Семь самых необычных пасхальных традиций мира

Пасха — праздник, который объединяет христиан по всему миру, но его традиции удивительно разнообразны. Где-то в это время пекут куличи, а где-то обливают девушек ледяной водой или добровольно прибивают себя к кресту. «‎Рамблер» собрал самые необычные пасхальные обычаи, которые сохранились до наших дней.

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1. Венгрия и Словакия: пасхальное обливание

Обливанный понедельник (Húsvéthétfő) уходит корнями в дохристианские весенние ритуалы. В день после Пасхи юноши обливают девушек водой, читая им короткие стишки или благопожелания. Считается, что это приносит здоровье и красоту на весь год.

Венгерские и словацкие мужчины обливают женщин водой — традиционно из ведер или бутылей, а иногда из пластиковых пистолетов. Девушки тем временем готовятся к обряду: надевают лучшие наряды, украшают волосы лентами и заранее красят яйца, которые дарят в ответ — как знак благосклонности.

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2. Филиппины: распятие и самобичевание

На острове Лусон каждый год в Страстной Четверг и Пятницу местные верующие буквально переживают страсти Христовы: некоторые мужчины несут кресты, другие бьют себя плетьми до крови, а самые фанатичные — позволяют прибивать себя к кресту настоящими гвоздями.

Католическая церковь выступает против этих практик, но для части филиппинцев это способ очищения от грехов и благодарности Богу. Восприятие этого обряда извне может быть шокирующим, но внутри традиции — это глубоко личный, мистический акт.

3. Финляндия: ведьмы и костры

В некоторых регионах Финляндии на Пасху ищут ведьм. Дети наряжаются в платки и рваную одежду, раскрашивают щеки, берут вербные прутики и ходят по домам, желая благополучия. Они размахивают веточками и читают заклинания, получая за это сладости — как на Хэллоуин. Все это — отголосок верования, что в пасхальную ночь ведьмы собираются летать на шабаш.

Также принято жечь пасхальные костры — особенно в Западной Финляндии. Местные верят, что в пасхальные ночи злые духи становятся особенно активны. Это — явный реликт дохристианских очистительных весенних обрядов, когда огонь символизировал солнце и обновление.

4. Эфиопия: народное шествие и пост длиной в 55 дней

В Эфиопии, где доминирует Эфиопская православная церковь, Пасха (Фасика) — событие куда более значимое, чем Рождество. Верующие проходят строгий пост в течение 55 дней, полностью отказываясь от мяса, молочных продуктов и яиц.

Накануне Пасхи люди собираются у церквей в белых традиционных одеждах — это похоже на огромный народный хоровод. Праздник отмечается всей семьей: после полуночной службы мужчины часто приносят в дар церкви живого барана или козу. Утром их забивают, и первое мясо за два месяца собирает всех за столом. Среди традиционных блюд — доро ват (курица в остром соусе) и ынджера (кислый хлеб из тефа).

5. Греция: война горшков на Корфу

На острове Корфу каждый Великий Субботник сопровождается оглушительным падением глиняных горшков с балконов. Жители выбрасывают керамику на улицы — по поверьям, чтобы отпугнуть злых духов и «обновить» дом.

Истоки традиции — в венецианском правлении XVI–XVIII вв., когда горожане выбрасывали старую утварь на улицу в Новый год. На Корфу же обряд закрепился за Пасхой как символ очищения и нового начала.

6. Мексика: сжигание Иуды

В Мексике и других странах Латинской Америки в пасхальные выходные устраивают карнавальные шествия и сжигают чучела Иуды — предателя Христа. Фигуры делают из бумаги, наполняют петардами и поджигают на глазах у публики.

Традиция зародилась во времена испанских колонистов. В наше время этот праздник приобрел сатирический оттенок — чучела часто делаются в виде непопулярных политиков и публичных персон. Пламя символизирует справедливость, а сама церемония — акт общественного очищения.

7. Австралия: «‎отмена» кроликов

Кролик, которого в Европе почитают как символ плодородия, в Австралии — настоящий вредитель: завезенные колонистами животные уничтожают урожай и экосистему. Поэтому местные защитники природы в 1990-х предложили заменить его на билби — маленькое сумчатое животное с длинными ушами, находящееся под угрозой исчезновения. Таким образом, даже пасхальный символ в Австралии адаптирован под местные реалии — пример того, как традиции меняются, оставаясь живыми.

Изучив пасхальные традиции мира, можно заметить, как единый религиозный праздник может принимать самые разные формы — от радостных до пугающих, от игровых до мистических. Все они отражают особенности климата, культуры, мифологии и коллективной памяти народа.

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