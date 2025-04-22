В «образцовом» концлагере смерти убивали под музыку

Ровно 80 лет назад 22 апреля 1945 года передовые части 1-го Белорусского фронта освободили немецкий "образцовый" концентрационный лагерь Заксенхаузен. Строительство концлагеря началось в июле 1936 года по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера для содержания политических противников нацистского режима.

© ЦОС ФСБ

Центр общественных связей ФСБ опубликовал рассекреченные архивы - в том числе протокол допроса бывшего коменданта концлагеря штандартенфюрера СС Антона Кайндля.

Заксенхаузен по замыслу нацистов был создан как образцовый лагерь, который иногда посещали иностранные делегации. Например, среди рассекреченных архивных фотографий запечатлен визит делегации офицеров польской полиции "по обмену опытом", в том числе с пробой пищи в столовой концлагеря в 1936-1937 годах. Известно, что в бараках лагеря велось и изготовление фальшивых американских и британских банкнот - так называемая операция "Бернхардт".

За все время его существования в концлагере по разным данным было уничтожено более 100 тысяч заключенных из оккупированных гитлеровцами европейских стран. 17 декабря 1946 года в ходе разыскных мероприятий сотрудниками оперативного сектора МГБ СССР Берлина был арестован сам Антон Кайндль (Anton Kaindl) и еще 15 сотрудников концлагеря.

На следствии Кайндль дал подробные признательные показания о бесчеловечных преступлениях, совершенных гитлеровцами в Заксенхаузене.

Как признался на допросе Кайндль, за время его руководства в лагере Заксенхаузен было умерщвлено свыше 42 000 заключенных, и именно под его руководством он был превращен в "лагерь смерти".

В частности, он рассказал, что вплоть до осени 1943 года уничтожение заключенных в лагере производилось путем расстрелов или повешения. Для проведения массовых расстрелов русских военнопленных использовалось особое помещение, замаскированное под кабинет врача, в котором были установлены приспособления для измерения роста, таблица для проверки зрения, и, кроме того, там находились эсэсовцы, переодетые в белые халаты врачей.

Обреченный на смерть становился спиной к доске для измерения роста. После команды "готово" из соседней комнаты стрелок через прорубленную в стене амбразуру шириной 3 см производил выстрел в затылок узнику. В соседнем помещении, откуда стреляли, проигрывали пластинки, чтобы музыкой заглушить выстрелы.

Кроме "кабинета врача" было еще одно место для казней, расположенное на "индустриальном дворе" лагеря. Там находились передвижная виселица и механизированная виселица, имевшая блоковый механизм и позволявшая одновременно казнить трех-четырех заключенных. Кроме того, узников убивали путем подмешивания в пищу ядов и введении их в человеческий организм уколами.

Однако, по признанию Кайндля, в середине мая 1943 года он ввел газовые камеры, так как действующих средств не хватало для массового уничтожения заключенных. По его словам, на эту идею его подтолкнул главный врач лагеря Баумкёттер, который сообщил, что в результате отравления людей газом в особых камерах наступает моментальная смерть.

"Тогда я решил, что сооружение газовых камер для массового уничтожения будет целесообразнее и даже гуманнее, так как смерть происходит практически мгновенно", - рассказал на допросе комендант.

Что касается самого "доктора", то по словам Кайндля, Баумкёттер лично наблюдал за казнями и экзекуциями заключенных, а также проводил бесчеловечные эксперименты над людьми, имевшие зачастую смертельный исход. Проводились и испытания оружия и взрывчатки на узниках.

Так, например, осенью 1942 года в лагерь прибыл химик-техник главного управления криминальной полиции доктор Витман, чтобы провести эксперимент по испытанию нового образца гранаты. Для этого в специальную комнату поместили двух русских пленных. После этого ассистент Витмана бросил туда гранату…

Кроме того, согласно показаниям Кайндля, за несколько дней до нападения на Советский Союз 22 июня 1941 года командирам полков и дивизий немецкой армии был объявлен строго секретный приказ Гитлера о направлении в особые места содержания пленных политработников и советских офицеров-коммунистов. Эта категория военнопленных, а также антифашисты из стран Европы направлялись в концлагеря для уничтожения. Кстати, именно в Заксенхаузене содержался и погиб в апреле 1943 года старший сын Сталина - попавший в плен в июле 1941 года старший лейтенант Красной армии Яков Джугашвили.

1 ноября 1947 года Кайндль на открытом процессе в Берлине был приговорен "к пожизненному заключению с отбыванием каторжных работ". Меньше чем через год - 31 августа 1948 года он умер в Воркутинском лагере МВД СССР.