едва советские газеты сообщили о рождении нового автомобиля, «Жигули» стали пределом мечтаний для миллионов жителей Советского Союза. Первым обладателем ВАЗ-2101 стал заместитель начальника сталелитейного цеха завода «Волгоцеммаш» Владимир Пенкин. Поскольку он стал победителем социалистического соревнования, ему разрешили купить машину без очереди. Спустя почти 20 лет Пенкин сдал историческую машину — кстати, в хорошем состоянии — в музей тольяттинского завода. И получил новую модель — ВАЗ-2109 «Спутник».

Среди первых владельцев «копейки» был Владимир Высоцкий, который купил ее в 1971 году. Он ездил на машине с номером 16-55 МКЛ, зарегистрированном в Черемушкинском ГАИ. Правда, совсем недолго: машину актер вскоре разбил.

Владельцами первых «Жигулей» были актеры Александр Абдулов, Михаил Боярский, Николай Караченцов, Андрей Миронов, Евгений Жариков. Однако не только мужчины раскатывали на «копейке». Ею грезили и представительницы прекрасного пола, хотя в то время они редко усаживались за руль.

Среди них была Элина Быстрицкая. Чтобы исполнить свою мечту, ей потребовалось несколько лет. И пришлось продать одну из роскошных шуб — подарок мужа-дипломата. Быстрицкая ездила аккуратно, но сотрудники ГАИ актрису все равно останавливали — лишь для того, чтобы взять автограф.

У Ирины Аллегровой была «копейка» ярко-желтого цвета. «Пока я училась водить, умудрилась попасть в аварию: въехала в такси, — рассказывала певица. — Правда, водитель, узнав, что я за рулем недавно, не стал скандалить и отпустил с миром».

© Фото: Владимиров / РИА Новости

Крепкий характер

Хотя ВАЗ-2101 был очень похож на Fiat-124, родным братом итальянца его назвать нельзя. В условиях советского бездорожья автомобиль быстро превратился бы в кучу металлолома. Поэтому инженеры с Апеннин внесли в советскую модель 800 изменений. В частности, усилили сцепление, двигатель из нижневального переделали в верхневальный. Укрепили кузов, изменили конструкцию подвески, вместо дисковых тормозов установили барабанные.

В итоге конструкторы привили «Жигулям» крепкий характер. ВАЗ-2101 стал самым надежным и комфортабельным автомобилем, собранным в Советском Союзе.

Тем не менее в народе отношение к «копейке» было снисходительным — над ней подшучивали, сочиняли анекдоты. Вот один из них.

Разговаривают двое. Один говорит: «Вот раньше были времена — копейку за деньги считали». Другой подхватывает: «Я тебе больше скажу! Были времена, когда "копейку" считали хорошим автомобилем!»

Не стоит спорить с пессимистами. Достаточно привести факт, подтвержденный испытаниями машины. ВАЗ-2101 — разумеется, при надлежащем уходе — мог обойтись без капитального ремонта более 20 лет. Профилактическое лечение автомобилю могло потребоваться только после 10 рейсов от Москвы до Владивостока. А это — более 64 тысяч километров!

© Фото: Виталий Созинов / ТАСС

Бенефис «Жигулей»

Сейчас это кажется невероятным, но автомобили под названием «Лада» с успехом шли на экспорт — в Бельгию, Голландию, Финляндию и Польшу. Экспортные варианты «копейки» можно было увидеть на дорогах ФРГ, Австрии, Великобритании (праворульные), Франции, Швейцарии, Египта, Нигерии. Они отличались от автомобилей внутреннего потребления — у них был более мощный мотор, усиленная трансмиссия, аккумулятор повышенной емкости, кузов из утолщенного металла с антистатической и антикоррозионной обработкой.

Начался выпуск ВАЗ-2101 по лицензии в других странах. В Испании автомобиль назывался SEAT 124, в Турции — Tofaş Murat 124, в Южной Корее — Fiat-KIA 124. Советскую машину собирали в Индии, Аргентине, Венесуэле и в социалистических странах.

Бенефис «копейки» за рубежом продолжался много лет. После распада Советского Союза вереницы подержанных ВАЗ-2101 стали возвращаться в Россию. Тогда грустно шутили, что «мамонты» — так называли «Жигули» в Европе — уходят умирать на родину.

Символ столетия

Спустя много лет, на заре ХХI века журнал «За рулем» провел конкурс, в котором читатели определили «Российский автомобиль столетия». Безоговорочную победу в нем одержал ВАЗ-2101. Позже в московском районе Жулебино установили памятник «копейке». Легендарный автомобиль высится на мраморном постаменте, в основание которого заложено несколько тысяч монет.

О «копейке» рано говорить в прошедшем времени, хотя ее производство было прекращено в конце 1980-х годов. И в наши дни на дороге можно встретить ВАЗ-2101, особенно в глубинке.