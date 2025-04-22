Женщина выиграла 36 миллионов рублей с помощью ИИ

Жительница Нижегородской области выиграла в лотерею 36 миллионов рублей после того, как попросила совета у искусственного интеллекта. Россиянка давно участвовала в розыгрыше призов, однако всегда приобретала билеты наугад, не выбирая особую последовательность чисел. Выигрыш она планирует потратить на жилье и технику.

Нейросеть назвала выигрышную последовательность чисел

Как рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей «Столото», победительница Анастасия Синицына участвовала в лотерее «Рапидо Про». Она часто приобретала билеты онлайн, однако делала это без какой-либо системы, наугад. Затем она решила изменить стратегию и обратилась к искусственному интеллекту.

«[Нейросеть] посоветовала ей выбрать числа 18, 20, 3, 9, 5, 14, 12, 7 для первого поля и число два — для второго. По итогам тиража Анастасия выиграла многомиллионный суперприз — 36 151 743 рубля», — рассказали в компании.

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Россиянка также проверила специальный гороскоп, который спрогнозировал, что ей повезет именно в этой лотерее.

Победительница рассказала, на что потратит приз

Синицына заявила, что поверила в возможность выиграть, когда получила первые 300 рублей в одной из лотерей.

«Когда мне пришло СМС-уведомление о выигрыше, я открыла приложение и замерла. Было ощущение, что мир встал на паузу. Позвонила другу, чтобы узнать, что мне делать, и в ответ услышала от него, что теперь остается только жить счастливо», — Анастасия Синицына, победительница лотереи.

Она рассказала, что планирует купить жилье и помочь матери с ремонтом. Кроме того, победительница хочет поехать в Китай, купить ноутбук и бытовую технику.

В «Столото» сообщили, что в прошлом году россияне выиграли свыше 56 миллиардов рублей. Самый крупный приз получили Светлана и Юрий Семеновы из Тюмени — они выиграли миллиард рублей, разыгранный в новогоднем тираже «Русского лото». В день, когда тюменец купил набор билетов на новогодний розыгрыш, он выиграл пять тысяч рублей в моментальной лотерее. На эти деньги он и приобрел билет, который принес ему миллиард.