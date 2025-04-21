«Рельсовая война»: как белорусские партизаны наводили ужас на немцев

9 июля 1943 года начальник Центрального штаба партизанского движения П.К. Пономаренко обратился к Сталину с предложением нанести одновременный массированный налёт белорусских партизан на железную дорогу. Операцию "Рельсовая война" предлагалось провести, начиная с 25 июля.

Через республику проходили стратегически важные железные дороги, обеспечивавшие деятельность немецкой группы армий «Центр»: Минск – Бобруйск – Гомель; Минск – Борисов – Орша – Смоленск; Дюнабург – Полоцк – Витебск – Смоленск; Орша – Могилев – Жлобин.

В период проведения первого тура операции «рельсовая война» к белорусским партизанам был осуществлен 121 самолетовылет и доставлено около 120 тонн боевых грузов и 36 инструкторов-подрывников.

Белорусские партизаны за 1943 год пустили под откос 6236 эшелонов, в том числе 19 бронепоездов, уничтожили 4875 паровозов и 44 156 вагонов, платформ и цистерн, взорвали 462 железнодорожных моста и разгромили 22 станции.

Атаковать железные дороги партизаны начали задолго до официального начала операции. Немцы принимали отчаянные усилия по восстановлению мостов, взорванных партизанами. Так, на восстановление моста через реку Дриссу, взорванного в августе 1942 года витебскими партизанами из бригады «За Советскую Белоруссию», потребовалось 16 суток. Однако после восстановления его пропускная способность не была доведена до прежней. Если до диверсии через мост пропускалось в сутки до 60 эшелонов, то после – только 8.

В ночь на 3 ноября 1942 года группа партизанских отрядов Минской и Полесской областей разрушила 132-метровый мост через реку Птичь на магистрали Брест – Гомель. 7 марта 1943 года были взорваны две фермы моста через реку Десну между Гомелем и Брянском. Целую неделю очень важный участок дороги бездействовал. 22 апреля 1943 года взлетела на воздух ферма моста на железной дороге Кричев – Унеча, прервав железнодорожное сообщение на этом участке на 10 суток.

Чаще всего партизаны использовали маломощные мины. Чтобы разбить рельс, достаточно 200 грамм литого тротила, если шашка наложена открыто, и 60 грамм при засыпке шашки грунтом. На разрыве колесо сходит с пути, и поезд заваливается под откос.

При взрыве 200-граммовых и 100-граммовых толовых шашек рельсы не уничтожались, из них выбивался кусок длиной 25-35 см. Немцы опиливали рельсы и сваривали их термитом. Имели место и накладки стальных мостков длиной 80 см и весом около 20 кг. Их опускали на повреждённые рельсы и пропускали по ним поезда.

Для защиты от мин мгновенного действия немцы стали пускать перед локомотивами несколько платформ с запасом шпал и рельсов. При взрыве под откос шла платформа.

В ответ партизаны применили простейший счётчик кратности. Над миной закрепляется веточка. Колёсные оси её колеблют. Храповик крутит счётчик качаний. Взрыв происходит на нужном числе качаний – не под платформой, а под локомотивом или одним из вагонов.

В некоторых случаях (после взрыва моста, в связи с прекращением движения), уменьшалась охрана на перегонах. Поэтому партизанам можно было безопаснее и надёжнее установить мины МЗД с большими сроками замедления, чтобы они начали действовать после завершения восстановительных работ.

Согласно инструкций Центрального штаба партизанского движения партизаны при установке мин руководствовались следующими правилами:

Расчётное расстояние между двумя соседними минами МЗД должно быть не менее 200 метров, дабы избежать взрыва соседней мины от сотрясения при взрыве первой, и чтобы затруднить обнаружение её противником.

Запрещалось устанавливать на противоположных концах минного поля мины МЗД с одинаковыми сроками замедления, так как противник мог определить протяжение минного поля.

Взрыв одной мины должен был происходить не ранее 5 суток с момента установки последней мины, чтобы за это время по естественным причинам (дождь, ветер, снег) устранились демаскирующие признаки.

По опыту проведенных партизанами диверсионных актов было определено, что в среднем одно крушение поезда на железной дороге задерживает движение на 8-12 часов. Чтобы закрыть движение на однопутном участке, достаточно было двух-трёх крушений в сутки при условии, что они будут происходить на одном или соседнем перегонах.

«Рельсовая война» в Белоруссии привела к снижению объёма германских военных перевозок в 1943 году на 40%.

Из-за «рельсовой войны» оккупанты были вынуждены привлечь крупные дополнительные силы для охраны железных дорог. Разъезды стали охраняться гарнизонами до 150 человек. В районах активных действий партизан создавались заставы, которые располагались в нескольких километрах друг от друга, а в ночное время через каждые 200-300 м были расставлены посты по 2-3 человека. Кроме того, участки между заставами контролировались подвижными группами солдат и полицейских.

Для борьбы с партизанами немцы буквально со всей Европы собрали различные бронедрезины и броневагоны. На железнодорожные колеи ставили бронеавтомобили и танки. Так, против партизан действовали десятки французских трофейных бронеавтомобилей «Панар» 38(f), вооружённых 20-мм пушками. Замену колёс производили всего за 15-20 минут.

20 октября 1943 года Гитлеру были продемонстрированы танки PzKpfw III Ausf N, приспособленные для езды по рельсам с помощью четырёх колёс. Скорость танка по железной дороге достигала 100 км/ч. Танк был специально переделан для охраны железных дорог от партизан.

Против партизан действовали десятки импровизированных германских бронепоездов. 11 ноября 1942 года вышла специальная директива штаба сухопутных войск с наставлением по действию бронепоездов. На большинстве из них на платформах стояли танки, которые могли вести огонь с железнодорожной платформы, а при необходимости по специальным приспособлениям спускаться на грунт и действовать автономно. Обычно в таких случаях использовались трофейные французские танки.

В августе 1943 года командование группы армий «Центр» сняло с фронта и отправило против партизан 4 тяжёлых бронепоезда: № 66, 67, 68 и 72.

Проблемы были как с рельсами, так и со шпалами. По данным железнодорожной дирекции германской группы армий «Центр», до июля 1942 года в результате деятельности партизан оккупанты теряли ежемесячно 270 тыс. штук шпал.

В приложении к докладу Главной железнодорожной дирекции группы армий «Центр» от 28 июля 1942 года сообщалось, что в Белоруссии полностью уничтожено 9 лесопильных заводов. При сожжении лесопильного завода в Исавичах партизаны уничтожили 7 тысяч шпал. А всего в тыловых районах группы армий «Центр» к середине 1942 года уничтожено 13 лесопильных заводов, в том числе и самый крупный завод на реке Березине в Борисове.

В этом же документе говорилось, что в районе Минска на складах находится 30 тыс. готовых шпал, которые не могут быть вывезены из-за деятельности партизан. «Транспортировка леса по сплавным рекам и по дорогам из-за активных действий противника приостановлена на 90%», – констатировала Главная железнодорожная дирекция группы армий «Центр».

Следует заметить, что на фоне грандиознейших успехов в «рельсовой войне» остались незамеченными успехи белорусских партизан на речных коммуникациях противника. Между тем и на реках немцам приходилось несладко. Так, в начале сентября 1941 года группа диверсантов под командованием Михаила Головина совместно с петриковским партизанским отрядом Полесской области уничтожила большой товаро-пассажирский пароход на реке Припяти с грузом бензина и другого военного имущества. Партизаны организовали на берегу засаду и бронебойными и зажигательными пулями обстреляли пароход, вызвав на нём пожар. Огонь уничтожил весь груз, погибла и вся команда. Проходивший мимо вражеский катер также был уничтожен.

12 октября 1942 года Западный штаб партизанского движения сообщал, что в результате деятельности партизан по Днепру между Шкловом и Могилёвым движения не было и в августе, и в сентябре 1942 года.

В первых числах апреля 1942 года соединения партизанских отрядов под командованием С.А. Ковпака, А.Ф. Фёдорова и Я.И. Мельника провели совместную операцию по уничтожению судов речной флотилии на Припяти. В результате было уничтожено три парохода, восемь бронекатеров, одна моторная лодка и пять барж.

Напомню, что канал, соединяя реки Припять и Западный Буг, имел важное стратегическое значение. В 1942 году немцы провели по нему свыше 200 тыс. тонн грузов.

Белорусские партизаны из Пинского партизанского соединения в первой половине 1943 года вывели из строя 5 шлюзов на Днепровско-Бугском канале. В результате канал на протяжении 120 км не работал, а 130 судов стали трофеями партизан. А во второй половине 1943 года канал не работал совсем. И только после освобождения Белоруссии начались работы по восстановлению канала.