Мужчина выиграл £148 млн, купил особняк, но вернулся жить к маме

Британец, 13 лет назад выигравший £148 млн в лотерее, съехал из особняка, чтобы жить с мамой. Об этом пишет Metro.

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В 2012 году 41-летний Эдриан Бейфорд из Ланкашира сорвал джекпот в десятки миллионов фунтов стерлингов, став победителем лотереи EuroMillions. На тот момент он управлял магазином подержанных музыкальных инструментов, а его 40-летняя жена Джиллиан работала помощником врача в местной больнице. Тогда Эдриан, в один момент ставший богаче шеф-повара Джейми Оливера и футболиста Уэйна Руни, заявил, что продолжит вести бизнес, а Джиллиан собиралась уйти с работы, чтобы проводить больше времени с семьей.

Получив второй по величине выигрыш в лотерею за всю историю Великобритании, родители двоих детей переехали в георгианский особняк Horseheath Lodge стоимостью £6,5 млн, который находится недалеко от Кембриджа, но расстались примерно через год. Впоследствии у Бейфорда были отношения с несколькими женщинами, пока он не встретил свою нынешнюю возлюбленную, работницу скорой помощи Трейси Байлз.

До недавнего времени у мужчины были планы построить детский тематический парк с образовательным центром на территории поместья, но теперь особняк выставлен на продажу, а он и его девушка решили переехать к 80-летней матери Бейфорда, которая живет в небольшом коттедже неподалеку. Дом с семью спальнями и тремя гостиными «полон для него плохих воспоминаний», отметил источник.